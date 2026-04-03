Escándalo con Enzo Fernández en Chelsea: el entrenador lo suspendió 2 partidos por “cruzar una línea”

El técnico de Chelsea suspendió a Enzo Fernández

El entrenador de Chelsea, Liam Rosenior, confirmó en conferencia de prensa la sanción interna a Enzo Fernández tras las declaraciones públicas del futbolista sobre su futuro en el club. El mediocampista argentino fue apartado de la convocatoria para los dos próximos partidos, incluida la decisiva eliminatoria de la FA Cup ante Port Vale y el compromiso contra el Manchester City, tras pronunciarse sobre su futuro durante el último parón internacional.

La situación se precipitó después de que Fernández tras deslizar hace unos días que no garantizar su permanencia en Chelsea una vez finalizada la temporada, le realizara nuevos guiños al Real Madrid, club que lo tendría en su órbita de cara al próximo mercado de pases. “Me gusta mucho Madrid, es parecido a Buenos Aires. Viviría en Madrid”, soltó el futbolista surgido de River Plate.

El volante argentino dijo que le gustaría vivir en Madrid

Este gesto generó una reacción inmediata en la directiva y el cuerpo técnico del conjunto londinense, que ya venía atravesando un periodo de inestabilidad institucional y deportiva. Rosenior explicó que la medida responde a la necesidad de proteger los valores y la cultura interna que el club intenta consolidar desde su llegada: “Hablé con Enzo hace una hora. Como club de fútbol, y yo participando en ese proceso, hemos tomado una decisión. No estará disponible para el partido de mañana, ni tampoco para el partido contra el Manchester City el próximo domingo”, detalló el entrenador en rueda de prensa.

El técnico, quien asumió la conducción del equipo tras la salida de Enzo Maresca, recalcó la importancia de la cohesión interna en un momento de presión para la plantilla. “Creo que para Enzo es decepcionante hablar de esa manera. Lo que diré sobre él es que, en términos de su carácter y como persona, no tengo malas palabras para él. Pero se cruzó una línea en términos de nuestra cultura y lo que queremos construir. Así que tuvimos que tomar una sanción, y esa fue la decisión que tomamos”, remarcó.

Fernández, quien se incorporó a Chelsea tras su consagración en el Mundial de Qatar y por quien el club pagó 106,8 millones de libras (más de 140 millones de dólares), se encuentra en el centro de las especulaciones sobre una posible transferencia, con versiones que lo vinculan a Real Madrid. Consultado sobre el futuro del jugador, Rosenior evitó pronunciarse: “No puedo hablar por él. Lo que sí sé es que cuando ha estado en el campo, incluso en partidos difíciles, no hubo falta de compromiso ni de ganas de que el club lo hiciera bien”.

La sanción cobra mayor relieve al producirse en una semana marcada por el descontento en el vestuario y los cuestionamientos públicos de otros referentes. El defensor Marc Cucurella criticó el proyecto deportivo y la destitución del anterior entrenador, contribuyendo a un clima de tensión interna. El propio Rosenior reconoció que el club atraviesa uno de los momentos más complejos desde su arribo, con una serie de resultados adversos que afectaron el ánimo de la plantilla: “A partir del partido contra París Saint-Germain, todo se vino abajo en quince minutos y hubo una descarga emocional que se arrastró durante los siguientes encuentros”.

Liam Rosenior suspendió por dos encuentros a Enzo Fernández (REUTERS/David Klein)

El entrenador insistió en que la decisión de sancionar a Fernández fue consensuada por todos los estamentos del club, incluyendo directivos, propietarios y jugadores. “Estamos alineados en cada decisión que tomamos. Así que fue una decisión conjunta. Y decir que la puerta no está cerrada para Enzo, eso es muy importante. Es una sanción. Hay que proteger la cultura de este club de fútbol. Este es un club ganador con tradiciones de éxito. Hay que proteger esa cultura. En ese sentido, se cruzó la línea durante el parón internacional”, explicó.

A pesar de la sanción, desde el cuerpo técnico se remarcó el respeto por la trayectoria y el aporte del futbolista argentino: “Enzo, en primer lugar, como persona y como jugador, tengo el máximo respeto por lo que ha logrado. Está frustrado porque quiere que el Chelsea tenga éxito este año. Todavía lo quiere, y todavía podemos lograrlo”.

La ausencia de Fernández representa un desafío para Chelsea en la recta final de la temporada, con el equipo obligado a buscar el pase a semifinales de la FA Cup y mantener sus opciones de clasificación a la próxima Liga de Campeones. La decisión de dejar fuera al mediocampista se produce en un contexto donde el club busca restablecer la disciplina interna y dar una señal de autoridad, a la espera de que la situación se encauce antes del cierre de la campaña.

Los Blues, aunque se encuentran en cuartos de final de la FA Cup, parecieran no encontrar el rumbo en la temporada. Cayeron en semifinales de la Copa de la Liga ante Arsenal y fueron eliminados de la Champions League en octavos de final a manos de PSG con un global de 8-2. En la Premier League, por su parte, figuran en la sexta colocación, fuera de los puestos de clasificación a competencias internacionales. Con 48 puntos se ubican a 21 unidades del líder.