Deportes

El mensaje de Enzo Fernández a Joaquín Panichelli tras la lesión que lo dejó afuera del Mundial: “Estamos golpeados”

El autor de uno de los goles ante Mauritania se mostró dolido por su compañero, quien sufrió la rotura de ligamentos en su rodilla. “Le deseo lo mejor y que pueda volver de la mejor manera”, añadió

Guardar

Enzo Fernández, uno de los autores de los dos goles con los que Argentina venció a Mauritania en el amistoso disputado en La Bombonera, le envió un cálido mensaje a su compañero Joaquín Panichelli, quien en la práctica del jueves con la Selección sufrió la rotura de ligamentos de rodilla y se perderá el Mundial 2026.

“Le dedicamos esta victoria. Cuando a un compañero le pasa eso es muy triste. Le deseo una pronta recuperación. El grupo está un poco golpeado por lo sucedido y le deseamos todo lo mejor, que pueda volver de la mejor manera”, afirmó el mediocampista del Chelsea.

En la misma sintonía declaró el Dibu Martínez: “Nos dolió muchísimo. Capaz la gente jugó hoy con un poquito menos de intensidad por miedo a una lesión”.

En tanto, Lionel Scaloni negó que esto haya mermado en el rendimiento del equipo, pero sí reconoció que afectó mucho la lesión al grupo. “Lo de ayer fue muy triste. Tendría que haber empezado la conferencia de prensa con eso. Los compañeros han vivido eso, no sé si influye en esto o no (sobre el mal juego de hoy), pero te puedo asegurar que fue muy triste. Es justo lo que él dice (por Panichelli), que no lo merecía, ninguno lo merece, pero particularmente él se estaba entrenando de una manera increíble contagiando a los compañeros. Sinceramente fue algo muy feo, que no se lo deseo a nadie. Los compañeros han estado ahí, fue una situación muy fea. Le mando un fuerte abrazo. Hablé con él, es un chico que se merece lo mejor. Por desgracia se va a perder el Mundial o la oportunidad de pelearla”.

el apoyo de la selección argentina a panichelli
El apoyo de la selección argentina a Panichelli y Juan Foyth, ambos lesionados (Fotobaires)

Con respecto al partido, Enzo Fernández destacó el hecho de volver a jugar con la Albiceleste y el apoyo que sienten del público que fue a verlo en gran número a La Bombonera: “Contento otra vez por volver a jugar con la Selección, ver a mis compañeros y por la gente que siempre está apoyando y mostrando su amor por nosotros”.

Sin embargo, reconoció que se fue con “sensaciones raras”, en especial por el estado del campo de juego. “La cancha no estaba en buenas condiciones y no pudimos demostrar mucho nuestro fútbol. Sirve igual para lo que viene, estar con el grupo y refrescar las ideas del entrenador”.

El mediocampista anotó el 1-0 del amistoso ante Mauritania

Scaloni hizo debutar a muchos chicos que no vienen teniendo minutos. Sobre el mensaje que les inculca a los nuevos, Enzo agregó: “Lo tomo con mucha tranquilidad. Eso es personal, pero cada vez que puedo hablar con uno nuevo me toca apoyarlos y darles toda la confianza. Les digo que demuestre todo lo que hace en su club. La unión y fuerza que tenemos todos donde tratamos de ayudarlos porque así es este grupo”.

Por último, y puntualmente sobre el Mundial que se avecina, aseguró que están “con la cabeza en eso”. Y cerró: "Intentaremos dar lo mejor en cada amistoso para prepararnos de la mejor manera. ¿Cómo veo a la Argentina? La veo muy bien, y vamos a defender el título, obviamente".

