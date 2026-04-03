El representante de Enzo Fernández criticó al Chelsea tras la sanción y puso en duda su futuro: “Es completamente injusto”

El técnico de Chelsea suspendió a Enzo Fernández

Javier Pastore, representante de Enzo Fernández, tuvo una dura crítica a la decisión del Chelsea comunicada por su entrenador Liam Rosenior con una sanción de dos partidos al volante central a causa de declaraciones públicas sobre su futuro. La Flaca aseguró que es un castigo “completamente injusto”, lo calificó como una “sanción excesiva”, dijo que “no tiene sentido” y no descartó “evaluar otras opciones” después del Mundial si ambas partes no alcanzan un acuerdo por la renovación del contrato que vence en 2032.

La entrevista del periodista Mario Cortegana a Pastore en The Athletic le dio voz al entorno del futbolista, luego de que Rosenior oficializó la determinación en la conferencia de prensa previa al cruce de este sábado contra Port Vale por los cuartos de final de la FA Cup: “No estará disponible para el partido de mañana, ni tampoco para el partido contra el Manchester City el próximo domingo”. Este último duelo no es menor porque una derrota contra los Ciudadanos en la Premier League los alejaría del boleto directo a la próxima UEFA Champions League.

El agente reveló que se contactaron el jueves con él para concretar una reunión que abordaría los comentarios del mediocampista en una charla descontracturada con Marcos Giles durante una transmisión en Kick, donde el jugador fue consultado sobre si le gustaría vivir en otro país: “Sí, me gusta mucho Madrid, es parecido a Buenos Aires. Viviría en Madrid”. Desde el campeón del Mundial del Clubes 2025 fue tomado como un guiño al Real Madrid, que permanece bajo su órbita, según se desprende de distintos periódicos europeos. Más allá de eso, Enzo tampoco aseguró su continuidad para la próxima temporada tras quedar eliminado en los octavos de la presente Champions ante PSG: “No lo sé, no sé. Ahora estoy pensando acá. Quedan ocho partidos, la FA Cup y después está el Mundial. Después, se verá, vamos a ver”.

A continuación, Javier Pastore explicó cuál fue la primera reacción de Enzo Fernández por la suspensión de dos compromisos en los Blues: “Enzo no comprendió la situación. Cuando el entrenador se lo comunicó, lo aceptó porque es una persona muy profesional, siempre comprometido al máximo donde esté y respeta las decisiones, pero no entendemos el castigo porque en ningún momento menciona a ningún club ni dice que quiere irse de Chelsea, todo lo contrario; solo nombra Madrid, la ciudad, porque le preguntaron en qué ciudad europea le gustaría vivir algún día, y él dijo Madrid por el idioma, porque es similar a Buenos Aires y porque es lógico, es natural que un argentino diga eso, también por la cultura, el clima... Pero en ningún momento dice que quiere irse de Chelsea o de Londres”.

El volante argentino dijo que le gustaría vivir en Madrid

En este sentido, ofreció mayores detalles de la comunicación institucional: “Recibí un mensaje del club el jueves, mientras Enzo regresaba a Londres; me dijeron que querían hablar conmigo sobre los comentarios y me enviaron el enlace con las palabras de Enzo. Respondí que no había problema, que también había visto los comentarios, vi la entrevista que dio y en ningún momento faltó el respeto al club, a sus compañeros, a los aficionados ni a nadie”.

“Insisto: no dijo que quiere irse ni que preferiría vivir en Madrid antes que en Londres. No está faltando el respeto a nadie. Cuando respondí el mensaje, no recibí respuesta; parece que para entonces ya habían decidido sancionarlo hoy, cuando llegó al club”, agregó.

El representante de 36 años aseguró: “Entiendo la postura del Chelsea y de la directiva del club tras la reacción a sus declaraciones, pero lo cierto es que nunca mencionó a ningún club ni dijo que quisiera marcharse. Entiendo la situación del club, pero no entiendo la sanción”.

El ex jugador de Talleres, Huracán, Palermo, PSG, Roma, Elche y Qatar SC cuestionó el momento de este parate en vísperas de dos partidos importantes: “El castigo es completamente injusto: sancionar al jugador con dos partidos, que además son cruciales para Chelsea porque está en juego la clasificación a la Champions League y él es uno de los jugadores más importantes del equipo. Junto a otros, por supuesto, pero ha demostrado este año ser un líder y una pieza clave, el sostén de este Chelsea. Me parece una sanción excesiva teniendo en cuenta la situación actual del club y no hay una razón real o justificación para la sanción”.

Enzo Fernández es uno de los argentinos con mejor actualidad en Europa gracias a sus 12 goles y 6 asistencias en 46 juegos de la temporada. Pastore remarcó que el hombre de la Selección “está feliz donde está” desde lo deportivo y, en el plano dirigencial, apuntó a la cúpula: “Luego hay otros factores que influyen en las decisiones, como el salario, el respeto o la forma en que se gestionan las cosas. Hay muchas cuestiones que ahora mismo no estamos viendo -o al menos yo, como agente, no las veo- que denoten que el club esté manejando la situación de la mejor manera con él“.

“Esta sanción de dos partidos, que para mí no tiene sentido, da la impresión de que el club quiere marcar una postura o enviar un mensaje; supongo que con el tiempo entenderemos mejor los motivos. Pero sancionar así al subcapitán —o capitán cuando James no está— por dos partidos por algo que no tiene motivo ni explicación, sin duda es una señal de ciertos movimientos que el club seguramente nos comunicará pronto”, destacó Javier Pastore con la sección deportiva del diario The New York Times.

Javier Pastore es el representante de Enzo Fernández (Crédito: Reuters/Brian Snyder)

En este sentido, se refirió a las conversaciones mantenidas con los Blues para extender el vínculo que vence el 30 de junio de 2032: “Empezamos a hablarlo en diciembre o enero, pero no pudimos llegar a un acuerdo porque las condiciones no eran las adecuadas para nosotros ni para el jugador; por lo que Enzo aporta hoy, merece mucho más de lo que está cobrando”.

“Puede que eso haya molestado al club, considerando que es un jugador muy importante, pero son situaciones que hay que gestionar. Yo evalúo tanto lo deportivo como lo económico, y no veía que esa renovación fuese a concretarse porque no estaban siendo realistas con la situación actual de Enzo”, analizó Pastore.

Esta postura ocurrió también para concentrarse a pleno en el tramo final de la temporada con Chelsea y la cercanía con el Mundial 2026, según explicó el agente: “No queremos entrar en discusiones de cifras, contratos y negociaciones cuando no es el momento adecuado”. Sin embargo, planteó la idea de una salida si las tratativas continúan sin avances: “Nuestro plan después del Mundial es reunirnos nuevamente con Chelsea y, si no hay acuerdo, evaluar otras opciones”.

Por último, la Flaca señaló que el ex hombre de River Plate está dispuesto a pedir disculpas “si algún aficionado se sintió ofendido” y remarcó que el jugador no teme reproches en el seno del plantel: “En el vestuario siempre habla claro con sus compañeros, es un líder”.