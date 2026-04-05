Deportes

River Plate venció 3-0 a Belgrano de Córdoba y alcanzó cuatro triunfos consecutivos desde la llegada del Chacho Coudet

El Millonario se impuso en el Monumental con dos goles de Galván y uno de Colidio. Desde la salida de Marcelo Gallardo, el equipo sumó 13 puntos sobre 15 posibles y es escolta en la zona B del Torneo Apertura

Guardar

River Plate se impuso por 3-0 sobre Belgrano de Córdoba por la fecha 13 del Torneo Apertura. El equipo dirigido por Eduardo Chacho Coudet se hizo fuerte en el Estadio Monumental y alcanzó su cuarta victoria consecutiva, algo que le valió para escalar hasta la segunda ubicación de la zona B y de la Tabla Anual. Tomás Galván por duplicado y Facundo Colidio marcaron los goles.

El equipo local dominó el duelo a partir de la posesión de la pelota. Sebastián Driussi generó tres chances importantes —un tiro en el palo incluido—, mientras que el arquero Santiago Beltrán respondió con seguridad en la primera aproximación de peligro del Pirata. Cuando la visita estaba creciendo en el encuentro, Tomás Galván abrió el marcador a los 35 minutos luego de capturar un rebote de Thiago Cardozo tras una nueva chance creada por el nueve del Millonario.

La tónica de la superioridad de River desde la tenencia del balón se mantuvo en el complemento. Facundo Colidio conectó de cabeza un centro de Juan Cruz Meza para estampar el 2-0 a favor a los 12 del segundo tiempo y cortó una sequía de 26 partidos. El elenco local mantuvo el dominio en el trámite y Galván convirtió el 3-0 a los 37 después de un sublime pase filtrado de Aníbal Moreno. El juvenil Lautaro Pereyra debutó en Primera con la Banda.

Con este resultado, River cosechó su cuarta victoria consecutiva y quedó segundo en la zona B con 23 unidades. Además escaló hasta el mismo puesto en la tabla anual, únicamente superado por Independiente Rivadavia (26). Belgrano, por su parte, quedó quinto con 19 puntos.

El Millonario viajará a Bolivia para su debut en la Copa Sudamericana contra Blooming el miércoles a partir de las 21:30. En el plano local, el cuadro de Núñez visitará a Racing el próximo domingo y disputará el Superclásico contra Boca Juniors el 19 de abril. Del otro lado, Belgrano recibirá a Aldosivi el viernes 10/4 a las 21:00.

22:53 hsAyer

¡FINAL DEL PARTIDO!

River Plate se hizo fuerte en el Monumental y venció por 3-0 a Belgrano de Córdoba por la fecha 13 del Torneo Apertura. Tomás Galván por duplicado y Facundo Colidio fueron los autores de los goles.

River vs Belgrano
River Plate alcanzó su cuarta victoria al hilo (Fotobaires)
22:52 hsAyer

44 minutos ST: River controla los compases finales en el Monumental

El Millonario domina con tranquilidad los últimos minutos. Lautaro River alcanzó las cinco tarjetas amarillas y no podrá jugar contra Racing.

22:47 hsAyer

38 minutos ST: cambios y debut en River

Tomás Galván y Sebastián Driussi se reitiraron para que ingresen Joaquín Freitas y Lautaro Pereyra, quien se estrena en Primera División.

22:46 hsAyer

37 MINUTOS ST: ¡GOL DE RIVER PLATE!

Tomás Galván coronó su notable actuación en el Monumental con un nuevo tanto. Tras una recuperación en campo rival, Aníbal Moreno metió un preciso pase filtrado para que el volante defina cruzado para convertir el 3-0.

22:45 hsAyer

35 minutos ST: ¡Reaccionó Belgrano de la mano de Zelarayán!

El diez del Pirata elaboró una buena jugada dentro del área de River, pero no le acertó al arco y dejó pasar el empate.

22:41 hsAyer

32 minutos ST: modificaciones en Belgrano

Nicolás Uvita Fernández y Ramiro Hernandes reemplazaron a Emiliano Rigoni y Francisco González.

22:40 hsAyer

32 minutos ST: River domina el desarrollo del juego

El Millonario controla el trámite del partido en el Monumental a partir de la tenencia de la pelota. Belgrano tiene dificultades para recuperar el balón.

22:37 hsAyer

28 minutos ST: notable jugada de Juan Cruz Meza y segundo amonestado en Belgrano

El juvenil de River levantó a la gente con un buen gesto técnico y Alexis Maldonado lo cortó con infracción.

