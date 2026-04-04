Independiente le ganó 1-0 a Racing en el clásico de Avellaneda e ingresó en zona de playoff del Torneo Apertura

22:37 hs

¡FINAL DEL PARTIDO!

El clásico de Avellaneda se lo quedó Independiente con una gran victoria 1-0 ante Racing en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini por la fecha 13 del Torneo Apertura. El gol de Gabriel Ávalos a los 80 minutos le dio un triunfo clave al dueño de casa para treparse al octavo lugar de la Zona A con 17 puntos, en zona de playoff. Por otro lado, la visita permanece en la quinta colocación de la Zona B con 18 unidades.

La Academia tuvo la ocasión más clara del primer tiempo con un penal fallado por Maravilla Martínez, quien intentó picar la pelota, pero su intento se fue por encima del travesaño. Ya en la segunda parte, el atacante tampoco pudo empujar un balón a la red abajo del arco.

Más allá de esto, el Rojo mostró otra cara en el complemento y también tuvo varias llegadas para romper la paridad, entre las que se destacó un remate de Marcone rechazado por Cambeses y una volea de Malcorra despejada por Cannavo en el área chica. Recién pudo romper el cero en el cuarto de hora final con un buscapié de Montiel y la aparición de Ávalos para empujar la redonda y sellar el 1-0.