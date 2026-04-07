Arde el Torneo Apertura tras el cierre de la jornada 13: así quedaron las posiciones y cómo se jugará la próxima fecha

Luego de un leve receso por la fecha FIFA de selecciones, que obligó a frenar la actividad, la Liga Profesional de Fútbol retomó su marcha el miércoles pasado y hoy se cerró la fecha 13 con dos encuentros. La fase regular del campeonato comienza a entrar en su instancia final y con solo cuatro jornadas, hay equipos que están a un paso de la siguiente ronda y otros que comienzan a perfilarse para lograrlo.

Este lunes, en primer turno, Argentinos Juniors le ganó un partidazo por 3 a 2 a Banfield y se subió al podio de la Zona B. Luego, fue Instituto el que dio la nota en Córdoba al superar 2 a 0 a Defensa y Justicia, que perdió su invicto y la chance de ser líder junto con Vélez en la Zona A.

El empate sin goles entre Lanús y Platense en La Fortaleza marcó el inicio de la jornada 13 del Torneo Apertura. El Granate dejó pasar la chance de ser el nuevo escolta y quedó en la sexta posición de la Zona A con 19 puntos. El Calamar, por su parte, se encuentra décimo con 15 unidades.

Boca venció a Talleres y acumula nueve partidos sin perder (@LigaAFA)

El jueves la acción continuó con tres partidos, donde el plato fuerte fue el que protagonizaron Boca Juniors y Talleres en Córdoba. El Xeneize logró un gran triunfo por 1 a 0 con gol de Adam Bareiro y con 20 puntos se colocó en el tercer puesto de la Zona A, un dos unidades de la cima. La T, por su parte, permanece en el séptimo lugar con 18.

Además, por la Zona B, Barracas Central cayó 2-1 ante Sarmiento de Junín, que quedó a un paso de ingresar en la zona de clasificación a los octavos de final. Por el mismo grupo, el líder Independiente Rivadavia venció 2-0 a Tigre en Victoria y se afianzó en lo más alto de la tabla.

La jornada del viernes se inició con la agónica derrota de Vélez Sarsfield sobre Gimnasia de Mendoza por 3-2. Al Fortín se le escapó el triunfo en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie en los últimos minutos, pero mantuvo la punta por la caída de Estudiantes. En la Tabla Anual cayó al cuarto puesto por los triunfos de Argentinos (23) y River Plate (23), detrás de Independiente Rivadavia (26).

Vélez cayó con Gimnasia en Mendoza y puso en riesgo su liderazgo en la Zona A del Torneo Apertura

La actividad del viernes siguió en Santa Fe con el triunfo de Unión por 2-0 ante Deportivo Riestra, que dejó al Tatengue consolidado en puestos de playoff. El plato fuerte de la jornada estuvo en el Nuevo Gasómetro con el duelo entre San Lorenzo y Estudiantes de La Plata. El Ciclón se quedó con el triunfo por la mínima diferencia y escaló posiciones en la Zona A, mientras que el Pincha no pudo alcanzar a Vélez en la cima.

Ya en el sábado, luego del empate sin goles entre Aldosivi y Estudiantes Río Cuarto en Mar del Plata, en un resultado que dejó a los dos equipos relegados en la parte baja de la tabla, se disputó el Clásico de Avellaneda entre Independiente y Racing en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. El Rojo se impuso por 1-0 y se metió en los puestos de clasificación a los playoffs de la zona A con 17 unidades. Del lado de la Academia, que tuvo a Adrián Maravilla Martínez desperdiciando un penal, quedó en la sexta posición del grupo B con 18 puntos,

La jornada del sábado bajó el telón en el Gigante de Arroyito en el choque entre Rosario Central y Atlético Tucumán. El elenco rosarino, sin Ángel Di María, se impuso por 2-1 con goles de Alejo Véliz, descontó Leandro Díaz, y marcha en la cuarta colocación de la Zona B con 21 puntos; mientras que los tucumanos se ubican decimoterceros con 9 unidades.

Independiente y Racing protagonizaron un nuevo clásico de Avellaneda en el Estadio Libertadores de América (Fotobaires)

En tanto que el domingo, en primer turno, Huracán goleó como visitante 3 a 0 a Gimnasia y Esgrima La Plata y escaló al octavo puesto de la Zona B, que por el momento lo clasifica a los playoffs. El Lobo sumó su tercera caída al hilo y se aleja de dicha zona.

Luego, llegó el turno de River Plate, que sumó su cuarta victoria seguida con Chacho Coudet como entrenador y escaló al segundo puesto de la tabla. El triunfo por 3-0 ante Belgrano lo dejó con 23 puntos, a tres del líder Independiente Rivadavia de Mendoza. El Pirata, por su parte, permanece en el quinto lugar con 19 unidades.

La jornada de domingo se cerró con un choque clave por la zona baja donde Newell’s venció 3-1 a Central Córdoba en Santiago del Estero y abandonó el último puesto en la Zona A.

TODOS LOS GOLES DE LA FECHA 13

LANÚS 0-0 PLATENSE

BARRACAS CENTRAL 1-2 SARMIENTO

TIGRE 0-2 INDEPENDIENTE RIVADAVIA

TALLERES 0-1 BOCA

GIMNASIA DE MENDOZA 3-2 VÉLEZ

UNIÓN 1-0 DEPORTIVO RIESTRA

SAN LORENZO 1-0 ESTUDIANTES

ALDOSIVI 0-0 ESTUDIANTE DE RÍO CUARTO

INDEPENDIENTE 1-0 RACING

ROSARIO CENTRAL 2–1 ATLÉTICO TUCUMÁN

GIMNASIA 0-3 HURACÁN

RIVER PLATE 3-0 BELGRANO

CENTRAL CÓRDOBA (SDE) 1-3 NEWELL’S

ARGENTINOS 3-2 BANFIELD

INSTITUTO 2-0 DEFENSA Y JUSTICIA

LAS POSICIONES DEL TORNEO APERTURA Y DE LA TABLA ANUAL

CRONOGRAMA COMPLETO DE LA FECHA 14

Viernes 10 de abril

21.00 Belgrano -Aldosivi – Zona B (TNT Sports)

Sábado 11 de abril

15.00 Deportivo Riestra – Instituto – Zona A (TNT Sports)

15.30 Ind. Rivadavia Mza. – Argentinos – Zona B (ESPN Premium)

17.15 Estudiantes – Unión – Zona A (TNT Sports)

19.30 Boca – Independiente – Zona A (TNT Sports)

21.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Barracas Central – Zona B (ESPN Premium)

Domingo 12 de abril

15.00 Newell’s – San Lorenzo – Zona A (ESPN Premium)

15.00 Platense – Gimnasia (Mza.) – Zona A (TNT Sports)

17.30 Atlético Tucumán – Tigre – Zona B (ESPN Premium)

17.30 Huracán – Rosario Central – Zona B (TNT Sports)

20.00 Racing – River – Zona B (ESPN Premium)

Lunes 13 de abril

16.30 Sarmiento – Gimnasia – Zona B (TNT Sports)

16.30 Defensa y Justicia – Talleres – Zona A (ESPN Premium)

19.00 Lanús – Banfield – Interzonal (ESPN Premium)

21.30 Vélez – Central Córdoba – Zona A (TNT Sports)