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La dura respuesta del entrenador del Chelsea al representante de Enzo Fernández por las críticas a la sanción que recibió

Liam Rosenior se volvió a referir a la multa que le impuso al volante de la selección argentino y apuntó contra Javier Pastore

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Liam Rosenior volvió a referirse a la sanción de Enzo Fernández (Reuters/Andrew Boyers)
Liam Rosenior volvió a referirse a la sanción de Enzo Fernández (Reuters/Andrew Boyers)

Chelsea obtuvo una victoria contundente por 7-0 ante Port Vale y avanzó a las semifinales de la FA Cup, en un contexto enrarecido por la reciente suspensión de Enzo Fernández. El volante argentino, que estuvo presente en Stamford Bridge, recibió una multa por parte de la institución y del entrenador Liam Rosenior, que lo dejó fuera de dos partidos. Javier Pastore, representante del ex River Plate, puso en duda la continuidad del mediocampista en el club londinense y el entrenador le respondió tras el triunfo.

Una vez consumada su clasificación, el entrenador británico habló en rueda de prensa y puntualizó en la polémica que se generó alrededor de la decisión de relegar a Fernández del encuentro por la FA Cup y el Manchester City. Cuando le preguntaron sobre los dichos de Pastore y si la sanción fue “injusta”, Rosenior contestó de forma contundente: “Es su opinión”.

No tengo nada que decir sobre la opinión de otra persona. Enzo sabe lo que pienso de él. Fue genial verlo aquí y ahora seguimos adelante”, agregó el entrenador, según replicó el portal BBC. Liam Rosenior hizo hincapié en que “Las conversaciones que tengo con mis jugadores individualmente se quedan en el vestuario” y que el “vestuario es sagrado”.

Para concluir con el tema, el entrenador del Chelsea que asumió a principios del año dejó entrever que Enzo Fernández sigue siendo un pilar dentro del vestuario: “Dejé claro lo que pienso de él como persona: es un tipo genial. Al mismo tiempo, quiero que nos centremos ahora en el fútbol y logremos nuestros objetivos esta temporada”.

El técnico de Chelsea suspendió a Enzo Fernández

El mismo día que se conoció la noticia, Javier Pastore manifestó a The Athletic que el jugador desconocía el motivo de la sanción y que nunca expresó públicamente su deseo de salir de Chelsea. “Enzo no comprendió la situación. Cuando el entrenador se lo comunicó, lo aceptó porque es una persona muy profesional, siempre comprometido al máximo donde esté y respeta las decisiones, pero no entendemos el castigo porque en ningún momento menciona a ningún club ni dice que quiere irse de Chelsea, todo lo contrario; solo nombra Madrid, la ciudad, porque le preguntaron en qué ciudad europea le gustaría vivir algún día, y él dijo Madrid por el idioma, porque es similar a Buenos Aires y porque es lógico, es natural que un argentino diga eso, también por la cultura, el clima... Pero en ningún momento dice que quiere irse de Chelsea o de Londres”, fue una de las filosas reflexiones del exfutbolista.

La razón de la suspensión surge tras una entrevista distendida en la plataforma Kick, donde, al ser consultado sobre una ciudad europea en la que le gustaría residir, Fernández respondió: “Sí, me gusta mucho Madrid, es parecido a Buenos Aires. Viviría en Madrid”. Para la dirigencia del Chelsea, la declaración suponía un guiño hacia Real Madrid, club que desde hace meses figura entre los potenciales destinos del jugador.

El volante argentino dijo que le gustaría vivir en Madrid

Rosenior confirmó públicamente la sanción en una conferencia de prensa, precisando: “Hablé con Enzo hace una hora. Como club de fútbol, y yo participando en ese proceso, hemos tomado una decisión. No estará disponible para el partido de mañana, ni tampoco para el partido contra el Manchester City el próximo domingo”.

En esta misma línea, sumó: “Creo que para Enzo es decepcionante hablar de esa manera. Lo que diré sobre él es que, en términos de su carácter y como persona, no tengo malas palabras para él. Pero se cruzó una línea en términos de nuestra cultura y lo que queremos construir. Así que tuvimos que tomar una sanción, y esa fue la decisión que tomamos”.

*El compacto de la goleada del Chelsea sobre el Port Vale

Tras la sanción, Fernández compartió una imagen en su cuenta de Instagram donde se lo vio en el gimnasio del club junto a Willie Isa, quien se desempeña como responsable de apoyo y desarrollo de jugadores de la institución. Durante el partido, el futbolista estuvo presente en Stamford Bridge acompañando al plantel desde fuera del campo, en un gesto que fue interpretado como una muestra de respaldo al equipo pese a la situación personal.

En el plano deportivo, Chelsea dominó sin objeciones a Port Vale y selló el pase a la siguiente ronda, en un partido en el que Jorrel Hato abrió la cuenta a los dos minutos. João Pedro y un autogol de Jordan Lawrence-Gabriel completaron el 3-0 antes del entretiempo. En la segunda mitad, los goles de Tosin Adarabioyo, Andrey Santos, Estêvão y Alejandro Garnacho —este último marcando de penal tras ingresar desde el banco en el minuto 62— consolidaron la mayor goleada registrada por el equipo en el certamen.

El siguiente compromiso del club será ante Manchester City en Premier League, donde los londinenses se ven obligados a obtener una victoria para seguir en la disputa por un lugar en la próxima edición de la UEFA Champions League.

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