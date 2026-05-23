Junior vs. Santa Fe EN VIVO, semifinales Liga BetPlay: siga el minuto a minuto online del partido en el Romelio Martínez

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento minuto a minuto EN VIVO del partido entre el Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe , desde el estadio Romelio Martínez, por la vuelta de las semifinales de la Liga BetPlay 2026-I.

Se define el segundo finalista del fútbol colombiano , con un duelo entre dos escuadras históricas del país, múltiples campeones y actuales participantes de la Copa Libertadores, que cuentan con una serie abierta para cualquiera y eso promete emociones de principio a fin.

Junior de Barranquilla tiene la clasificación a la final en casa , luego de sacarle un empate a Santa Fe por 1-1, que pudo ser triunfo de no ser por el penal en los últimos minutos, y espera hacer otra actuación épica como en los cuartos de final ante Once Caldas, al que eliminó con un cobro de penal atajado en tiempo de reposición.

Por su parte, Santa Fe busca otra actuación importante fuera de casa , pues ya logró buenos resultados como visitante y prueba de ello fue la igualdad 1-1 ante América en Cali, en cuartos de final, pero ahora se enfrenta a uno de los mejores locales en el campeonato.

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