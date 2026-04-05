River Plate venció 3-0 a Belgrano de Córdoba y alcanzó cuatro triunfos consecutivos desde la llegada del Chacho Coudet

River Plate se impuso por 3-0 sobre Belgrano de Córdoba por la fecha 13 del Torneo Apertura. El equipo dirigido por Eduardo Chacho Coudet se hizo fuerte en el Estadio Monumental y alcanzó su cuarta victoria consecutiva, algo que le valió para escalar hasta la segunda ubicación de la zona B y de la Tabla Anual. Tomás Galván por duplicado y Facundo Colidio marcaron los goles.
El equipo local dominó el duelo a partir de la posesión de la pelota. Sebastián Driussi generó tres chances importantes —un tiro en el palo incluido—, mientras que el arquero Santiago Beltrán respondió con seguridad en la primera aproximación de peligro del Pirata. Cuando la visita estaba creciendo en el encuentro, Tomás Galván abrió el marcador a los 35 minutos luego de capturar un rebote de Thiago Cardozo tras una nueva chance creada por el nueve del Millonario.
La tónica de la superioridad de River desde la tenencia del balón se mantuvo en el complemento. Facundo Colidio conectó de cabeza un centro de Juan Cruz Meza para estampar el 2-0 a favor a los 12 del segundo tiempo y cortó una sequía de 26 partidos. El elenco local mantuvo el dominio en el trámite y Galván convirtió el 3-0 a los 37 después de un sublime pase filtrado de Aníbal Moreno. El juvenil Lautaro Pereyra debutó en Primera con la Banda.
Con este resultado, River cosechó su cuarta victoria consecutiva y quedó segundo en la zona B con 23 unidades. Además escaló hasta el mismo puesto en la tabla anual, únicamente superado por Independiente Rivadavia (26). Belgrano, por su parte, quedó quinto con 19 puntos.
El Millonario viajará a Bolivia para su debut en la Copa Sudamericana contra Blooming el miércoles a partir de las 21:30. En el plano local, el cuadro de Núñez visitará a Racing el próximo domingo y disputará el Superclásico contra Boca Juniors el 19 de abril. Del otro lado, Belgrano recibirá a Aldosivi el viernes 10/4 a las 21:00.
¡FINAL DEL PARTIDO!
River Plate se hizo fuerte en el Monumental y venció por 3-0 a Belgrano de Córdoba por la fecha 13 del Torneo Apertura. Tomás Galván por duplicado y Facundo Colidio fueron los autores de los goles.
44 minutos ST: River controla los compases finales en el Monumental
El Millonario domina con tranquilidad los últimos minutos. Lautaro River alcanzó las cinco tarjetas amarillas y no podrá jugar contra Racing.
38 minutos ST: cambios y debut en River
Tomás Galván y Sebastián Driussi se reitiraron para que ingresen Joaquín Freitas y Lautaro Pereyra, quien se estrena en Primera División.
37 MINUTOS ST: ¡GOL DE RIVER PLATE!
Tomás Galván coronó su notable actuación en el Monumental con un nuevo tanto. Tras una recuperación en campo rival, Aníbal Moreno metió un preciso pase filtrado para que el volante defina cruzado para convertir el 3-0.
35 minutos ST: ¡Reaccionó Belgrano de la mano de Zelarayán!
El diez del Pirata elaboró una buena jugada dentro del área de River, pero no le acertó al arco y dejó pasar el empate.
32 minutos ST: modificaciones en Belgrano
Nicolás Uvita Fernández y Ramiro Hernandes reemplazaron a Emiliano Rigoni y Francisco González.
32 minutos ST: River domina el desarrollo del juego
El Millonario controla el trámite del partido en el Monumental a partir de la tenencia de la pelota. Belgrano tiene dificultades para recuperar el balón.
28 minutos ST: notable jugada de Juan Cruz Meza y segundo amonestado en Belgrano
El juvenil de River levantó a la gente con un buen gesto técnico y Alexis Maldonado lo cortó con infracción.
27 minutos ST: doble modificación en River
Juan Fernando Quintero y Facundo González ingresaron por Facundo Colidio y Matías Viña.
24 minutos ST: River monopoliza la posesión de la pelota
El equipo del Chacho Coudet inunda el terreno de juego con asociaciones de pases entre sus futbolistas. Los cambios todavía no hicieron efecto en el Pirata.