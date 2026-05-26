Millonarios vs. O’Higgins de Chile Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto del partido desde El Campín

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Millonarios y O’Higgins de Chile por la Copa Sudamericana.

Millonarios por su parte, empató el 19 de mayo de 2026 en el estadio Morumbí a un gol ante São Paulo. El gol inicial llegó al minuto 8 para los brasileños con la anotación de Luciano, pero al 80 de partido, Jorge Cabezas Hurtado empató el juego para los capitalinos.

Por los lados del O’Higgins de Chile, el 16 de mayo de 2026 cayó por 1-0 ante Universidad de Concepción en el campeonato local, y perdió de forma sorpresiva en el torneo continental por 3-2 ante Boston River en el estadio Centenario de Montevideo.

Los Azules vienen de jugar el 23 de mayo de 2026 por la Copa Colombia ante Boyacá Chicó en condición de local. Allí empataron a dos goles ante el cuadro “Ajedrezado”.

El árbitro del partido será el argentino Darío Herrera, y en el VAR estará acompañado por Hernán Mastrangelo.

El partido se jugará el 26 de mayo de 2026 a partir de las 5:00 p. m. (hora de Colombia), en el estadio El Campín, y se podrá ver a través de las pantallas de Dsports y de la aplicación de Dgo.

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