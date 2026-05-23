El posteo de Briatore con Colapinto luego de clasificar 10° en el GP de Canadá de la F1: “Cualquier cosa puede pasar mañana”

El elogio de Briatore a Colapinto (@briatoreflavio)

Franco Colapinto completó una magnífica jornada del sábado en el Gran Premio de Canadá: terminó noveno en la carrera Sprint al ganar tres posiciones y se clasificó en el 10° lugar en la qualy tras meterse en la Q3. El argentino superó de forma constante a su compañero Pierre Gasly, que largará 14°, y recibió los elogios del asesor ejecutivo y líder de Alpine Flavio Briatore, además de Steve Nielsen, director del equipo.

“Otro top ten para Alpine. El equipo trabajará duro de la noche a la mañana para asegurarse de que estamos en una posición de anotar puntos tanto con Franco Colapinto como Pierre Gasly. Con lluvia en el horizonte, cualquier cosa puede pasar en la carrera de mañana”, descató el directivo italiano a partir de un posteo en su Instagram, el cual estuvo acompañado por una foto entre risas con argentino.

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Steve Nielsen, director de Alpine, también destacó el trabajo de Colapinto en la jornada del sábado en Montreal. “Sin duda, hoy ha sido un día mejor para nosotros en comparación con el viernes, ya que hemos podido introducir algunas mejoras en ambos monoplazas de cara a la clasificación. Franco ha vuelto a hacer un gran trabajo al clasificarse para la Q3 y ahora ocupa una posición competitiva en la parrilla para mañana. Su ritmo en la carrera sprint fue muy bueno y, de haber tenido ayer un día más tranquilo con un mejor resultado en la clasificación de sprint, estamos seguros de que habría estado en la lucha por los puntos en la carrera sprint”, remarcó sobre el argentino.

No obstante, reflejó el malestar de Pierre Gasly por no poder encontrarse cómodo con el auto: “En cuanto a Pierre, probamos algunas modificaciones en la configuración y cambiamos algunos componentes aerodinámicos para intentar que se sintiera más cómodo en el coche. Aunque ha mejorado ligeramente, está claro que todavía no se siente a gusto con el paquete tal y como está, y debemos seguir investigando para entender por qué, ya que sin duda es inusual verle tan lejos de donde esperamos que esté. Por desgracia, sufrió algunos daños en el suelo del monoplaza en la Q1 al chocar contra una marmota que se encontraba junto a la pista, lo que afectó al manejo del coche en la Q2”.

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Por último, Steve Nielsen se mostró optimista de cara a la carrera del domingo, que podría tener a la lluvia como protagonista: “Mañana todo girará en torno al tiempo, ya que se esperan fuertes lluvias aquí en Montreal. Prevemos que las condiciones serán difíciles, así que se tratará de maximizar nuestra preparación y dar lo mejor de nosotros mismos para afrontar lo que venga. Estamos bien posicionados y nuestro objetivo será sumar puntos con ambos coches”.

*El compacto de la clasificación del GP de Canadá

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Franco Colapinto, por su parte, expresó su alegría al lograr un gran resultado en la qualy. “No éramos tan rápidos como en Miami (clasificó octavo), por eso creo que tiene mucho más mérito entrar a la Q3 y haber hecho una qualy tan sólida desde la primera vuelta hasta la última. Muy feliz. Mi vuelta de Q3 fue muy buena. Creo que en carrera estamos competitivos, lo demostramos. Ojalá que estemos rápidos en la carrera para ir para adelante”, comentó en diálogo con ESPN. Incluso, se animó a realizar un paralelismo con sus inicios en 2024 con Williams al afirmar que “me siento bien y puedo ir al límite”.

El fin de semana de Colapinto comenzó con un contratiempo en la única práctica libre del viernes, cuando no pudo girar por un problema eléctrico en la unidad de potencia de su Alpine. Pese a perderse la oportunidad de aclimitarse al circuito de Montreal, el argentino consiguió un 13° puesto en la clasificación para la carrera Sprint.

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Franco inició la jornada del sábado en la F1 concretando su mejor resultado en una carrera Sprint de Fórmula 1 con el noveno puesto. Tras largar 13°, ganó dos posiciones en la largada —sobre los hombres de Audi Gabriel Bortoleto y Nico Hulkenberg, con un notable sobrepaso sobre el pasto— y luego superó a Isack Hadjar y Carlos Sainz para meterse dentro del top ten. A pesar de que recortó distancias y quedó cerca del Racing Bulls de Arvid Lindblad, el pilarense se quedó a las puertas de sumar un punto. Gasly, en cambio, inició desde el pit lane y terminó 20°.

En la clasificación principal, Colapinto volvió a estar constantemente por delante de su compañero y se metió a la Q3 con un rendimiento notable. En la última tanda registró un tiempo de 1:13.697 y quedó a 1.119 del registro de la pole position, que George Russell fijó con su Mercedes en 1:12.578.

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Ese rendimiento en Canadá prolongó la línea que traía desde el Gran Premio de Miami, donde había terminado séptimo, su mejor resultado en la Fórmula 1. La carrera principal en Canadá se disputará a 70 vueltas y dará inicio a las 17:00 (hora argentina).