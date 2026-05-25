El festejo de Ramiro Bueno por el día que Belgrano se coronó campeón en el cumpleaños de Rodrigo: “Somos todos él”

El hijo de Rodrigo Bueno, Ramiro, recordó a su padre desde Japón el día del primer campeonato de Belgrano de Córdoba

El domingo 25 de mayo de 2026 fue un día que difícilmente olvide Ramiro Bueno. El hijo del “Potro” Rodrigo vivió desde Japón, donde se encuentra de viaje, una jornada que mezcló emoción, nostalgia y una coincidencia que muchos en Córdoba prefieren llamar destino: Belgrano se consagró campeón del Torneo Apertura por primera vez en su historia, derrotando a River Plate por 3 a 2 en una final épica disputada en el estadio Mario Alberto Kempes, el mismo día en que el Potro hubiera cumplido 53 años.

Ramiro, de 29 años, no tardó en publicar un mensaje en Instagram que recorrió todas las redes. Junto a dos fotos que lo muestran sentado al lado de la figura tamaño real de su padre en la platea del Gigante de Alberdi, escribió: “Feliz cumpleaños pá, espero que estés feliz. Todo lo que viene pasando este mes es medio una locura, pero los locos como yo simplemente lo disfrutamos y transitamos así, sin preguntarnos tanto las cosas. Te amo por siempre. Salud a mi pirata cordobés favorito”. Y cerró con un abrazo extendido a todos: “Un abrazo enorme a todos sus fanáticos, a los hinchas y socios de Belgrano, y también sobre todo a mi familia en este día tan especial. Hoy todos somos Rodrigo, ojalá pudiera ser así siempre. Salud”.

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El emotivo mensaje de Ramiro Bueno en Instagram homenajeó a su padre y celebró el título de Belgrano desde la distancia

La final fue de película. Belgrano remontó un resultado adverso y se impuso 3 a 2 con goles de Leonardo Morales a los 26 minutos y de Nicolás “Uvita” Fernández a los 84 y 87, el segundo de penal, luego de que River se pusiera en ventaja con tantos de Facundo Colidio y Tomás Galván. La conquista le otorga al Pirata el primer título de su historia en la élite del fútbol argentino y la clasificación para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

El detalle que más circuló en redes lo aportó Bety Olave, madre del Potro, que siguió el partido vestida de celeste y blanco junto a una torta de los mismos colores. Cuando terminó el encuentro, publicó una foto y escribió: “En el segundo tiempo se adicionaron 8 minutos, el partido terminó en el 53, la edad de Rodrigo Alejandro Bueno”. Antes del pitazo final, ya había pedido desde sus redes: “¿A dónde te fuiste Rodrigo? ¡A la cancha de Belgrano! Sentate en la tribuna. Te amo hijo, te amo. Aguante Belgrano”.

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Ramiro es hincha de River pero mantiene un profundo lazo con Belgrano por el amor que la institución demostró hacia su padre

La familia del Potro vivió el día con una intensidad particular. Magui Olave, prima de Rodrigo, publicó una foto del cantante vestido enteramente de Belgrano y le dejó un comentario a Ramiro: “Te amo sobrino de mi vida. El cielo hoy está de fiesta”. Ulises, hermano del Potro, también se expresó: “Gracias Belgrano de mi vida, gracias Dios, gracias Potro. Somos campeones”. Otros referentes del mundo del cuarteto, como La Konga, Desakta2 y la propia Magui Olave en sus shows del sábado, también le dedicaron canciones y mensajes al ícono cordobés.

El vínculo de Ramiro con Belgrano tiene una historia propia. Él es hincha de River (lo eligió de chico por los colores y por la figura del arquero Franco Costanzo) pero el Pirata ocupa un lugar especial en su vida por el amor que el club le tuvo a su padre. Hace pocos días, en un video compartido por la cuenta oficial de Belgrano, recorrió el estadio, se sentó junto a la estatua del Potro en la tribuna y habló de lo que siente cuando está ahí: “Lo que siento al ver la cancha, el estadio, la estatua, los murales... Es como que él está acá. Lo siento en todo lugar, en todo momento. Es maravilloso, es angelado. Es muy diferente a lo que sentí en cualquier tipo de cancha”. Y definió su relación con la institución con una frase que no dejó dudas: “Amo a la institución, obviamente también por el cariño y el recuerdo inmenso que le tienen a papá. Eso para mí vale todo”.

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Bety Olave, madre de Rodrigo, celebró vestida de celeste y blanco y destacó la coincidencia del minuto final con la edad del cantante

Rodrigo Bueno murió trágicamente a los 27 años, en el pico de su fama, el 24 de junio de 2000. Hubiera cumplido 53 este domingo. Belgrano, el club de sus amores, eligió ese mismo día para ser campeón por primera vez. Ramiro, desde el otro lado del mundo, lo sintió igual.