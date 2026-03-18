El sugestivo mensaje de Enzo Fernández sobre su futuro en el Chelsea tras quedar eliminado de la Champions League

La dolorosa derrota del Chelsea ante el París Saint-Germain (PSG) por 3-0 en Stamford Bridge apagó de manera definitiva las esperanzas de una remontada, luego de lo que había sido la caída 5-2 en el Parque de los Príncipes. De esta manera, los Blues no pudieron reeditar la paliza propinada en la final del Mundial de Clubes y se marcharon en octavos de la presente Champions League. En este escenario, el capitán y máxima figura del plantel, Enzo Fernández, dejó una profunda autocrítica sobre lo sucedido en la eliminatoria y sorprendió con un sugestivo mensaje en referencia a su futuro.

El volante campeón del mundo a nivel clubes y selecciones fue consultado en charla con ESPN sobre si podía confirmar su continuidad en el club más allá de la próxima Copa del Mundo y entregó una respuesta que habla por sí sola: “No lo sé, no sé. Ahora estoy pensando acá. Quedan ocho partidos, la FA Cup y después está el Mundial. Después, se verá, vamos a ver”.

El mediocampista de 25 años arribó al elenco de Londres a principios de 2023 a cambio de 121 millones de euros, siendo en ese momento la transferencia más cara en la historia de la Premier League (fue superado por Alexander Isak al Newcastle y Florian Wirtz al Liverpool). En estos tres años en Inglaterra, Enzo anotó 28 goles y 29 asistencias en 160 partidos y, en la presente temporada, sostiene un gran nivel con 12 gritos y 6 pases gol en 45 compromisos.

Vale destacar que Real Madrid siempre fue un club que orbitó alrededor de Enzo Fernández. En diciembre de 2022, el Merengue lo analizaba como una alternativa a Jude Bellingham, pero nunca se concretó una oferta. En la previa al Mundial de Clubes se especuló con un trueque con Rodrygo, aunque tampoco se dio esta negociación y la última novedad fue que Chelsea lo declaró transferible en los primeros días de 2026.

*El resumen del partido

Por otro lado, el futbolista analizó lo que dejó la caída en los octavos ante el París Saint-Germain y puntualizó en los tres goles recibidos en el cierre del primer duelo y los dos encajados antes de los 15 minutos iniciales de la revancha: “Creo que perdimos el control en la ida. En los últimos 15 minutos. Nos hicieron tres goles. Es una diferencia muy grande en el fútbol hoy en día. Cometimos errores, los pagamos y esto es fútbol. Son detalles. Al final, PSG pudo aprovechar los errores que cometimos en la ida. Y después, acá, cuesta arriba, en los primeros cinco minutos te hacen un gol. Felicito a PSG porque fue mucho mejor que nosotros y nos derrotó bien tácticamente”.

“Desde que llegué a Chelsea, han pasado situaciones iguales a las de ahora. Ahora, toca apoyar a mis compañeros. Quedan ocho partidos de Premier League, estamos en FA Cup, podemos dar vuelta la situación y cumplir los objetivos que quiere el club: clasificar a Champions y ganar la FA Cup; jugamos al fútbol para ganar”, señaló sobre la situación actual de los Blues, que marchan en la sexta colocación del campeonato local con 48 puntos, a 3 unidades de los puestos de clasificación a la Liga de Campeones y permanecen en cuartos de la FA Cup.

Por último, Enzo Fernández lamentó la cancelación de la Finalissima entre Argentina y España, que se iba a celebrar en la fecha FIFA de marzo, pero la UEFA y la Conmebol no llegaron a un acuerdo: “Sí, hay muchos problemas en Medio Oriente. Espero que haya paz y amor, que es lo más importante. Que todo se pueda resolver. Quería jugarla. Representar a la Selección siempre es muy importante para mí y esperemos que algún día se pueda jugar y lo disfrutemos”.

Chelsea volverá a jugar este sábado desde las 14:30 (hora argentina) ante Everton en condición de visitante por la fecha 31 de la Premier League.

La tabla de la Premier League