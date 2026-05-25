El posteo de Paulo Dybala que encendió las alarmas en Boca Juniors tras brillar en el último partido de la Roma

Paulo Dybala metió dos asistencias —una de taco en el tiempo de descuento— para el triunfo 2-0 de la Roma sobre el Hellas Verona que selló la clasificación del equipo a la Champions League tras siete años de ausencia, y su festejo en el campo y una historia en Instagram con el escudo de la competencia alimentaron las especulaciones sobre su continuidad en Italia, en detrimento de las aspiraciones de Boca Juniors.

La primera asistencia llegó cuando la Joya recuperó el rebote de un penal atajado y dejó mano a mano al neerlandés Donyell Malen, quien convirtió el 1-0. La segunda fue la que generó mayor repercusión: a los 92 minutos, con el defensor del Hellas Verona cerrándole el ángulo, Dybala enganchó hacia adentro y habilitó con un taco a Stephan El Shaarawy, que definió cruzado para el 2-0 definitivo. Tras ese gol, el cordobés se tiró en el área con los brazos y las piernas abiertos, un gesto que sus seguidores leyeron como la expresión de un objetivo colectivo cumplido.

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El posteo de Dybala que preocupó al mundo Boca

La señal más comentada llegó después del partido. En su cuenta de Instagram, Dybala publicó una historia con la imagen del parche oficial de la Champions League, sin texto ni aclaración alguna. El posteo fue interpretado de inmediato como un guiño a su permanencia en el club romano, dado que el jugador no disputa esa competencia desde marzo de 2022, cuando aún pertenecía a la Juventus, y la Roma no participaba de ella desde 2019.

Ante las cámaras de DAZN, el propio Dybala eligió un tono que tampoco despejó las dudas. “Para un equipo y una afición como la Roma, jugar la Champions League debería ser lo normal”, afirmó. “Quizás en los últimos años otros equipos lo merecían más que nosotros. Este año, sin embargo, lo merecíamos, y mucho. Disfrutemos de este momento y de volver a jugar en la noche de las estrellas mágicas”, completó el futbolista, sin pronunciarse sobre su futuro contractual.

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Quien sí lo hizo fue el técnico del equipo. Gian Piero Gasperini fue directo al ser consultado sobre el tema: “Estoy seguro de que Paulo se quedará aquí la próxima temporada. Lo puse en contacto con la dirigencia, más no puedo hacer”, declaró el entrenador. La frase del DT llegó en el momento de mayor euforia tras la clasificación y sonó como una confirmación, aunque la decisión final sigue en manos del jugador y la dirigencia.

Dybala fue elegido el mejor jugador del partido

La renovación podría anunciarse la próxima semana e incluiría un recorte salarial considerable: de los 8 millones de euros anuales que percibe actualmente, Dybala pasaría a cobrar 2,5 millones, con un contrato de un año de duración. La baja en la cifra responde a una temporada irregular del jugador, que disputó solo 21 partidos y convirtió dos goles a causa de lesiones recurrentes. El periodista Fabrizio Romano confirmó que la Roma ya presentó esa propuesta formal, mientras que su colega Matteo Moretto aseguró que “están dadas todas las condiciones” para que el acuerdo se concrete.

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El escenario complica los planes de Boca Juniors, donde el presidente Juan Román Riquelme sigue de cerca la situación. El club xeneize aún no realizó ningún movimiento formal y desde Brandsen 805 esperan al menos hasta el jueves, cuando el equipo defina su continuidad en la Copa Libertadores frente a la Universidad Católica, para avanzar en una eventual negociación. Días atrás, un cambio de representación de Dybala —ahora asesorado por Kristian Bereit, de la agencia KMB, vinculada a varios pases recientes al club como los de Ander Herrera, Marcos Rojo y Sergio Romero— había encendido las esperanzas en el ambiente xeneize.

Si la renovación con la Roma se concreta por un año, la puerta para Boca no se cierra de forma definitiva, pero sí se posterga hasta mediados de 2027.

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