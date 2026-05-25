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Alarma mundial: Messi pidió el cambio por una molestia y se fue directo al vestuario en el triunfo del Inter Miami

Después de brindar dos asistencias en el duelo ante Philadelphia Union por la MLS, la Pulga debió ser reemplazado a días de sumarse a la concentración de la selección argentina

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El capitán de la selección argentina pidió el cambio y encendió las alarmas antes del Mundial 2026

En un enfrentamiento caótico por la Major League Soccer (MLS), Lionel Messi se destacó con una actuación deslumbrante bajo un diluvio en el Nu Stadium. Antes de sumarse a los entrenamientos de la selección argentina de cara al Mundial 2026, el rosarino brindó dos asistencias en la victoria por 6-4 del Inter Miami sobre Philadelphia Union y generó preocupación en el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni al pedir el cambio. El capitán se retiró del terreno de juego tocándose la cara posterior de la pierna izquierda y se fue directamente al vestuario.

Después de que el elenco visitante se adelantara en el marcador en 10 minutos gracias al doblete de Milan Iloski, la Pulga apareció para enderezar el rumbo de Las Garzas. Tras una buena conducción por parte de Rodrigo De Paul para desarticular la defensa de Philadelphia Union, Messi quedó solo frente al arquero, pero optó por dar un pase al costado para que Germán Berterame defina en soledad.

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Sin embargo, Bruno Damiani convirtió el 3-1 a favor del cuadro dirigido por Bradley Carnell un puñado de jugadas después. El rosarino estuvo cerca de convertir su propio tanto a los 27 minutos, donde formó una exquisita asociación con Luis Suárez y sacó un remate que se fue rozando el poste.

Antes del Mundial 2026, el capitán fue reemplazado en el partido del Inter Miami y se fue directo al vestuario

El Pistolero uruguayo recortó las distancias en el resultado luego de un lindo movimiento de tijera dentro del área. Messi volvió a asistir a Berterame para el empate parcial del Inter Miami a los 41 minutos del primer tiempo: recibió en la frontal del área y, de primera, metió un pase filtrado para que el atacante nacionalizado mexicano estampe el 3-3. Lucho Suárez, en una insólita jugada, puso el 4-3 a favor de Las Garzas, aunque Milan Iloski, de penal, convirtió el 4-4 sobre el cierre del primer tiempo.

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En un complemento, atravesado por una tormenta, Messi coqueteó nuevamente con el gol a los 67 minutos. El astro argentino ejecutó un tiro libre desde el costado del campo, pero sacó un centro-arco que pasó cerca del poste. Sin embargo, algunos minutos más tarde, fue reemplazado y encendió las alarmas en la selección argentina, ya que se retiró del terreno de juego tocándose la zona del posterior.

El astro rosarino dejó de cara al gol al artillero

Con estas contribuciones, Messi ya acumula 1.155 partidos profesionales, con un saldo de 910 goles y 415 asistencias. Estas cifras se distribuyen en su paso por Barcelona (672 goles y 269 asistencias en 778 encuentros), PSG (32 y 34 en 75), la selección argentina (116 y 62 en 198 partidos) e Inter Miami (90 goles y 51 asistencias en 104 partidos).

El desempeño de Messi en la MLS ya se tradujo en éxitos colectivos. En menos de dos años, sumó cuatro títulos con Inter Miami: League Cup 2023, Supporters’ Shield 2024, título de la Conferencia Este 2025 y la MLS Cup 2025.

En el duelo aparte que mantiene con Cristiano Ronaldo, sigue por delante con sus 48 títulos y un promedio de contribuciones que terminaron en gol más alta que el portugués. A los 41 años y a las puertas de su sexto mundial, el delantero luso acumula 34 trofeos en su trayectoria profesional y unas estadísticas individuales descomunales: suma 971 tantos y 261 pases de gol en 1.322 partidos.

Tras el encuentro contra Philadelphia Union, Lionel Messi y Rodrigo De Paul finalizaron su actividad con el Inter Miami en la MLS y quedarán a disposición de Lionel Scaloni para sumarse a los entrenamientos de la selección argentina para la Copa del Mundo 2026.

El astro rosarino fue clave para el 3-3

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