El descargo de Rada por un truco de magia que generó polémica en las redes: “Soy mago y hago trampa”

El mago habló después de la indignación de parte del público televisivo (Video: Instagram)

Agustín “Rada” Aristarán tuvo que salir a aclarar lo que, según él, no debería necesitar ninguna aclaración. El actor, mago y músico publicó un descargo en sus historias de Instagram después de que un truco de magia que realizó en Otro Día Perdido (Eltrece) junto a Julieta Nair Calvo se viralizara y desatara una ola de comentarios que dividió a las redes entre la admiración y la indignación.

El truco en cuestión se realizó en el programa donde la actriz era la invitada. Rada llegó al estudio con un frasco lleno de confites de colores y una historia que arrancó en su infancia en Bahía Blanca. Contó que de chico iba al kiosco del viejo Sánchez, en la calle Ángel Brunel del barrio Pedro Pico, y que el dueño tenía un frasco igual en la repisa. Cada vez que él compraba algo, el viejo le preguntaba cuántos había. Si adivinaba, se los llevaba todos. Si no, le regalaba un caramelo como consuelo. “Me decía: ‘El día que adivines, que no va a pasar nunca, te regalo el frasco’”, recordó. Y nunca adivinó.

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La historia siguió: dos meses atrás, Rada volvió a Bahía Blanca a visitar a sus padres, pasó por el barrio y encontró el kiosco abierto. El viejo Sánchez ya no estaba, pero su hijo atendía el local. Rada vio el frasco en la repisa, dijo un número al azar, y el hijo se lo regaló sin más. “¿Vos sabés cuántos hay?”, le consultó. “No tengo ni idea, una boludez de mi viejo”, respondió el kiosquero.

El truco de magia de Rada, presentado en Otro Día Perdido, sorprendió a la invitada Julieta Nair Calvo y generó debate en las redes (Video: ODP, Eltrece)

Con esa anécdota como marco, Rada invitó a los presentes a adivinar cuántos confites había en el frasco. Mario Pergolini dijo 540. Evelyn Botto apostó por 250. Julieta Nair Calvo, visiblemente nerviosa y entre risas, tiró un número que nadie esperaba: 1832. Rada sacó del frasco un papel enrollado, lo desplegó y mostró el número escrito: 1831. “Ah, por uno. Qué viejo de mierda”, dijo, mientras giró el papel que tenía escrito: “Te vas a equivocar por uno”. El estudio explotó y la actriz se sorprendió: “No lo puedo creer, Rada, no lo puedo creer”. Pergolini frenó todo y le pidió que jurara por sus hijos si sabía el número de antemano. Ella lo negó. Rada entonces aclaró: “Es un truco de magia”.

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El clip se viralizó de inmediato y las reacciones en redes sociales fueron tan variadas como predecibles. Algunos celebraron la actuación: “Gente, es obvio que es un truco. ¿Pero no pueden disfrutarlo? ¿Qué esperan? ¿Que vuele? Un genio Rada, cómo te mete en la historia de su infancia”, escribió un usuario. Otros apuntaron a la mecánica: “Te explico el trucazo: cuando te pregunte cuántos hay, vos decí 1831. OK, dale”, ironizó otro. Hubo quienes cuestionaron la verosimilitud del número: “¿Cómo hay 1832 caramelos ahí? Me parece una exageración”, escribió un internauta. Y también quien rescató el verdadero valor del momento: “Lo llamativo del video no es lo crack que es Rada con los trucos, sino los que dicen que los caramelos son viejos, cuando aclaró que no son los mismos caramelos ni el mismo frasco”, señaló otro.

El número de confites en el frasco, pieza central del truco mágico de Rada, originó comentarios que oscilaron entre la admiración y el escepticismo

Fue ese clima de debate el que llevó a Rada a publicar su descargo en Instagram. “Me llama mucho la atención y me da mucha risa y un poco también me preocupa”, arrancó. Explicó que el truco generó admiración pero también indignación de parte de quienes lo acusaron de usar IA o de haberlo armado con los invitados. “No es IA, no está arreglado. Pero por otro lado, hago trucos. Eso tiene un truco, tiene una explicación lógica. Hay una trampa, hay una mentira. Me dedico a eso”, dijo.

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“Me dedico a eso desde que tengo uso de razón, a engañar para entretener, por supuesto. Tanto como actor, como mago, como músico. Nos subimos al escenario a contar una mentira, una mentira con muy buena leche”, continuó. “Esto es un análisis, ¿eh? No es que me quita el sueño que algunas personas se indignen porque hice trampa. Y sí, hago trampa. Soy mago. Hay trucos, hay espejos, hay hilos, hay técnicas, hay aparatitos, cositas, que se usan para entretener. Nada más. Me pareció que era interesante hablarlo hoy domingo. Y cada vez me gusta más la magia", desarrolló. Y remató: “Me parece fascinante que en el 2026 haya gente que aún crea que hay gente que tiene poderes y que yo soy un farsante”.