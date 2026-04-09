El representante de Enzo Fernández confirmó que hicieron “las paces con Chelsea” y que el futbolista no quiere dejar el club: “Aclaramos las cosas”

Javier Pastore expresó que Enzo Fernández y Chelsea "hicieron las paces" (REUTERS/David Klein)

Después de una semana marcada por tensiones internas, el entorno de Enzo Fernández y el Chelsea Football Club disiparon la controversia surgida tras unas declaraciones del futbolista argentino que generaron repercusión tanto en Inglaterra como en España y que le valieron una suspensión de 2 encuentros por parte del entrenador Liam Rosenior.

El episodio tuvo su desenlace cuando Javier Pastore, agente del mediocampista, confirmó a Top Mercato que “ya hicimos las paces entre Chelsea y el jugador”, al tiempo que detalló que no existen conflictos vigentes ni intenciones inmediatas de traspaso.

La situación se desencadenó durante la última fecha FIFA. En una entrevista, Enzo Fernández mencionó la posibilidad de vivir en Madrid, lo que fue interpretado como un guiño al Real Madrid y una señal de descontento con su club actual. Esta declaración provocó la reacción de la directiva del Chelsea y el director técnico, que resolvieron imponerle una sanción de dos partidos, considerando que se había faltado el respeto a la institución.

En respuesta a la sanción, en primera instancia, Javier Pastore calificó la medida como “injusta” y deslizó que una salida del futbolista argentino podría ser considerada tras el Mundial de 2026. No obstante, días después, el propio representante bajó el tono del conflicto y explicó, en declaraciones al medio francés, que el diálogo con la dirigencia del club inglés permitió destrabar la situación. “Ya hemos hablado de esto en los últimos días. Son declaraciones que hizo sin ninguna intención de causar problemas en el Chelsea. Es el capitán, uno de los líderes del equipo, y ha mostrado su mejor nivel en el campo esta temporada. Simplemente hablaba de una ciudad. Luego, en poco tiempo, concedió muchas entrevistas en las que habló de su futuro. Los medios de comunicación malinterpretaron las cosas y empezaron a decir que se iba a marchar del Chelsea. No hay absolutamente nada de cierto en ello”, aclaró el ex futbolista del Palermo de Italia en un evento realizado en París.

Javier Pastore, agente de Enzo Fernández, negó que el futbolista tenga intenciones de marcharse del Chelsea (REUTERS/Brian Snyder)

De acuerdo con lo relatado por el ex jugador del Paris Saint-Germain, la comunicación entre el entorno de Fernández y la directiva del Chelsea resultó clave para cerrar el episodio. “Estamos de acuerdo con el Chelsea. Hicimos las paces ayer y anteayer entre el Chelsea y el jugador. Nunca hubo ningún problema. Aclaramos las cosas”, afirmó el representante. La resolución se produjo tras una serie de reuniones en las que ambas partes buscaron desactivar la controversia y enfocarse en los objetivos deportivos del equipo.

Enzo Fernández, por su parte, ofreció disculpas a todos los estamentos del club. El propio Pastore admitió que el futbolista cometió un error al expresar públicamente su preferencia por una ciudad distinta, pese a que no existió mala intención. “Lo que pasó, pasó. Le explicamos al jugador que, aunque no había hecho nada malo, no debería haber dicho eso. Solo tiene 25 años. Todavía es joven, todavía tiene cosas que aprender. Le explicamos al club que lo dijo sin mala intención, que cometió un error. Como es natural, se disculpó con el club, sus compañeros, el entrenador, el director deportivo, con todos. Todos estamos de acuerdo. Simplemente teníamos que aclarar el malentendido”, detalló el agente.

La posición actual de Chelsea es priorizar la unidad interna de cara al final de la temporada, donde el conjunto londinense ocupa el sexto lugar de la Premier League y aspira a obtener una plaza en la próxima edición de la Champions League. Pastore recalcó la importancia de que el mediocampista argentino se mantenga enfocado en el rendimiento deportivo: “El Chelsea está luchando por su puesto en la Champions League a través de la Premier League, lo cual es muy importante para el club. Enzo necesita jugar porque tiene un Mundial por delante. El Chelsea lo necesita porque es un jugador clave para su equipo. Hemos hablado, hemos resuelto todo por ambas partes. Las cosas están perfectamente claras. No hay ningún conflicto. A Enzo todavía le quedan seis años de contrato y necesitamos trabajar juntos, que es lo que estamos haciendo”, argumentó el Flaco.

En la coyuntura actual, Fernández continúa cumpliendo la suspensión derivada de sus declaraciones. No estuvo presente ante el Port Vale por la FA Cup y verá desde la tribna el encuentro de este fin de semana contra el Manchester City. Se prevé su regreso para el enfrentamiento ante el Manchester United el 18 de abril, partido considerado clave en la recta final del campeonato inglés.