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La postura de Enzo Fernández tras ser sancionado por el DT en la goleada del Chelsea por 7-0 en la FA Cup

El mediocampista argentino no pudo jugar contra el Port Vale por una multa que le impuso Liam Rosenior. Alejandro Garnacho marcó de penal

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Enzo Fernández dijo presente en el Stamford Bridge y miró el partido desde el banco de suplentes
Enzo Fernández dijo presente en el Stamford Bridge y miró el partido desde el banco de suplentes

Chelsea se impuso con autoridad por 7-0 sobre el Port Vale por los cuartos de final de la FA Cup. Los Blues llegaron al encuentro con la obligación de ganar en medio de un ambiente tenso luego de perder cuatro partidos al hilo. Todo esto se agravó por la polémica decisión del club y del entrenador Liam Rosenior de sancionar a Enzo Fernández con dos partidos fuera de los terrenos de juego. A pesar de esto, el volante argentino dijo presente en el Stamford Bridge y vivió el duelo en el que Alejandro Garnacho convirtió de penal tras ingresar desde el banco de suplentes.

El mediocampista de la selección argentina, que es el segundo capitán de los Blues, dejó atrás la polémica que lo relegó del partido por la copa inglesa y del próximo partido contra el Manchester City y reflejó su compromiso con el Chelsea al ver en vivo el encuentro al lado de sus compañeros.

Horas antes del inicio del enfrentamiento, Enzo Fernández subió una historia a su Instagram en la que se mostró en el gimnasio del club acompañado por Willie Isa, ex jugador de rugby y actual responsable de apoyo y desarrollo de jugadores de la institución.

El posteo de Enzo Fenrández con Willie Isa en la previa del partido del Chelsea (@enzojfernandez)
El posteo de Enzo Fenrández con Willie Isa en la previa del partido del Chelsea (@enzojfernandez)

Respecto al desarrollo del encuentro ante el Port Vale, el Chelsea dominó de principio a fin para sellar su boleto a las semifinales de la FA Cup. Los Blues se adelantaron en el marcador a los 2 minutos de la mano de Jorrel Hato. El brasileño João Pedro y un tanto en propia puerta por parte de Jordan Lawrence-Gabriel estamparon el 3-0 antes del final del primer tiempo.

El equipo local cerró la victoria en el complemento con goles de Tosin Adarabioyo, Andrey Santos, Estêvão y Alejandro Garnacho, quien convirtió de penal en el último minuto luego de un notable ingreso desde el banco de suplentes en el minuto 62. El argentino había marcado únicamente un gol en los últimos dos meses, en los que nunca pudo asentarse en el equipo titular.

*El compacto de la goleada del Chelsea sobre el Port Vale

A pesar de que Enzo Fernández estuvo presente en la goleada en Stamford Bridge, la sanción que recibió puso en duda su futuro en el Chelsea. “Hablé con Enzo hace una hora. Como club de fútbol, y yo participando en ese proceso, hemos tomado una decisión. No estará disponible para el partido de mañana, ni tampoco para el partido contra el Manchester City el próximo domingo”, fue la confirmación de Liam Rosenior en conferencia de prensa que encendió la polémica.

Los comentarios del mediocampista que generaron malestar en el club ocurrieron en una charla descontracturada con Marcos Giles durante una transmisión en Kick, donde el jugador fue consultado sobre si le gustaría vivir en otro país: “Sí, me gusta mucho Madrid, es parecido a Buenos Aires. Viviría en Madrid”.

Desde el campeón del Mundial del Clubes 2025 fue tomado como un guiño al Real Madrid, que permanece bajo su órbita, según se desprende de distintos periódicos europeos. Más allá de eso, Enzo tampoco aseguró su continuidad para la próxima temporada tras quedar eliminado en los octavos de la presente Champions ante PSG: “No lo sé, no sé. Ahora estoy pensando acá. Quedan ocho partidos, la FA Cup y después está el Mundial. Después, se verá, vamos a ver”.

El técnico de Chelsea suspendió a Enzo Fernández

“Creo que para Enzo es decepcionante hablar de esa manera. Lo que diré sobre él es que, en términos de su carácter y como persona, no tengo malas palabras para él. Pero se cruzó una línea en términos de nuestra cultura y lo que queremos construir. Así que tuvimos que tomar una sanción, y esa fue la decisión que tomamos”, remarcó el entrenador del Chelsea.

Javier Pastore, representante de Enzo Fernández, brindó una entrevista con The Athletic tras la oficialización de la sanción que recibió el argentino y sembró dudas respecto a su futuro. “Enzo no comprendió la situación. Cuando el entrenador se lo comunicó, lo aceptó porque es una persona muy profesional, siempre comprometido al máximo donde esté y respeta las decisiones, pero no entendemos el castigo porque en ningún momento menciona a ningún club ni dice que quiere irse de Chelsea, todo lo contrario; solo nombra Madrid, la ciudad, porque le preguntaron en qué ciudad europea le gustaría vivir algún día, y él dijo Madrid por el idioma, porque es similar a Buenos Aires y porque es lógico, es natural que un argentino diga eso, también por la cultura, el clima... Pero en ningún momento dice que quiere irse de Chelsea o de Londres”, fue una de las reflexiones del exfutbolista.

Tras la clasificación del Chelsea a las semifinales de la FA Cup, los Blues chocarán contra el Manchester City el próximo fin de semana por la Premier League. Sin la presencia de Enzo Fernández, el equipo londinense está obligado a ganar para volver a meterse en la pelea por el ingreso a la próxima UEFA Champions League.

El volante argentino dijo que le gustaría vivir en Madrid

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