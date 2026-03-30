5 frases de Enzo Fernández: disculpas por sus dichos sobre La Bombonera, guiño al Real Madrid y una revelación de la final en Qatar

"Mis valores no son esos", sostuvo

Enzo Fernández pidió disculpas este domingo tras las declaraciones realizadas luego del triunfo de la selección argentina 2-1 sobre Mauritania, donde criticó el estado del campo de juego de La Bombonera. “No fue con mala intención. Pido disculpas si se lo tomaron a mal”, expresó el futbolista de 25 años en una entrevista con Marcos Giles para Kick. Además, reveló una anécdota sobre la final de Qatar 2022 y realizó un guiño sobre su futuro.

La reacción de Fernández surgió tras recibir una serie de mensajes y ser objeto de críticas de hinchas de Boca Juniors, quienes refutaron sus dichos asegurando que el campo estaba en buenas condiciones.

Después del partido disputado el viernes, donde Fernández fue titular, marcó un gol y jugó 56 minutos, el mediocampista del Chelsea había manifestado: “La cancha no estaba en buenas condiciones y no pudimos demostrar mucho nuestro fútbol”, declaraciones que generaron controversia.

El volante argentino dijo que le gustaría vivir en Madrid

“Mis valores no son esos, de criticar ni nada. Cuando vengo a la Selección somos todos uno. No soy de esa manera ni en pedo. A veces lo sacan de contexto, también el momento y todo”, sostuvo en diálogo con el streamer.

Por otro lado, el volante surgido de River Plate dejó una posible pista sobre su futuro profesional. “Me gusta mucho Madrid. Es parecida a Buenos Aires”, sostuvo el futbolista con actualidad en el Chelsea de Inglaterra, una declaración que se ha interpretado como un guiño ante los rumores que lo vinculan con una llegada al Real Madrid.

Posible objetivo para el club madrileño, la incorporación de Fernández representaría un salto desde la Premier League hacia uno de los equipos de mayores exigencias del fútbol europeo, contexto en el que su disciplina táctica y capacidad creativa han sido determinantes para su proyección dentro del mercado de fichajes.

Antes de esa afirmación, Enzo contó que su idea es retornar al fútbol argentino para jugar en River, club que lo formó y del cual dio el salto a Europa cuando fue vendido al Benfica de Portugal. “Quiero volver. Y quiero volver estando bien”.

Por otra parte develó lo que le costó su primera vuelta al Millonario tras su paso por Defensa y Justicia a préstamo. “Cuando volví a River sufrí mucho la pretemporada, vomitaba, físicamente estaba mal. Era otra preparación, muy dura. Estuve tres meses sin jugar, entraba y estaba apagado, no estaba preparado mentalmente. Entré contra Argentinos Juniors, me fue bien, al partido siguiente fui titular y desde ahí fui en alza. Fue muy importante el entorno, mis compañeros me acompañaron mucho y Marcelo (Gallardo) es muy exigente, eso me ayudó”.

El volante reveló que durmió tres horas de siesta antes de la final

En otro pasaje de la entrevista con Giles, el jugador argentino reveló que antes de la final del Mundial de Qatar 2022, en el que Argentina se terminó quedando con la Copa del Mundo, durmió tres horas de siesta.

“Pasa que teníamos el horario muy cambiado. Trabajábamos por la noche y nos dormíamos más tarde. Entonces, nos levantábamos a la mañana, unos mates, almuerzo y después ya siesta”, explicó. Además, también confesó que Julián Álvarez, su amigo y compañero de habitación, dormía las mismas horas de siesta que él.

Vale recordar que la metodología de trabajo llevada a cabo en aquel entonces respondía a las altas temperaturas que azotaban a Qatar durante el día, por lo que los planteles debían realizar los entrenamientos después del atardecer.

La Bombonera volverá a albergar a la selección argentina el martes 31 de marzo, cuando reciba a Zambia desde las 20:30, en un partido que será transmitido por Telefe.