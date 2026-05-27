Impacto en la Fórmula 1: Alpine anunció una nueva alianza y cambiará el nombre del equipo desde el 2027

Representantes de Gucci y Alpine posan junto a Franco Colapinto, Pierre Gasly y Flavio Briatore al lado de un coche de carreras cubierto en el anuncio de su nueva alianza

Gucci anunció una alianza histórica que lo posiciona como patrocinador principal de la escudería Alpine en la Fórmula 1 a partir de la temporada 2027. Se trata de la primera ocasión en que una casa de moda de lujo asume el rol de title partner en la máxima categoría del automovilismo, según informaron ambas compañías en sus comunicados oficiales.

La escudería francesa, propiedad del Renault Group, competirá bajo la denominación Gucci Racing Alpine Formula One Team desde el próximo año. El acuerdo contempla la integración de la célebre firma de productos de lujo en los autos, uniformes y plataformas de comunicación de Alpine, así como la creación de un logotipo exclusivo que incorpora el icónico monograma de la casa italiana junto al emblema de la escudería. Los pilotos Franco Colapinto y Pierre Gasly, junto con el líder del equipo Flavio Briatore, posaron en la foto oficial con autoridades de ambas marcas.

PUBLICIDAD

También se ha presentado un nuevo logotipo en negro y dorado para Gucci Racing, que utiliza el famoso logotipo de la G de la compañía. Según The Race, se prevé que sus colores dominen la decoración del coche de Alpine de 2027, relegando el rosa del anterior patrocinador (BWT). “Se entiende que Gucci quiere tener ‘la mayor cantidad de espacio posible’ en el coche, aunque Alpine está decidida a garantizar que se mantenga parte de su propia marca en color azul”, informó dicho medio.

Aunque no se anunció de manera oficial, el medio británico sostuvo que este acuerdo plurianual tendría un valor de entre 50 y 60 millones de dólares por temporada. También remarcaron que se espera que el vínculo dure al menos tres años y que incluye un pago adicional por si Alpine alcanza ciertos objetivos de éxito. De esta manera, su valor total superará los 150 millones de dólares.

PUBLICIDAD

Briatore, asesor ejecutivo del equipo Alpine, valoró el ingreso de la marca como un impulso para el proyecto: “Asociarnos con una marca tan prestigiosa en la Fórmula 1 como patrocinador principal es motivo de orgullo. Estoy entusiasmado por las posibilidades que abre la alianza y por lo que podemos lograr juntos a nivel global”. Briatore recordó además que el equipo de Enstone, sede de Alpine en el Reino Unido, “tiene una historia de hacer las cosas de forma diferente y ya ha demostrado que la moda puede ganar en la Fórmula 1”.

La colaboración da origen a Gucci Racing, una nueva plataforma de negocio y experiencias que, según los comunicados, girará en torno a los valores de “rendimiento, precisión, disciplina y excelencia” en el punto de encuentro entre el lujo y el deporte. Esta iniciativa tendrá su primera expresión en la Fórmula 1 y se extenderá a múltiples ámbitos, desde la generación de contenidos y productos hasta experiencias exclusivas para clientes y eventos especiales.

PUBLICIDAD

Alpine cambiaría su color rosa de los monoplazas a partir del 2027 con el cambio de patrocinador principal

Francesca Bellettini, presidenta y directora ejecutiva de la marca italiana, destacó el carácter inédito del acuerdo: “Esta alianza con Alpine Formula One Team escribe un nuevo capítulo: Gucci se convierte en la primera casa de moda de lujo en ser patrocinador principal en la Fórmula 1. Refleja nuestra ambición para la marca y el papel que queremos que juegue en este escenario”, expresó. Añadió además que “Gucci Racing es más que una presencia en la parrilla: es una expresión de quiénes somos y hacia dónde queremos llevar la marca”.

