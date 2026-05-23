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Junior vs. Santa Fe EN VIVO, semifinales Liga BetPlay: siga el minuto a minuto online del partido en el Romelio Martínez

Los barranquilleros y bogotanos empataron 1-1 en el compromiso de ida, por lo que la serie quedó abierta y promete ser una batalla cerrada y llena de suspenso hasta el final

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Liga BetPlay I 2026 - Independiente Santa Fe vs. Junior - partido ida Semifinal
Junior y Santa Fe tendrán su compromiso de vuelta en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla - crédito Colprensa

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento minuto a minuto EN VIVO del partido entre el Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe, desde el estadio Romelio Martínez, por la vuelta de las semifinales de la Liga BetPlay 2026-I.

20:03 hsHoy

Convocados del Junior

Junior vs. Santa Fe
Convocados del Junior para su partido ante Santa Fe en el estadio Romelio Martínez - crédito Junior FC
19:27 hsHoy

Nacional vs. Tolima EN VIVO, semifinales Liga BetPlay: siga el minuto a minuto online en el Atanasio Girardot

El cuadro “Verdolaga” venció al “Pijao” en el duelo de ida disputado en Ibagué, y ante su público buscará jugar su segunda final de liga colombiana en menos de dos años

Atlético Nacional y Deportes Tolima definirán al primer finalista de la Liga BetPlay en Medellín - crédito Dimayor
Atlético Nacional y Deportes Tolima definirán al primer finalista de la Liga BetPlay en Medellín - crédito Dimayor

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Atlético Nacional y Deportes Tolima.

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19:07 hsHoy

Cuerpo arbitral para Junior vs. Santa Fe

Árbitro: Jairo Mayorga

Asistente n.º 1: Alexander Guzmán

Asistente n.º 2: Víctor Wilchez

Cuarto árbitro: Carlos Ortega

VAR: Luis Picón

AVAR: Elkin Abril

19:07 hsHoy

Posibles formaciones

Junior: Mauro Silveira; Jhonier Guerrero, Daniel Rivera, Jermein Peña, Yeison Suárez; Juan David Ríos, Fabián Ángel; Bryan Castrillón, Cristián Barrios, Deiber Caicedo; Guillermo Paiva.

Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Mateo Puerta, Víctor Moreno, Iván Scarpeta, Cristián Mafla; Kilian Toscano, Daniel Torres, Nahuel Bustos; Yeicar Perlaza, Hugo Rodallega, Omar Fernández.

19:07 hsHoy

Programación de los partidos de vuelta

Sábado 23 de mayo

Atlético Nacional vs. Deportes Tolima: 6:00 p. m.

Junior de Barranquilla vs. Independiente Santa Fe: 8:30 p. m.

19:07 hsHoy

Por su parte, Santa Fe busca otra actuación importante fuera de casa, pues ya logró buenos resultados como visitante y prueba de ello fue la igualdad 1-1 ante América en Cali, en cuartos de final, pero ahora se enfrenta a uno de los mejores locales en el campeonato.

Junior vs. Santa Fe
Santa Fe quiere repetir el título de 2025 y para eso debe eliminar a uno de los candidatos en la Liga BetPlay, como es el Junior - crédito Colprensa
19:07 hsHoy

Junior de Barranquilla tiene la clasificación a la final en casa, luego de sacarle un empate a Santa Fe por 1-1, que pudo ser triunfo de no ser por el penal en los últimos minutos, y espera hacer otra actuación épica como en los cuartos de final ante Once Caldas, al que eliminó con un cobro de penal atajado en tiempo de reposición.

Junior vs. Santa Fe
Junior de Barranquilla defiende el título de la Liga BetPlay y se mide ante los cardenales en el Romelio Martínez - crédito Colprensa
19:07 hsHoy

Se define el segundo finalista del fútbol colombiano, con un duelo entre dos escuadras históricas del país, múltiples campeones y actuales participantes de la Copa Libertadores, que cuentan con una serie abierta para cualquiera y eso promete emociones de principio a fin.

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