El gran elogio de Pierre Gasly a Colapinto tras su histórica carrera en Canadá: el gesto de compañerismo que celebra todo Alpine

Pierre Gasly destacó el trabajo de Franco Colapinto tras el gran cierre en Canadá

En un fin de semana consagratorio para Franco Colapinto, el piloto argentino logró su mejor resultado en la Fórmula 1 al finalizar sexto en el Gran Premio de Canadá, disputado en el Circuito Gilles Villeneuve. Con este desempeño, sumó puntos valiosos en el campeonato y recibió elogios de Pierre Gasly, su compañero en Alpine, quien destacó el aporte del argentino para el equipo tras una actuación que marcó un nuevo techo personal en la categoría.

La suma de 12 puntos obtenida por ambos pilotos de Alpine permitió que la escudería escalara hasta la quinta ubicación en el campeonato. En este escenario el rendimiento de Colapinto fue especialmente celebrado por Pierre Gasly, quien aseguró tras la competencia: “Sinceramente, enhorabuena a Franco, que ha conseguido su mejor resultado en la F1; hacía mucho tiempo que no sumábamos tantos puntos como equipo”.

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Pierre Gasly finalizó octavo tras largar desde la 14° posición en el Gran Premio de Canadá

El desempeño del equipo francés en Montreal no solo representó una mejora respecto a las fechas anteriores, sino que también marcó el mejor fin de semana del argentino desde su llegada a la máxima categoría. Colapinto largó desde la décima posición, pero a fuerza de maniobras consistentes y una estrategia acertada, cruzó la meta en el sexto lugar y sumó puntos valiosos para su cuenta personal y la del equipo.

El Gran Premio de Canadá también evidenció una destacada actuación de Andrea Kimi Antonelli, quien obtuvo su cuarta victoria consecutiva al volante de Mercedes. Sin embargo, el foco para Alpine estuvo en la regularidad y la recuperación, ya que Gasly, que partió desde el decimocuarto lugar, finalizó octavo y sumó puntos cruciales para la escudería.

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En respuesta a su propia actuación, Gasly declaró: “Estoy contento de marcharme de aquí con puntos, porque ha sido muy, muy complicado para mí durante todo el fin de semana; vamos a trabajar duro para Mónaco”. Así, el francés subrayó la importancia de la suma de puntos frente a equipos que dominan el campeonato, como Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull.

La escudería consiguió una doble cosecha en Canadá gracias a la actuación del argentino y la remontada del francés (REUTERS/Jennifer Gauthier)

Colapinto previamente también compartió su satisfacción por el resultado y destacó el esfuerzo conjunto: “Me llevo los puntos. Doble puntos para el equipo otra vez, sextos y octavos es muy bueno. Muy feliz. Contento y a enfocarnos en la próxima”, sintetizó el argentino tras la prueba.

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En cuanto a los registros recientes, la última vez que Alpine había conseguido que ambos monoplazas terminaran en zona de puntos fue en el Gran Premio de China, durante la segunda fecha del calendario. En esa oportunidad, Gasly fue sexto y Colapinto décimo. A partir de este resultado, el equipo francés se posiciona en ascenso dentro de la temporada actual con ambos pilotos que lograron puntuar.

La Fórmula 1 entra ahora en una pausa de dos semanas antes de retomar la actividad en el circuito de Mónaco, entre el 5 y el 7 de junio. La semana siguiente, el calendario continuará en Barcelona con el Gran Premio de España.

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