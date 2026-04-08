“Es un mocoso sin clase y manipulador”: la lapidaria crítica a Enzo Fernández tras ser suspendido en Chelsea

Las declaraciones de Enzo Fernández siguen causando repercusiones en Inglaterra (REUTERS/Peter Powell/Archivo)

El mediocampista argentino Enzo Fernández se convirtió en el centro de una intensa polémica en la prensa deportiva del Reino Unido, tras la publicación de una columna en Daily Star donde se lo describe como “un mocoso sin clase y un manipulador”, además de cuestionar su permanencia y liderazgo en el Chelsea Football Club.

El artículo, firmado por el periodista Harry Brent y titulado “Enzo Fernández es un mocoso sin clase y manipulador; el Chelsea debería quitarle la capitanía”, sostiene que las recientes declaraciones del futbolista sobre su futuro y su supuesto interés por mudarse a Madrid “carecen de la sutileza y dignidad que requiere su rol en el equipo”.

Según indicó la nota en el rotativo británico, Enzo Fernández deslizó en los últimos días la posibilidad de abandonar Chelsea, expresando públicamente su deseo de vivir en la capital española, en coincidencia con rumores que lo vinculan al Real Madrid desde hace más de un año. "El argentino dejó entrever que estaba considerando su futuro y que le atraía bastante la idea de vivir en Madrid, ciudad natal, casualmente, del Real Madrid (guiño, guiño), con el que se ha relacionado al centrocampista desde hace más de un año", puntualizó el medio británico.

Una columna de Harry Brent en Daily Star apuntó con dureza contra Enzo Fernández

La publicación cuestiona el modo en que Enzo Fernández y su entorno han gestionado la comunicación de su situación contractual en Chelsea. El entrenador Liam Rosenior decidió marginarlo del equipo durante dos jornadas, medida que generó malestar en el círculo cercano del futbolista. “Después de que Rosenior lo sentara en el banquillo como correctivo, el representante de Fernández comenzó a quejarse de la supuesta injusticia, como si se tratara de un adolescente al que le confiscaron el vape”, opinó.

La columna sostiene que la actitud de Enzo Fernández encendió las alarmas en el club londinense, tanto por la forma en que dejó abierta la puerta a una transferencia como por la reacción de su agente. Según el análisis de Daily Star, “Fernández no mencionó explícitamente que quisiera irse ni hizo referencia directa a otro club, pero el mensaje era evidente”.

En el artículo, el periodista Harry Brent traza un paralelismo entre el caso de Enzo Fernández y otras situaciones recientes donde futbolistas y representantes buscan instalar narrativas favorables para presionar a las instituciones. “Esto no es más que una maniobra orquestada con astucia que, al igual que Liam Delap este verano, nadie se cree. Intentan esconderse tras un velo de negación plausible tan fino que hace que Cole Palmer parezca Arnold Schwarzenegger, y al igual que esos tatuajes en el cuello, es una imagen realmente mala para Enzo”, escribió.

Esta controversia se produce en un contexto de bajo rendimiento colectivo para el Chelsea Football Club, que no logra consolidar un proyecto deportivo estable pese a la inversión millonaria en figuras como Enzo Fernández, por quien se pagaron 107 millones de libras esterlinas (aproximadamente 125 millones de euros). La columna plantea dudas sobre la idoneidad del argentino para portar la cinta de capitán, en un momento en que el club busca referentes sólidos dentro y fuera del campo.

Los Blues, aunque acaban de clasificar a las semifinales de la FA Cup tras vapulear por 7-0 a Port Vale en el primer encuentro sin Enzo Fernández (ahora se medirán contra Leeds), parecieran no encontrar el rumbo en la temporada. Cayeron en semifinales de la Copa de la Liga ante Arsenal y fueron eliminados de la Champions League en octavos de final a manos de PSG con un global de 8-2. En la Premier League, por su parte, figuran en la sexta colocación, fuera de los puestos de clasificación a competencias internacionales. Con 48 puntos se ubican a 21 unidades del líder. Este domingo tendrán un duelo clave en Stamford Bridge ante Manchester City (será el segundo encuentro de los Blues sin el campeón del mundo con argentina en la nómina).

“El mediocampista merece el brazalete de la misma forma que Alexander Isak merece el Balón de Oro”, ironizó Harry Brent en su columna. También insiste en que la gestión de la situación por parte de Enzo Fernández y su agente se percibe como parte de una estrategia orquestada para forzar la salida, aunque hasta el momento no se ha oficializado ninguna negociación con Real Madrid ni con otros clubes europeos.