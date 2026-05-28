Una especialista analizó el pedido del FMI de cambiar el monotributo: “Es un sistema que no cierra por ningún lado”

Laiún explicó por qué el FMI pide cambios tributarios y los principales problemas del monotributo

La tributarista Fernanda Laiún dialogó con Infobae en Vivo y explicó los motivos por los cuales el FMI pidió ciertos cambios en el esquema tributario y detalló cuáles son las principales problemáticas que genera el régimen del monotributo en las cuentas públicas.

Cabe mencionar que el organismo reconoció que ese esquema contribuyó a la formalización de pequeños contribuyentes y amplió el acceso a servicios de salud y pensiones, pero advirtió que la carga fiscal es considerablemente menor que la del régimen general.

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En ese sentido, el staff report sugirió alinear el Monotributo con el sistema general, reducir los efectos de los umbrales, homogeneizar alícuotas y contribuciones sociales, y aprovechar herramientas tecnológicas para simplificar la administración del impuesto. Esta reforma podría aportar entre 0,4% y 1% del PBI adicional.

La tributarista Fernanda Laiún

En ese marco, Laiún señaló: “El problema que tiene el monotributo es que, por ejemplo, en las categorías A a E —que incluyen a quienes facturan hasta 30 millones de pesos por año— la persona paga en una sola cuota la parte impositiva, la previsional y la obra social".

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“La parte impositiva puede entenderse como una decisión de política fiscal: decir ‘bueno, te dejo pagar impuestos muy bajos’. Pero el problema está en la parte previsional, porque eso impacta directamente sobre todo el sistema jubilatorio”, explicó.

Detalló que en esas categorías, una persona puede pasar 30 años pagando todos los meses y, a valores de hoy, termina aportando el equivalente a unas 20 jubilaciones mínimas.

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“O sea: trabajaste 30 años, aportaste el equivalente a 20 jubilaciones mínimas y después te jubilás y empezás a cobrar una jubilación mínima durante 20 o 30 años más. Es como un sistema que no cierra por ningún lado”, consideró.

“Tal vez habría que ajustar un poco las categorías más bajas, pero el problema fundamental del monotributo sigue siendo el componente jubilatorio”, sostuvo.

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En términos generales, Laiún explicó que el FMI impulsa un trabajo de simplificación tributaria y, al mismo tiempo, una revisión de los llamados “gastos tributarios”, es decir, las exenciones impositivas que hoy benefician a determinados sectores o actividades, como Tierra del Fuego o como el Poder Judicial, que no paga Impuesto a las Ganancias.

También mencionó que dentro del IVA existen múltiples exenciones que alcanzan a sectores como la educación, los libros y los espectáculos públicos.

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Según explicó, la tendencia global en materia impositiva apunta a que todo pague el 21%, ya que eso facilita la recaudación y la fiscalización.

"El problema fundamental del monotributo sigue siendo el componente jubilatorio”, sostuvo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esos casos, indicó la especialista, la asistencia a los sectores de menores ingresos debería hacerse a través de mecanismos de devolución o reintegro, y no mediante exenciones incorporadas directamente por ley.

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Laiún remarcó además que uno de los ejes centrales de las observaciones del FMI es la necesidad de “aumentar la base de tributación”.

En relación con el Impuesto a las Ganancias, sostuvo que el organismo compara la proporción de trabajadores registrados que pagan el tributo en Argentina con otros países de América Latina y considera que en el país “es muy baja la cantidad de gente que paga impuestos”.

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“Ellos traen ese ratio y dicen: me parece que tendrías que hacer algo con esto, que algunos más tendrían que pagar”, afirmó.

Vale recordar al respecto que el FMI planteó la ampliación de la base del impuesto a las Ganancias. El informe destacó que la reforma de 2023 redujo drásticamente la cantidad de trabajadores alcanzados por Ganancias, dejando a menos del 1% de los empleados formales bajo este tributo. Aunque en 2024 se revirtió parcialmente esa situación, el umbral de exención se mantuvo por encima del nivel vigente antes de 2023.

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Por ello, el FMI recomendó reducir el umbral de ingresos para que al menos el 20% de los trabajadores pague el impuesto, con una armonización de deducciones y una simplificación de la estructura de alícuotas. Según las proyecciones, esta medida permitiría recaudar un 0,4% adicional del PBI.

Por otra parte, Laiún se refirió a la economía informal y aseguró: “Como es en negro, es algo que no se puede mensurar del todo, pero sí es un ataque pendiente”, concluyó.

El Fondo Monetario Internacional recomendó al gobierno argentino una serie de medidas para aumentar la recaudación fiscal, incluyendo duplicar la cantidad de trabajadores que pagan el Impuesto a las Ganancias y aumentar el monotributo. La tributarista Fernanda Laiún analiza el impacto de estas propuestas

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