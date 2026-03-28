El mensaje de Enzo Fernández a Joaquín Panichelli tras la lesión que lo dejó afuera del Mundial: “Estamos golpeados”

Enzo Fernández, uno de los autores de los dos goles con los que Argentina venció a Mauritania en el amistoso disputado en La Bombonera, le envió un cálido mensaje a su compañero Joaquín Panichelli, quien en la práctica del jueves con la Selección sufrió la rotura de ligamentos de rodilla y se perderá el Mundial 2026.

“Le dedicamos esta victoria. Cuando a un compañero le pasa eso es muy triste. Le deseo una pronta recuperación. El grupo está un poco golpeado por lo sucedido y le deseamos todo lo mejor, que pueda volver de la mejor manera”, afirmó el mediocampista del Chelsea.

En la misma sintonía declaró el Dibu Martínez: “Nos dolió muchísimo. Capaz la gente jugó hoy con un poquito menos de intensidad por miedo a una lesión”.

En tanto, Lionel Scaloni negó que esto haya mermado en el rendimiento del equipo, pero sí reconoció que afectó mucho la lesión al grupo. “Lo de ayer fue muy triste. Tendría que haber empezado la conferencia de prensa con eso. Los compañeros han vivido eso, no sé si influye en esto o no (sobre el mal juego de hoy), pero te puedo asegurar que fue muy triste. Es justo lo que él dice (por Panichelli), que no lo merecía, ninguno lo merece, pero particularmente él se estaba entrenando de una manera increíble contagiando a los compañeros. Sinceramente fue algo muy feo, que no se lo deseo a nadie. Los compañeros han estado ahí, fue una situación muy fea. Le mando un fuerte abrazo. Hablé con él, es un chico que se merece lo mejor. Por desgracia se va a perder el Mundial o la oportunidad de pelearla”.

El apoyo de la selección argentina a Panichelli y Juan Foyth, ambos lesionados (Fotobaires)

Con respecto al partido, Enzo Fernández destacó el hecho de volver a jugar con la Albiceleste y el apoyo que sienten del público que fue a verlo en gran número a La Bombonera: “Contento otra vez por volver a jugar con la Selección, ver a mis compañeros y por la gente que siempre está apoyando y mostrando su amor por nosotros”.

Sin embargo, reconoció que se fue con “sensaciones raras”, en especial por el estado del campo de juego. “La cancha no estaba en buenas condiciones y no pudimos demostrar mucho nuestro fútbol. Sirve igual para lo que viene, estar con el grupo y refrescar las ideas del entrenador”.

El mediocampista anotó el 1-0 del amistoso ante Mauritania

Scaloni hizo debutar a muchos chicos que no vienen teniendo minutos. Sobre el mensaje que les inculca a los nuevos, Enzo agregó: “Lo tomo con mucha tranquilidad. Eso es personal, pero cada vez que puedo hablar con uno nuevo me toca apoyarlos y darles toda la confianza. Les digo que demuestre todo lo que hace en su club. La unión y fuerza que tenemos todos donde tratamos de ayudarlos porque así es este grupo”.

Por último, y puntualmente sobre el Mundial que se avecina, aseguró que están “con la cabeza en eso”. Y cerró: "Intentaremos dar lo mejor en cada amistoso para prepararnos de la mejor manera. ¿Cómo veo a la Argentina? La veo muy bien, y vamos a defender el título, obviamente".