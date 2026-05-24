Reina Reech recordó la pesadilla que vivió por una cirugía estética: “Me cortó y me estiró el ojo sin mi permiso”

Reina Reech denunció en un podcast que un médico le realizó una cirugía estética sin su consentimiento (Video: Instagram)

Reina Reech reveló en el podcast Más Minas que Mamás (Resumido) que un médico le realizó una cirugía sin su consentimiento mientras estaba en el quirófano. La bailarina y actriz contó que fue a operarse la nariz y el párpado, pero despertó con un tajo que iba de un lado al otro de su cara, producto de una intervención que nunca autorizó.

El relato surgió en una charla distendida con su hija, la influencer Juana Repetto, y la conductora Vicky Gils en el ciclo que ambas llevan adelante y que se centra en hablar de la maternidad y la vida de las mujeres sin filtros. “Me cortó acá y me estiró el ojo para mejorarme la mirada sin permiso”, dijo Reech, mientras describía el procedimiento que el médico realizó por cuenta propia durante la intervención.

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La primera cirugía de Reina Reech fue consecuencia de un accidente durante el rodaje de una película que le desvió la nariz

La historia tiene dos capas. La primera cirugía fue consecuencia de un accidente que sufrió durante el rodaje de una película: “La primera fue un accidente que tuve filmando”, explicó. Tras ese episodio, le quedó la nariz desviada, con una forma que ella misma describió como “muy hundida, muy chanchito”. Fue en esa instancia cuando el médico aprovechó que estaba en la camilla para modificarle también el ojo, sin que ella lo supiera ni lo aprobara. “¿Qué pasa que me duele tanto acá? Porque a mí era la nariz y un touch en el párpado”, recordó al despertar y notar que algo no cerraba.

Juana y Vicky reaccionaron con una mezcla de indignación y humor que marcó el tono de la conversación. “¿Tenías un tajo de acá a acá?”, preguntó Vicky. “Un tajo de acá a acá”, confirmó Reech. La respuesta de la conductora fue contundente: “Qué hijo de p...”.

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El resultado de esa primera operación tampoco fue el que esperaba. La nariz le quedó respingada, un estilo que en esa época era tendencia pero que a ella no le gustaba. “La respingada, que a mí no me gusta”, dijo. Eso la llevó a una segunda intervención para corregir lo que el primer médico había hecho: le agregaron cartílago de atrás de las orejas para levantar la punta y darle una forma más acorde a lo que ella buscaba.

La bailarina y actriz despertó de la operación con un corte facial inesperado, producto de un procedimiento no autorizado

La charla no se quedó solo en las cirugías. El episodio del podcast tuvo a Reina como protagonista de una conversación extensa que pasó por el cuerpo, la maternidad y el paso del tiempo con la honestidad que caracteriza al ciclo. Juana le preguntó cómo había vivido los cambios físicos al dejar de bailar con la intensidad de sus años en el teatro de revistas, donde llegaba a hacer diecisiete cuadros por función. “Cuando dejé el movimiento tan feroz, empezaron a venir los kilitos. Seguía comiendo igual y me vinieron ocho kilos, que en mi contextura es un montón”, contó. Y admitió que, aunque en la vida cotidiana se sentía bien vestida y cómoda, había momentos en que el cambio le pesaba: “El tema era cuando me desnudaba, por ahí”.

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La menopausia también tuvo su espacio. Reina describió los calores nocturnos con una imagen que arrancó carcajadas: “Iba así, abría la ventana desnuda y volvés a la cama. Tenés toda la transpirada, te tapás. Al que tenés al lado le tirás todo así, ¡pof!”. Y contó que fue en esa etapa cuando sumó los kilos que más le costaron, con cambios en la piel y una energía distinta que la obligó a repensar su rutina. Hoy, a punto de cumplir 70 años, Reina lanzó el Club RR +50, un programa de salud y movimiento para mayores de 50 que incluye clases de baile, canto y actividad física, y que celebra los 30 años de sus escuelas de arte.