Temas Relacionados

Enzo FernándezJoaquín PanichelliSelección ArgentinaSelección de Mauritania

Últimas Noticias

El gol de Mauritania en la última jugada que perjudicó al Dibu Martínez en su carrera por alcanzar el récord que lo obsesiona

El cuadro visitante consiguió el descuento del 2-1 en el final y el arquero dejó pasar una importante oportunidad para sumar otra valla invicta en la Albiceleste

El gol de Mauritania en la última jugada que perjudicó al Dibu Martínez en su carrera por alcanzar el récord que lo obsesiona

Antes de la clasificación, Franco Colapinto afronta la última práctica del Gran Premio de Japón de Fórmula 1

El corredor argentino finalizó 16° y 17° en los primeros ensayos en Suzuka. La tercera tanda de pruebas será este viernes, desde las 23:30 (hora argentina)

Antes de la clasificación, Franco Colapinto afronta la última práctica del Gran Premio de Japón de Fórmula 1

Con Messi en cancha, Argentina venció 2-1 a Mauritania en uno de los últimos amistosos antes del Mundial

Enzo Fernández y Nico Paz de tiro libre marcaron los goles en esta primera prueba, mientras que Jordan Lefort descontó para el elenco africano. El 10 jugó todo el segundo tiempo. La Selección se medirá este martes a Zambia

Con Messi en cancha, Argentina venció 2-1 a Mauritania en uno de los últimos amistosos antes del Mundial

El empate de Inglaterra y Uruguay en Wembley dejó dos lesionados que preocupan de cara al Mundial 2026

Los Three Lions y los Charrúas igualaron 1-1 en un encuentro en el que Joaquín Piquerez y Phil Foden se retiraron con molestias físicas

El empate de Inglaterra y Uruguay en Wembley dejó dos lesionados que preocupan de cara al Mundial 2026

Nico Paz anotó su primer gol con la camiseta de la selección argentina: su gran tiro libre ante Mauritania en La Bombonera

El joven de 21 años marcó el 2-0 para el combinado de Lionel Scaloni con una perfecta ejecución de una pelota parada

Nico Paz anotó su primer gol con la camiseta de la selección argentina: su gran tiro libre ante Mauritania en La Bombonera
DEPORTES
El gol de Mauritania en la última jugada que perjudicó al Dibu Martínez en su carrera por alcanzar el récord que lo obsesiona

El gol de Mauritania en la última jugada que perjudicó al Dibu Martínez en su carrera por alcanzar el récord que lo obsesiona

Antes de la clasificación, Franco Colapinto afronta la última práctica del Gran Premio de Japón de Fórmula 1

Con Messi en cancha, Argentina venció 2-1 a Mauritania en uno de los últimos amistosos antes del Mundial

El empate de Inglaterra y Uruguay en Wembley dejó dos lesionados que preocupan de cara al Mundial 2026

Nico Paz anotó su primer gol con la camiseta de la selección argentina: su gran tiro libre ante Mauritania en La Bombonera

TELESHOW
La tajante postura de Sofía La Reini Gonet sobre los mandatos de belleza: “Yo no me depilo”

La tajante postura de Sofía La Reini Gonet sobre los mandatos de belleza: “Yo no me depilo”

La reacción de Eugenia Ruiz, exparticipante de Gran Hermano, tras la detención de su hermano por violencia de género

Sofía Aldrey, la ex de Fede Bal, confirmó su embarazo y contó cómo atraviesa esta nueva etapa: “Paris con mami y bebito”

Emiliano Brancciari, de No Te Va Gustar, reveló cuál es su sueño más grande: “Queremos tocar en Japón”

Sebastián Graviotto habló de una posible reconciliación con Juana Repetto: “Sujeto a modificación sin previo aviso”

INFOBAE AMÉRICA

Venezuela aprueba extraditar a Panamá a sospechoso de atentado aéreo de 1994

Venezuela aprueba extraditar a Panamá a sospechoso de atentado aéreo de 1994

Qué sabemos realmente sobre la electricidad estática y por qué aún asombra a la física moderna

La ciencia detrás de los tornados: cómo se forman y qué ocurre dentro del vórtice

Panamá desplegará más de 26 mil agentes por Semana Santa

Principal aeropuerto de Panamá rechaza impuesto a pasajeros en tránsito