Junior vs. Santa Fe EN VIVO, semifinales Liga BetPlay: siga el minuto a minuto online del partido en el Romelio Martínez

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento minuto a minuto EN VIVO del partido entre el Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe, desde el estadio Romelio Martínez, por la vuelta de las semifinales de la Liga BetPlay 2026-I.
Convocados del Junior
¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Atlético Nacional y Deportes Tolima.
Cuerpo arbitral para Junior vs. Santa Fe
Árbitro: Jairo Mayorga
Asistente n.º 1: Alexander Guzmán
Asistente n.º 2: Víctor Wilchez
Cuarto árbitro: Carlos Ortega
VAR: Luis Picón
AVAR: Elkin Abril
Posibles formaciones
Junior: Mauro Silveira; Jhonier Guerrero, Daniel Rivera, Jermein Peña, Yeison Suárez; Juan David Ríos, Fabián Ángel; Bryan Castrillón, Cristián Barrios, Deiber Caicedo; Guillermo Paiva.
Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Mateo Puerta, Víctor Moreno, Iván Scarpeta, Cristián Mafla; Kilian Toscano, Daniel Torres, Nahuel Bustos; Yeicar Perlaza, Hugo Rodallega, Omar Fernández.
Programación de los partidos de vuelta
Sábado 23 de mayo
Atlético Nacional vs. Deportes Tolima: 6:00 p. m.
Junior de Barranquilla vs. Independiente Santa Fe: 8:30 p. m.
Por su parte, Santa Fe busca otra actuación importante fuera de casa, pues ya logró buenos resultados como visitante y prueba de ello fue la igualdad 1-1 ante América en Cali, en cuartos de final, pero ahora se enfrenta a uno de los mejores locales en el campeonato.
Junior de Barranquilla tiene la clasificación a la final en casa, luego de sacarle un empate a Santa Fe por 1-1, que pudo ser triunfo de no ser por el penal en los últimos minutos, y espera hacer otra actuación épica como en los cuartos de final ante Once Caldas, al que eliminó con un cobro de penal atajado en tiempo de reposición.
Se define el segundo finalista del fútbol colombiano, con un duelo entre dos escuadras históricas del país, múltiples campeones y actuales participantes de la Copa Libertadores, que cuentan con una serie abierta para cualquiera y eso promete emociones de principio a fin.