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El precio del petróleo cayó más de 5% ante la expectativa de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán

El barril de Brent del mar del Norte retrocedió hasta los 98,22 dólares, lo que implicó un descenso del 5,14%, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, se ubicó en 91,57 dólares

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El precio del petróleo cayó más de 5% ante la expectativa de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán
El precio del petróleo cayó más de 5% ante la expectativa de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán

El precio del petróleo registró una caída superior al 5% en las primeras operaciones de este lunes en Asia, en medio de un repunte del optimismo financiero por las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar encaminar un entendimiento que reduzca la tensión en Oriente Medio y permita reabrir el estrecho de Ormuz, una vía por la que transita cerca de una quinta parte del suministro global de energía.

El barril de Brent del mar del Norte retrocedió hasta los 98,22 dólares, lo que implicó un descenso del 5,14%, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, se ubicó en 91,57 dólares, con una baja del 5,21%. Ambos contratos alcanzaron sus niveles más bajos en aproximadamente dos semanas durante la jornada, reflejando la sensibilidad del mercado a cualquier señal de distensión geopolítica en la región.

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El movimiento se produjo después de declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien afirmó que las conversaciones con Irán habían avanzado hacia un posible entendimiento preliminar. En un mensaje difundido el fin de semana, el mandatario sostuvo que las partes habían “en gran medida negociado” un memorando de entendimiento, aunque insistió en que no se debe acelerar el proceso.

El barril de Brent del mar del Norte retrocedió hasta los 98,22 dólares, lo que implicó un descenso del 5,14%, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, se ubicó en 91,57 dólares
El barril de Brent del mar del Norte retrocedió hasta los 98,22 dólares, lo que implicó un descenso del 5,14%, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, se ubicó en 91,57 dólares

He informado a mis representantes que no se apresuren a llegar a un acuerdo, ya que el tiempo está de nuestro lado”, escribió Trump en redes sociales.

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El presidente estadounidense también señaló que cualquier acuerdo tendría como eje la reapertura del estrecho de Ormuz, un punto estratégico por donde circula una parte sustancial del comercio global de petróleo y gas natural licuado. Sin embargo, matizó el alcance inmediato de un eventual pacto y evitó confirmar plazos concretos para una resolución.

A pesar del tono más constructivo, las partes siguen enfrentando desacuerdos en temas sensibles vinculados a la seguridad marítima y las restricciones en la zona del Golfo. La situación se ha visto agravada por el bloqueo impuesto a la navegación en el estrecho, que ha obligado a los buques a solicitar autorización para transitar o exponerse a posibles ataques.

Analistas del mercado señalaron que la reacción de los precios refleja una combinación de expectativas y cautela. “

Ahora hay algo de luz al final del túnel, lo que traerá cierto alivio en el precio del petróleo en el corto plazo”, señaló el analista Saul Kavonic, quien advirtió que, pese a las señales positivas, los riesgos sobre el acuerdo aún no han desaparecido.

La situación se ha visto agravada por el bloqueo impuesto a la navegación en el estrecho de Ormuz, que ha obligado a los buques a solicitar autorización para transitar o exponerse a posibles ataques
La situación se ha visto agravada por el bloqueo impuesto a la navegación en el estrecho de Ormuz, que ha obligado a los buques a solicitar autorización para transitar o exponerse a posibles ataques

El conflicto regional se intensificó tras una serie de ataques en Oriente Medio que derivaron en represalias con misiles y drones, lo que elevó la volatilidad en los mercados energéticos desde finales de febrero. Desde entonces, el crudo ha experimentado movimientos bruscos vinculados a cada avance o retroceso en las negociaciones diplomáticas.

En paralelo, el mercado también sigue atento a las restricciones impuestas a la navegación en el Golfo, un factor que continúa limitando el suministro. Aunque existe un alto el fuego parcial desde abril, la normalización del flujo energético dependerá de la implementación efectiva de cualquier acuerdo y de la eventual reapertura del estrecho de Ormuz, considerado uno de los cuellos de botella más importantes del comercio mundial de energía.

Según estimaciones del mercado, cualquier solución definitiva podría tardar meses en estabilizar los flujos de petróleo y gas, debido tanto a las tensiones políticas como a la necesidad de reparar infraestructura afectada en la región. Mientras tanto, los operadores mantienen una postura de vigilancia ante nuevos anuncios que puedan alterar nuevamente el equilibrio de precios.

(Con información de Reuters y AFP)

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