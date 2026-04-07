La revelación sobre el futuro de Enzo Fernández después del Mundial que causó furor en Europa

La decisión que habría tomado Enzo Fernandez

El nomobre de Enzo Fernández da la vuelta en Europa por su actualidad en el Chelsea y los rumores de salida al Real Madrid de cara a la próxima temporada. En un nuevo capítulo dentro de la novela que incluyó su sanción por dos partidos en el club inglés y el cruce entre el DT y su representante, ahora se conoció la que sería intención del volante campeón del mundo con la selección argentina para después del Mundial. en las últimas horas.

De acuerdo con información difundida en el programa El Chiringuito de Jugones, el ex River Plate transmitió de manera directa su deseo de emigrar a España y vestirse de blanco en el próximo mercado de fichajes tras la sanción que recibió por parte de Liam Rosenior. El futbolista, quien recientemente fue excluido del primer equipo por decisión técnica, enfrenta una situación interna cada vez más delicada indicó la prensa británica. El periodista Eduardo Inda aseguró: “Enzo Fernández va a llevar el pulso hasta el final. No se va a quedar ahí y forzará el transfer request. El problema son los 110 millones que pagó el Chelsea por él”.

La polémica se profundizó luego de que el jugador quedara fuera de la convocatoria del Chelsea en la victoria sobre el Port Vale en los cuartos de final de la FA Cup, tras recibir una multa deportiva de dos partidos. Esta decisión lo alejará del próximo compromiso vital frente al Manchester City en la Premier League. El club tomó la medida luego de que Fernández hiciera comentarios sobre su futuro y cuestionara públicamente el despido del anterior entrenador, Enzo Maresca, lo que generó un fuerte impacto mediático en Inglaterra.

Los rumores apuntaron a un posible fichaje de Enzo Fernández por el Real Madrid (Reuters)

La respuesta de su representante no tardó en llegar. El ex futbolista Javier Pastore, ahora agente del mediocampista, expresó en declaraciones recogidas por The Athletic: “El castigo es completamente injusto… no hay ninguna razón ni justificación para sancionarlo. Enzo no comprendió la situación. Cuando el entrenador se lo comunicó, lo aceptó porque es una persona muy profesional, siempre comprometido al máximo donde esté y respeta las decisiones, pero no entendemos el castigo porque en ningún momento menciona a ningún club ni dice que quiere irse de Chelsea, todo lo contrario; solo nombra Madrid, la ciudad, porque le preguntaron en qué ciudad europea le gustaría vivir algún día, y él dijo Madrid por el idioma, porque es similar a Buenos Aires y porque es lógico, es natural que un argentino diga eso, también por la cultura, el clima… En ningún momento dice que quiere irse de Chelsea o de Londres”.

Las declaraciones de Fernández en la plataforma Kick junto al influencer Marcos Giles fueron el detonante. Consultado sobre una ciudad europea en la que le gustaría residir, el jugador respondió: “Sí, me gusta mucho Madrid, es parecido a Buenos Aires. Viviría en Madrid”. Para la directiva del Chelsea, estas palabras representaron un gesto de acercamiento al Real Madrid, lo que precipitó la sanción y alimentó las especulaciones sobre un inminente traspaso.

El futbolista jugará el Mundial con la Selección Argentina en junio (Reuters)

Por su parte, el entrenador del Liam Rosenior abordó la controversia en rueda de prensa tras el partido de la FA Cup. En respuesta a los cuestionamientos sobre la sanción y las declaraciones de Pastore, Rosenior fue tajante: “Es su opinión. No tengo nada que decir sobre la opinión de otra persona. Enzo sabe lo que pienso de él. Fue genial verlo aquí y ahora seguimos adelante”. El técnico remarcó que las conversaciones con los jugadores permanecen en el vestuario y que considera a Fernández un “tipo genial”, aunque pidió enfocarse en los objetivos deportivos de la temporada.

La situación contractual añade complejidad al caso. El jugador de 25 años firmó un vínculo hasta 2032 con el Chelsea, lo que coloca al club en una posición de fuerza en la negociación. Según El Chiringuito de Jugones, la entidad londinense solo aceptaría desprenderse del argentino si recibe una oferta cercana a los 130 millones de libras (aproximadamente 150 millones de euros), cifra que supera el monto que el club pagó al Benfica en 2023.

El propio Real Madrid evalúa la situación con cautela. Si bien reconoce la calidad de Fernández, la elevada cotización del pase representa un obstáculo significativo, aunque el club blanco podría obtener fondos a través de la salida de otros futbolistas. Mientras tanto, el futuro inmediato del mediocampista sigue siendo una incógnita, con varios meses por delante en los que la tensión entre jugador y club puede escalar.

En medio de este escenario, Fernández disputó 161 partidos y marcó 28 goles con la camiseta del club de Londres, un rendimiento que lo posiciona como pieza central tanto en la plantilla del club inglés como en la agenda de posibles fichajes del mercado europeo. A ello hay que añadirle su rol en la Selección Argentina, con la cual defenderá el título mundialista de Qatar 2022 en la próxima Copa Mundial.