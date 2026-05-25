Cierran local de pollo en Costa Rica por casos de salmonella: van 12 personas infectadas y un fallecido

El Ministerio de Salud investiga un brote de salmonella vinculado a un local de venta de pollo en Ciudad Colón de Mora, donde se detectaron 12 casos confirmados y se evalúa un posible fallecimiento relacionado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Salud de Costa Rica informó el domingo 24 de mayo que investiga un brote de enfermedad transmitida por alimentos con nexo preliminar con un comercio de Ciudad Colón de Mora. La cartera reportó 32 casos vinculados, 12 positivos por salmonella y un fallecimiento en análisis para determinar si se relaciona con el episodio.

De los 32 casos, 12 cuentan con resultados confirmados de salmonella, según precisó el ministerio. La institución advirtió que la pesquisa sigue en curso y que las cifras pueden variar a medida que avancen los estudios epidemiológicos y de laboratorio.

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El trabajo se coordina con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA) y el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), informó el Ministerio de Salud.

El establecimiento fue cerrado tras una inspección sanitaria

De acuerdo con una publicación de La Nación, el local investigado corresponde a un comercio de venta de pollo en Ciudad Colón de Mora. El medio indicó que se ordenó el cierre temporal mediante una medida sanitaria mientras continúan las indagaciones y se verifica el cumplimiento de acciones correctivas.

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Mientras laboratorios y entes de salud exploran las causas, surgen historias de dolencias y reclamos de usuarios. El episodio revela fallas en higiene y control, dejando preguntas aún sin responder. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mismo medio local informó este domingo que en la inspección se detectaron “inconsistencias” vinculadas con limpieza y desinfección, control de temperatura y manipulación de alimentos. También consignó que las muestras de alimentos siguen bajo análisis en INCIENSA y que, con apoyo de SENASA, se revisan aspectos de trazabilidad y manejo de productos cárnicos asociados al establecimiento.

El Ministerio de Salud no divulgó el nombre del comercio, tal como se evidencia en el comunicado oficial. Por su parte, el medio CRHoy señaló que el local estaría cerca del mercado viejo de Ciudad Colón de Mora.

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Síntomas reportados por usuarios y lo que dijeron las autoridades

Mientras avanzaba la investigación oficial, se publicaron en redes sociales testimonios de personas que afirmaron haber presentado diarrea, vómitos y malestares estomacales tras consumir alimentos en el local, según CRHoy. El medio indicó que varios usuarios describieron cuadros con fiebre y dolor abdominal.

Una usuaria también escribió a dicho medio: “Mi esposo, mi hijo” de ocho años y yo estamos igual. Nosotros consumimos el sábado en la tarde y ayer fuimos a la clínica y seguimos igual". Otra persona comentó, de acuerdo con el medio: “No es coincidencia”. Mi esposo dice que le cayó mal ese pollo. El domingo por la tarde fuimos a comer pollo frito a ese mismo lugar y mi esposo está enfermo".

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Varios pacientes de Costa Rica con síntomas como diarrea, vómitos, fiebre y dolor abdominal aguardan en la sala de espera de una clínica de salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ministro de Salud Alexander Sánchez Cabo dijo que continúan las investigaciones epidemiológicas y de laboratorio, según CRHoy y el Ministerio de Salud. En declaraciones recogidas por La Nación, afirmó: “Se mantiene en investigación” un fallecimiento.

Las autoridades sanitarias recomendaron acudir al centro médico más cercano si aparecen síntomas como diarrea, vómitos, fiebre o dolor abdominal, especialmente tras consumir alimentos en la zona, informó La Nación. El Ministerio de Salud también pidió verificar que los comercios tengan permiso sanitario vigente y condiciones adecuadas de higiene, además de mantener el lavado de manos.

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