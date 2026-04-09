Una ex figura del Chelsea respaldó a Enzo Fernández en medio del conflicto y criticó al entrenador: “Es un egocéntrico”

Una ex figura del Chelsea salió a respaldar a Enzo Fernández

Continúa el caso “Enzo Fernandez” en Inglaterra. En un nuevo capítulo de la novela que vincula al futbolista argentino con la decisión de su entrenador de multarlo con dos partidos de suspensión, fue la ex estrella del Chelsea, Glen Johnson, el que salió a hablar expresando una postura crítica contra Liam Rosenior, por dicha sanción, luego de las recientes declaraciones públicas del ex River Plate.

Johnson calificó la medida de “egoísta” y cuestionó el manejo público del conflicto dentro del vestuario del club. El señalamiento del ex defensor Blue se produjo tras la sanción impuesta a Fernández, quien quedó marginado de dos partidos clave, incluyendo la victoria del Chelsea por 7-0 ante el Port Vale en la FA Cup y el próximo enfrentamiento ante el Manchester City.

En declaraciones recogidas por CasinoWizard y citadas por la prensa inglesa, Johnson subrayó que “en el fútbol hay peleas por doquier de las que la gente nunca se entera porque los problemas se mantienen en privado”. El ex defensor consideró que el entrenador Rosenior eligió deliberadamente exponer el caso para enviar un mensaje a la opinión pública y al vestuario. “Desde mi perspectiva externa, parece claro que Rosenior está intentando transmitir un mensaje público. Él está diciendo: mira, no voy a tolerar ninguna tontería. Lo cual, para mí, es un poco egocéntrico”.

Glen Johnson opinó sobre la decisión del entrenador del Chelsea (Grosby)

La polémica se originó cuando Enzo Fernández manifestó su preferencia por residir en Madrid durante una transmisión junto al influencer Marcos Giles en la plataforma Kick. Sus palabras, “Sí, me gusta mucho Madrid, es parecido a Buenos Aires. Viviría en Madrid”, fueron interpretadas por la directiva del Chelsea como un gesto de acercamiento al Real Madrid, club con el que el argentino ha sido vinculado desde hace tiempo. Además, Fernández habría cuestionado públicamente la destitución del anterior entrenador, Enzo Maresca, lo que acentuó la tensión dentro del plantel.

Johnson, además, propuso alternativas para gestionar la situación, entre ellas una sanción económica o una explicación relacionada con una supuesta lesión, en lugar de hacer pública la exclusión del futbolista. “Podrías haberlo excluido fácilmente y haber dicho que estaba lesionado, o haberle impuesto una multa cuantiosa. Aún puedes hacerle saber al equipo que no vas a tolerar ninguna tontería. Pero no tienes que demostrarle al mundo entero que eres el gerente, y ‘yo voy a hacerlo’”.

La decisión de Rosenior cobra una dimensión adicional ante el exigente calendario que enfrenta el Chelsea. El club, sexto en la Premier League, afronta partidos contra el Manchester City, el Manchester United y una visita al Brighton en las próximas jornadas. El equipo pelea por uno de los puestos para la clasificación a la Champions League, una meta que requiere superar a rivales como el Liverpool, el Aston Villa o el propio Manchester United.

Enzo Fernández es una pieza clave del Chelsea

Cabe recordar que, recientemente, Daily Star también reflejó la reacción mediática que generó la sanción a Enzo Fernández, quien fue calificado en la prensa británica como “un mocoso sin clase y un manipulador” en un artículo de opinión firmada por el periodista Harry Brent, en el marco de una cobertura que cuestionó su liderazgo y permanencia en el club londinense.

Al mismo tiempo, desde España, informaron que la intención del volante campeón del mundo con la selección argentina para después del Mundial sería vestirse de blanco en el próximo mercado de fichajes. “Enzo Fernández va a llevar el pulso hasta el final. No se va a quedar ahí y forzará el transfer request. El problema son los 110 millones que pagó el Chelsea por él”, aseguró el periodista Eduardo Inda en el programa El Chiringuito de Jugones.

Finalmente, consultado sobre el futuro de Rosenior en caso de no alcanzar la clasificación europea, Johnson sentenció: “El tiempo lo dirá. No sabemos si se trata de un juego psicológico o qué, y desconocemos la situación interna del club”. El ex futbolista destacó que el equipo ha mostrado mayor estabilidad desde la llegada del entrenador y sugirió que, de haber estado al mando desde el inicio de la temporada, las perspectivas serían distintas. “Me gustaría que siguieran confiando en él, pase lo que pase. Han tenido muchísimos entrenadores. No se puede estar cambiando constantemente. Es una locura. Así que espero que sigan confiando en él, que le den una temporada completa y que luego evalúen su desempeño, independientemente de si se clasifica para la Liga de Campeones”.