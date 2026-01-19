Chelsea declaró transferible a Enzo Fernández y pide una impactante cifra por su pase: los dos gigantes de Europa que lo buscan

Enzo Fernández podría marcharse del Chelsea a mediados de 2026 (REUTERS/Ian Walton)

Enzo Fernández es el pilar del Chelsea y se transformó en uno de los referentes del plantel en las últimas temporadas, al punto de que suele portar la cinta de capitán cuando no juega Reece James. Sin embargo, el elenco Blue estaría dispuesto a negociar su pase en caso de que llegue una oferta abrumadora en la próxima ventana de pases. La noticia generó un impacto en el mercado y ya hay dos contendientes claros que quieren quedarse con su ficha: Real Madrid y París Saint-Germain.

Algunos días después de que el diario francés L’Équipe indicara que “el PSG ha identificado a Enzo Fernández como un posible objetivo”, portales de Inglaterra ampliaron la información y posicionaron al elenco español como otro de los candidatos a pelear por el servicio del volante de la selección argentina. Según mencionó el periodista Dean Jones para el medio Teamtalk y replicó la BBC, Chelsea “estaría dispuesto a vender a Enzo Fernández al precio justo”.

El club londinense, que hasta ahora consideraba al mediocampista de 25 años como una pieza fundamental e “intocable”, habría modificado su postura debido a las realidades financieras que atraviesa el fútbol actual y la voluntad del club de renovar su plantilla. En este contexto, a pesar de que el ex River Plate tiene contrato hasta 2032, el objetivo sería recuperar el dinero invertido: recaló desde el Benfica de Portugal a cambio de 121 millones de euros aproximadamente (USD 140 millones).

Tanto el Real Madrid como el PSG estarían dispuestos a gastar una importante suma de dinero para quedarse con la ficha de Enzo Fernández (REUTERS/Ian Walton)

La última temporada, Fernández se consolidó como una figura clave al contribuir a la conquista del club en la UEFA Conference League y del Mundial de Clubes. Ahora, el Chelsea analiza la opción de obtener liquidez mediante la venta de uno de sus activos más valiosos, con el objetivo de sanear cuentas e invertir en nuevas contrataciones. Por su parte, en medio de una época convulsionada por la salida de Xabi Alonso, el interés del Real Madrid se centra en reforzar la mitad de la cancha con un futbolista con grandes cualidades técnicas.

Según informó el medio mencionado, el presidente del club, Florentino Pérez, estaría decidido a no repetir el error estratégico de 2025, cuando la entidad dejó escapar a Martín Zubimendi, finalmente fichado por el Arsenal luego de dejar la Real Sociedad. Este desencuentro previo habría acelerado los planes del Real Madrid para evitar perder otra oportunidad clave en el mercado.

Para la dirigencia del club, Enzo Fernández representa “la pieza final del rompecabezas para su última era ‘Galáctica’”. Vale destacar que, según indicó L’Équipe, el París Saint-Germain de Luis Enrique estaría dispuesto a desembolsar unos 150 millones de dólares para quedarse con el argentino.

En la presente temporada, Enzo Fernández convirtió ocho goles y brindó cuatro asistencias en 31 partidos oficiales (Reuters/Jason Cairnduff)

Mientras tanto, Fernández se mantiene como una de las piezas claves para sostener a un Chelsea que sigue atravesando un año turbulento. Luego de la salida de Enzo Maresca del banco de suplentes y la llegada de Liam Rosenior como nuevo entrenador, los Blues enderezaron el rumbo en los últimos partidos. Después de golear 5-1 al Charlton Athletic (Enzo convirtió de penal) por la tercera ronda de la FA Cup y caer por 3-2 sobre el Arsenal en la ida de las semifinales de la Carabao Cup, el elenco londinense venció por 2-0 al Brentford en la última jornada de la Premier League.

El último triunfo le permitió al Chelsea mantenerse en la pelea por el ingreso a la próxima UEFA Champions League. Con 34 unidades, marcha sexto, por detrás del Liverpool (36) y del Manchester United (35). Cabe recordar que en la cima se encuentra el Arsenal con 50 puntos, seguido por el Manchester City y el Aston Villa con 43.

No obstante, el próximo encuentro del Chelsea será correspondiente a la séptima fecha de la fase de liga de la Champions: recibirá en Stamford Bridge al Pafos de Chipre. Este duelo puede ser trascendental para el cuadro de Enzo Fernández, ya que se ubican 13° con 10 unidades y precisan de una victoria para meterse en puestos de clasificación directa a los octavos de final (del 1° al 8°).