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El penal que falló Maravilla Martínez y la llamativa reacción del arquero Rey en el clásico Independiente-Racing

El delantero de la Academia “picó” la pelota y no pudo convertir el 1-0 para su equipo. Su rival lo fue a abrazar y le agradeció

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El clásico de Avellaneda se vivió con alta intensidad en el estadio Libertadores de América/Ricardo Enrique Bochini y en una de las acciones más trascendentes del primer tiempo, Racing desperdició una inmejorable chance de abrir el marcador ante Independiente con un penal que falló Adrián Maravilla Martínez.

A los 40 minutos de la etapa inicial, el goleador de la Academia tuvo la gran oportunidad de marcar el 1-0 desde el punto penal luego de que el árbitro Leandro Rey Hilfer, a instancias del VAR, sancionara una mano deliberada del defensor Sebastián Valdez cuando Tomás Conechny intentaba enviar un pase en el área.

Maravilla Martínez se paró delante del balón para ejecutar el penal e intentó engañar a Rey picándole la pelota, que se elevó y se fue apenas por encima del travesaño. La reacción del arquero de Independiente fue instintiva y abrazó al delantero de Racing, agradeciéndole por su yerro frente al arco. La situación generó sorpresas y el árbitro se acercó a separarlos. La cuestión no pasó a mayores y ambos jugadores lo tomaron con humor. “El guacho me la pica así y el primer reflejo mío es gritárselo. Cuando vi que se le venían todos dije: ‘Pará, pará’. Él vio que esa era la mejor forma para definir y gracias a Dios no le salió bien y se pudo seguir 0-0”, dijo Rey una vez terminado el partido en TNT Sports.

En simultáneo a la polémica jugada, la transmisión captó el instante de la reacción del entrenador Gustavo Costas que se llevó las manos a la cabeza, durante el momento tenso, mientras el marcador seguía en cero.

Independiente vs Racing
Maravilla Martínez no pudo convertir en el clásico de Avellaneda desde el punto penal (Fotobaires)

En las redes sociales, los hinchas y espectadores no tardaron en manifestar su emoción y opiniones sobre lo ocurrido con comentarios como “es imposible ser hincha neutral y no querer a Rodrigo Rey y a Maravilla Martínez”, “qué lindo es el fútbol”, “lo iban todos a abrazar y con razón”, “revivió el clásico de Avellaneda”, “se jijean lo muchachos”, “en un clásico es fuerte al medio”, mientras otros recurrieron al humor para hablar sobre la calidad de la transmisión.

El delantero buscaba sumar su tercer tanto frente a Independiente en el torneo local y repetir su efectividad en los clásicos de Avellaneda. Su última conquista en este tipo de partidos había sido en el estadio rival, en febrero de 2024, cuando Racing logró una victoria como visitante.

A pesar de las expectativas, continuó la escasez del gol. A los 10 minutos de la segunda parte, Santiago Solari desbordó por la derecha y dejó a Maravilla Martínez sólo frente al arco. Sin embargo, el disparo salió defectuoso luego de que el delantero no logró acomodar el envío que pudo cambiar el rumbo del partido y Rey controló la pelota sin dificultades.

La búsqueda de convertir se mantuvo con una nueva situación en la mitad de la segunda parte. Marco Di Césare lanzó un pase largo que terminó en los pies de Conechny, quien habilitó a Maravilla para una definición cruzada pero volvió a quedarse sin festejo, ya que el arco le negó el tanto en un clásico que terminó con victoria para Independiente tras el gol de Gabriel Ávalos.

Independiente vs Racing
El clásico vibrante despertó distintas opiniones en redes sociales específicamente sobre el penal a favor de Racing (Fotobaires)

Desde su arribo para la temporada 2024, Maravilla Martínez se consolidó como el principal referente ofensivo de Racing. Su impacto se vio reflejado en las estadísticas: con el gol anotado ante San Martín de Formosa por la Copa Argentina, alcanzó 57 tantos en 104 partidos disputados con la camiseta de la Academia.

El delantero de 33 años que llegó procedente de Instituto de Córdoba se había posicionado como el tercer máximo goleador de Racing en el Siglo XXI, superando a Gustavo Bou (46 goles) y quedando solo por detrás de Diego Milito (58) y Lisandro López (79), mientras continua la búsqueda de estirar esa diferencia.

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