22:35 hsAyer

27 minutos ST: doble modificación en River

Juan Fernando Quintero y Facundo González ingresaron por Facundo Colidio y Matías Viña.

22:33 hsAyer

24 minutos ST: River monopoliza la posesión de la pelota

El equipo del Chacho Coudet inunda el terreno de juego con asociaciones de pases entre sus futbolistas. Los cambios todavía no hicieron efecto en el Pirata.

Temas Relacionados

River PlateBelgrano de CórdobaTorneo AperturaLiga Profesional de Fútbol

Últimas noticias

Quién es Lautaro Pereyra, el primer juvenil al que Coudet hizo debutar en River Plate: “Va a resaltar”

El delantero de 18 años se estrenó en el triunfo por 3 a 0 sobre Belgrano en el Monumental y recibió los elogios del entrenador

Quién es Lautaro Pereyra, el primer juvenil al que Coudet hizo debutar en River Plate: “Va a resaltar”

8 frases de Coudet tras la goleada de River a Belgrano: los juveniles, por qué quiso “matar” a Rivero y su respaldo a Colidio

El entrenador del Millonario analizó la contundente victoria de su equipo y resaltó la tarea de varios futbolistas, como Subiabre, Juan Cruz Meza, Galván o el debutante Lautaro Pereyra

8 frases de Coudet tras la goleada de River a Belgrano: los juveniles, por qué quiso “matar” a Rivero y su respaldo a Colidio

Los mejores memes de la victoria de River ante Belgrano: Coudet y la comparación con Gallardo, Beltrán y la revolución juvenil

El Millonario goleó al Pirata y es escolta en su zona y en la Tabla Anual. Así reaccionaron en las redes sociales

Los mejores memes de la victoria de River ante Belgrano: Coudet y la comparación con Gallardo, Beltrán y la revolución juvenil

Revolución Coudet: la lupa sobre el antes y el después de River Plate con el Chacho en el banco

El Millonario encaminó la temporada tras la salida de Marcelo Gallardo. El triunfo 3-0 ante Belgrano de Córdoba representó el cuarto al hilo desde la llegada del ex Alavés

Revolución Coudet: la lupa sobre el antes y el después de River Plate con el Chacho en el banco

De los primeros goles de Tomás Galván en River a la racha que rompió Facundo Colidio: lo que dejó el triunfo ante Belgrano

El equipo dirigido por el Chacho Coudet goleó 3-0 a Belgrano en un encuentro en el que se destacó el aporte goleador de dos figuras claves en el ataque

De los primeros goles de Tomás Galván en River a la racha que rompió Facundo Colidio: lo que dejó el triunfo ante Belgrano

ÚLTIMAS NOTICIAS

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

Qué hábitos tiene una persona con alto coeficiente intelectual, según la IA

Caputo: “El año que viene no va a ser un típico año electoral, va a ser un paseo por el parque”

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

Cómo tener una IA funcional sin depender del Wi-Fi

INFOBAE AMÉRICA

Recortes masivos, bourbon centenario y competencia global: la jugada de Gallo Winery para sobrevivir en el mercado de alcohol en transformación

Recortes masivos, bourbon centenario y competencia global: la jugada de Gallo Winery para sobrevivir en el mercado de alcohol en transformación

Bonnie Wright, estrella de ‘Harry Potter’, reveló que está a la espera de su segundo hijo

La República Democrática del Congo recibirá a migrantes de terceros países deportados por Estados Unidos

El FBI y autoridades locales alertan sobre fraude con llamadas que suplantan organismos oficiales en el sur de Florida

Preocupación en Colombia por las sanciones que limitan el crecimiento del petróleo en Venezuela: “No se prevé recuperación rápida”

DEPORTES

Quién es Lautaro Pereyra, el primer juvenil al que Coudet hizo debutar en River Plate: “Va a resaltar”

Quién es Lautaro Pereyra, el primer juvenil al que Coudet hizo debutar en River Plate: “Va a resaltar”

8 frases de Coudet tras la goleada de River a Belgrano: los juveniles, por qué quiso “matar” a Rivero y su respaldo a Colidio

Los mejores memes de la victoria de River ante Belgrano: Coudet y la comparación con Gallardo, Beltrán y la revolución juvenil

Revolución Coudet: la lupa sobre el antes y el después de River Plate con el Chacho en el banco

De los primeros goles de Tomás Galván en River a la racha que rompió Facundo Colidio: lo que dejó el triunfo ante Belgrano