La importante decisión que tomó el DT del Chelsea con Enzo Fernández antes de enfrentar al Manchester City

Enzo Fernández cumplirá el último partido de castigo este domingo (Crédito: Reuters/David Klein)

El entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, confirmó que no levantará la sanción de dos partidos a Enzo Fernández a pesar de que su dirigido se disculpó por las declaraciones vinculadas a su futuro. De esta manera, la ausencia contra Port Vale en los cuartos de final de la FA Cup se sumará a la de este domingo desde las 12:30 (hora argentina) ante Manchester City por la fecha 32 de la Premier League.

Rosenior lo afirmó en declaraciones divulgadas por la agencia EFE, ESPN y Fox Sports: “Tomé una decisión. Quiero que Enzo tenga una increíble carrera, pero el domingo no va a jugar. Hay ciertos valores en los que creo y que creo que harán más fuertes al club si los cumplimos”.

“Tuve una buena charla con Enzo. Se disculpó conmigo y con el club. No cuestiono su personalidad o cómo es él, pero creo que la gente comete fallos y no se puede pasar por alto el castigo”, confirmó en conferencia de prensa. Podría regresar el sábado 18 ante Manchester United en Stamford Bridge y el DT espera que sea “una pieza fundamental del equipo en el futuro”.

A continuación, remarcó que “todavía quedan algunos obstáculos por superar en los que no voy a entrar, pero al mismo tiempo quiero que todos los jugadores estén muy, muy concentrados ahora en la recta final”.

Chelsea está obligado a ganarle al Manchester City porque, hasta el momento, está afuera de la clasificación a la Champions League 2026/27 (Crédito: Reuters/Paul Childs)

Todo el conflicto se originó a partir de dos entrevistas del volante central con el influencer Marcos Giles y el canal de YouTube, Luzu, en la que fue interrogado sobre si le gustaría vivir en algún otro lugar del mundo, luego de haber estado en Buenos Aires, Lisboa y, ahora, en Londres por sus pasos en River Plate, Benfica y Chelsea. “Me gusta mucho Madrid. Es parecida a Buenos Aires”, sostuvo el joven de 25 años y muchos usuarios lo interpretaron como un guiño al Real Madrid, institución con la que se ha rumoreado un posible traspaso en más de una oportunidad.

Días atrás a esas conversaciones, Fernández tampoco había asegurado su continuidad en Inglaterra con vistas a la próxima temporada y sus dichos durante la fecha FIFA caldearon el ambiente en el vestuario inglés. “Los jugadores del Chelsea están descontentos con Enzo Fernández”, tituló el diario local The Telegraph en torno al subcapitán de los Blues, quien sumó minutos con la selección argentina ante Mauritania (metió un gol) y Zambia.

El 3 de abril, el director técnico Liam Rosenior oficializó que el mediocampista se perdería los próximos dos encuentros: “No estará disponible para el partido de mañana (7-0 al Port Vale y clasificación a semifinales de FA Cup), ni tampoco para el partido contra el Manchester City el próximo domingo“. ”Se cruzó una línea en términos de nuestra cultura y lo que queremos construir. Así que tuvimos que tomar una sanción, y esa fue la decisión que tomamos", aseguró.

Enzo Fernández marcó 12 goles y 6 asistencias en 46 partidos de la temporada con Chelsea (Crédito: Reuters/Andrew Couldridge)

Horas después, Javier Pastore, representante del jugador, brindó su testimonio para The Athletic y tuvo duras palabras contra la entidad de Londres: definió que el castigo era “completamente injusto” y lo caratuló como una “sanción excesiva”. Luego del triunfo en cuartos de FA Cup, Rosenior le contestó: “No tengo nada que decir sobre la opinión de otra persona. Enzo sabe lo que pienso de él. Fue genial verlo aquí (acompañó al plantel) y ahora seguimos adelante”. Cuando le mencionaron que Pastore había utilizado la palabra “injusto”, el DT acotó: “Es su opinión”.

El programa español El Chiringuito de Jugones afirmó que el campeón del Mundial de Clubes 2025 buscará una salida del club después de la Copa del Mundo, aunque fijaron el principal obstáculo en los 106,8 millones de libras (más de 140 millones de dólares) abonados al Benfica por su fichaje a principios de 2023.

Este conflicto deparó diferentes tipos de críticas y una de ellas fue del periodista Harry Brent en el matutino Daily Star. Describió a Enzo Fernández como “un mocoso sin clase y un manipulador” y remarcó que deberían “quitarle la capitanía” al autor de 28 goles y 29 asistencias en 161 partidos con esta camiseta.

Sumó minutos ante Mauritania y Zambia con la Selección y es uno de los titulares de Scaloni para el Mundial 2026 (Crédito: Reuters/Agustin Marcarian)

Por otro lado, Glen Johnson, ex lateral derecho campeón de la Premier League con Chelsea, defendió al argentino. Aseguró que se trató de una medida “egoísta” y apuntó contra Liam Rosenior: “Desde mi perspectiva externa, parece claro que está intentando transmitir un mensaje público. Él está diciendo: mira, no voy a tolerar ninguna tontería. Lo cual, para mí, es un poco egocéntrico”.

Luego de todo lo ocurrido, Javier Pastore reapareció en escena para colocar paños fríos y aseguró en Top Mercato que “ya hicimos las paces entre Chelsea y el jugador”. Sin embargo, Rosenior confirmó que no será considerado ante Manchester City en un duelo clave porque los Blues necesitan ganar para seguir en la pelea de la clasificación a la próxima Champions League.

La tabla de posiciones de la Premier League

*Los primeros cinco lugares van a la Champions 26/27

*El sexto avanza a la Europa League 26/27

*El séptimo va a los Playoff de la Conference League 26/27