Renault debutó en la Fórmula 1 en 1977. Tras varios años como equipo y proveedor de motores, en 2002 la empresa francesa adquirió el equipo con base en Enstone (Benetton Formula): conquistó los títulos de pilotos y constructores en 2005 y 2006 con Fernando Alonso.

PUBLICIDAD

Luego de correr bajo el nombre de Lotus, reapareció en 2016 otra vez como Renault con el característico amarillo. En 2021, el equipo fue rebautizado como Alpine F1 Team para promover la marca deportiva de Renault, manteniendo la estructura de Enstone y el motor Renault hasta 2025. Bajo este nuevo nombre logró su primera victoria con Esteban Ocon en Hungría 2021. Desde 2026, el equipo compite con motores Mercedes, pero sigue bajo el control mayoritario del Grupo Renault. Durante ese lapso, el rosa y el celeste eléctrico se convirtieron en su color principal.

Hasta 2020, el equipo corrió bajo el nombre de Renault y con el amarillo como color principal (Foto: EFE/EPA/GIUSEPPE CACACE / POOL)

François Provost, director general de Renault Group, remarcó que la Fórmula 1 constituye “una de las plataformas más dinámicas y atractivas en el deporte global”. En el comunicado oficial, sostuvo: “Para Renault Group, como fabricante histórico de Fórmula 1, representa un activo poderoso para respaldar la ambición de Alpine: construir notoriedad, deseo e influencia a través de los mercados y conectar con nuevas audiencias y generaciones jóvenes”.

PUBLICIDAD

Luca de Meo, director ejecutivo de Kering, en cambio, esbozó: “La Fórmula 1 ha evolucionado mucho más allá del deporte para convertirse en una de las plataformas de contenido premium más poderosas del mundo, llegando a más de 1.500 millones de personas cada temporada e inspirando a un público en rápida expansión, más joven y cada vez más femenino. Como espacio de creatividad, búsqueda de la excelencia y logros humanos, la consideramos una plataforma única para que una marca de lujo traspase los límites, genere conexiones significativas y construya valor a largo plazo y el atractivo de la marca, al tiempo que genera un impacto medible y duradero”.

“La ‘Casa’ entra en la Fórmula 1 , convirtiéndose en socio titular del Equipo Alpine de Fórmula Uno a partir de 2027, e introduce Gucci Racing—una nueva plataforma de negocio y experiencias en la intersección entre el lujo y el deporte”, manifestó la marca de ropa en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

El acuerdo contempla que el equipo Alpine disputará el campeonato con los colores de la firma italiana y que la alianza se activará a través de diversas iniciativas que trascienden la pista. Según los comunicados, habrá acciones que van desde productos y contenidos específicos hasta experiencias de alto nivel para clientes selectos, con la intención de construir en el tiempo una plataforma distintiva y de alto impacto.

El equipo Alpine Formula One Team está conformado actualmente por Pierre Gasly y Franco Colapinto, quienes compiten actualmente con el monoplaza Alpine A526 que tiene el color rosa como predominante producto de su actual patrocinador principal, una multinacional austríaca de purificación y tratamiento de aguas.

PUBLICIDAD

Desde su fundación, la marca italiana se ha consolidado como referente mundial del lujo. La firma está bajo la dirección artística de Demna y la presidencia ejecutiva de Francesca Bellettini, y forma parte del grupo Kering, que agrupa a varias casas de moda, joyería y belleza.

En la foto promocional del acuerdo que difundieron ambas compañías figuran por el lado de la marca italiana Demna (director artístico) y Francesca Bellettini (presidenta y CEO); mientras que por Alpine dijeron presente Philippe Krief (CEO de Alpine), Flavio Briatore (asesor ejecutivo), los pilotos Pierre Gasly y Franco Colapinto, aunque muchos hicieron hincapié en las figuras de los ejecutivos Luca de Meo, François Provost y François-Henri Pinault.

PUBLICIDAD

Briatore y Bellettini sonríen en la firma del acuerdo (Crédito: Alpine)