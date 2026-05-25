Ministerio de Salud de Guatemala inicia jornada nacional de vacunación con énfasis en sarampión

La iniciativa abarcará a niñas, niños y adultos vulnerables, impulsando la vacunación contra el sarampión ante el aumento de casos en los últimos meses (Foto cortesía Ministerio de Salud y Asistencia Social)

El Ministerio de Salud de Guatemala lanzó este domingo la Semana de Vacunación en las Américas 2026 con la meta de aplicar 350 mil dosis en todo el país, incluidas vacunas contra el sarampión. La jornada se realizará del 24 al 30 de mayo y apunta a ampliar coberturas en niños y otros grupos priorizados, según informó la cartera sanitaria.

La actividad se inauguró en la Concha Acústica de la zona 1 de la capital. “Las vacunas son un bien público y un derecho. Con la red de servicios la meta es llegar a las comunidades sin importar la distancia”, dijo el ministro en funciones Donato Camey, de acuerdo con información oficial del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

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La campaña cuenta con respaldo técnico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef, según el MSPAS. El eje de la jornada es reforzar la inmunización frente al sarampión, en un contexto de aumento de casos notificados en los últimos meses.

Metas de vacunación y foco en el sarampión

A través de brigadas y alianzas, el acceso a la inmunización y la atención integral llega a quienes más lo necesitan para cerrar brechas históricas (Foto cortesía Ministerio de Salud y Asistencia Social)

El MSPAS precisó que la estrategia incluye aplicar vacunas en todo el territorio y cerrar brechas de inmunidad, con prioridad en comunidades de difícil acceso. La campaña se desarrolla bajo el lema “Tu futuro marca la diferencia”.

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El enfoque principal apunta a elevar la cobertura contra el sarampión, con aplicación de dosis cero a niños de seis a 11 meses, vacunación a menores con esquemas incompletos y a personas de 16 a 50 años, de acuerdo con la planificación difundida por el ministerio.

Desparasitación y acciones de nutrición durante la semana

El viceministro de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud, Edgar González, informó que la campaña contempla 55 mil desparasitaciones y 200 mil intervenciones de nutrición como parte de una atención integral durante la semana.

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La Semana de Vacunación buscará alcanzar a niños y adultos jóvenes, con acciones integrales en comunidades de difícil acceso en todo el país (Foto cortesía Ministerio de Salud y Asistencia Social)

“Como Ministerio de Salud, tenemos la responsabilidad de garantizar que estas vacunas sean seguras, de calidad y eficaces”, afirmó González, según el MSPAS, al referirse a los controles sobre los biológicos y a la implementación de la jornada en el país.

A quiénes está dirigida la campaña y qué vacunas se aplicarán

De acuerdo con el comunicado oficial, la Semana de Vacunación se dirige especialmente a niñas y niños de cero a cinco años. Para esa población, el MSPAS detalló que se aplicarán biológicos como BCG, hepatitis B, poliomielitis, neumococo, rotavirus, sarampión, paperas, rubéola, tétanos, difteria y tosferina.

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El ministerio también incluyó la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) para niñas nacidas a partir de 2006 y para niños de nueve años cumplidos nacidos a partir de 2015, según la información oficial.

La jornada nacional abarca desparasitación y prioriza la inmunización infantil, con apoyo de la Organización Panamericana de la Salud y Unicef (Foto cortesía Ministerio de Salud y Asistencia Social)

La estrategia prioriza a grupos vulnerables, incluidas personas con enfermedades crónicas, y suma acciones de desparasitación y suplementación nutricional, informó el MSPAS. La cartera sanitaria señaló que brigadistas, empresas e instituciones participan para ampliar el alcance territorial y facilitar el acceso a la inmunización.

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Camey agradeció a quienes colaboran en la campaña e hizo un llamado a las familias para llevar a sus hijos a vacunar. “Gracias al esfuerzo de cada salubrista que colabora en esta semana intensiva de vacunación”, dijo el ministro en funciones, según el Ministerio de Salud.