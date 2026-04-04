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Independiente le ganó 1-0 a Racing en el clásico de Avellaneda e ingresó en zona de playoff del Torneo Apertura

El Rojo se quedó con los tres puntos gracias al gol de Gabriel Ávalos, quien es el máximo artillero del campeonato con ocho tantos. Maravilla Martínez tuvo las dos más claras de la Academia: un penal errado y una ocasión abajo del arco

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22:37 hs04/04/2026

¡FINAL DEL PARTIDO!

El clásico de Avellaneda se lo quedó Independiente con una gran victoria 1-0 ante Racing en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini por la fecha 13 del Torneo Apertura. El gol de Gabriel Ávalos a los 80 minutos le dio un triunfo clave al dueño de casa para treparse al octavo lugar de la Zona A con 17 puntos, en zona de playoff. Por otro lado, la visita permanece en la quinta colocación de la Zona B con 18 unidades.

La Academia tuvo la ocasión más clara del primer tiempo con un penal fallado por Maravilla Martínez, quien intentó picar la pelota, pero su intento se fue por encima del travesaño. Ya en la segunda parte, el atacante tampoco pudo empujar un balón a la red abajo del arco.

Más allá de esto, el Rojo mostró otra cara en el complemento y también tuvo varias llegadas para romper la paridad, entre las que se destacó un remate de Marcone rechazado por Cambeses y una volea de Malcorra despejada por Cannavo en el área chica. Recién pudo romper el cero en el cuarto de hora final con un buscapié de Montiel y la aparición de Ávalos para empujar la redonda y sellar el 1-0.

Independiente volverá a jugar el próximo sábado desde las 19:30 ante Boca Juniors en la Bombonera por la fecha 14 del Apertura, mientras que Racing será local de River Plate en el Cilindro de Avellaneda el domingo 12 de abril a partir de las 20, aunque primero deberá viajar a Bolivia porque este martes se enfrentará desde las 19 a Independiente Petrolero en su primer partido por el Grupo E de la Copa Sudamericana.

22:30 hs04/04/2026

¡Adicionaron seis minutos!

22:20 hs04/04/2026

80 MINUTOS: ¡GOL DE INDEPENDIENTE!

Santiago Montiel desbordó a Agustín García Basso y lanzó un buscapié en el área para la llegada de Gabriel Ávalos. El goleador del Torneo Apertura se arrojó al suelo, desvió la pelota con su botín izquierdo y convirtió su octavo gol en el campeonato.

22:19 hs04/04/2026

79 minutos: nueva modificación en Independiente

Maximiliano Gutiérrez por Facundo Valdez.

22:12 hs04/04/2026

72 minutos: cambio en Racing

Duvan Vergara por Tomás Conechny.

22:10 hs04/04/2026

70 minutos: tapada de Cambeses

El arquero de Racing contuvo un disparo sin potencia de Gabriel Ávalos.

22:08 hs04/04/2026

67 minutos: ahora, fue el turno de Cannavo

El ex Defensa y Justicia se desprendió, pisó el campo contrario y ejecutó un derechazo muy elevado.

22:05 hs04/04/2026

64 minutos: espectacular intervención de Arias

El colombiano le bloqueó el tiro a Maravilla Martínez en el área y mandó la pelota al córner.

21:59 hs04/04/2026

59 MINUTOS: ¡VOLEA DE MALCORRA Y DESPEJE SALVADOR DE CANNAVO!

Tras un centro de espaldas de Ávalos, el ex Rosario Central resolvió con un potente disparo rechazado por el defensor de Racing en el rectángulo menor.

21:58 hs04/04/2026

58 minutos: primer cambio en Independiente

Mateo Pérez Curci por Lautaro Millán.

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