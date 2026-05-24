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La profunda reflexión de Donato de Santis acerca de por qué se volvió budista: “A mí me salvó la vida”

El cocinero relató que convivía con preguntas que lo desbordaban y que otras creencias no lograron responder, hasta que encontró una práctica que le permitió reorganizar su mirada cotidiana y sus vínculos

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El chef y jurado de MasterChef Celebrity compartió detalles de su fe (Video: Instagram)

Donato de Santis regresó a Italia tras el final de MasterChef Celebrity, optando por dejar atrás la exposición televisiva y la fama que alcanzó en Argentina. El chef se instaló temporalmente en la región de Puglia, en el sur de Italia, con el objetivo de encontrar una vida más tranquila y reconectarse con sus raíces mediterráneas. Desde allí se abrió sobre una de sus facetas menos conocidas como hombre de fe.

A través de un mensaje personal en Instagram, compartió detalles sobre su recorrido espiritual, indicando: “Hace tres décadas elegí al Budismo de Nichiren Daishonin y así establecí mi nuevo y profundo camino”. Explicó que en esta filosofía halló propósitos y una manera de ordenar su vida, comenzando desde su interior, y especialmente una forma distinta de vivir en relación a los demás.

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Una manera de mirar y observar distinta. De bajar lo superficial. De ir un poco más hondo en lo que pasa y de entender la realidad en todos sus facetas. En la cocina, en el trabajo, en los vínculos, en el día a día”, detalló el chef en un video mientras compartía imágenes de algunos de los ritos de esta rama del budismo . Añadió que este camino no se trata de perfección sino de práctica, un recorrido que calificó como difícil y estimulante al mismo tiempo, caracterizado por la persistencia incluso en momentos de cansancio, enojo o rapidez.

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"Hace tres décadas elegí al Budismo de Nichiren Daishonin y así establecí mi nuevo y profundo camino”, señaló Donato de Santis (Instagram)

En otro fragmento de su testimonio, el chef abordó las consultas frecuentes sobre los motivos de su elección religiosa: “Mucha gente pregunta por qué elegiste o por qué te volviste budista. A mí me salvó la vida en el sentido que tenía tantas preguntas que me volvía loco. Digo: ‘Wow, ¿cómo hago para responder todo esto?’”.

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El conductor manifestó que otras religiones no lograron responder sus inquietudes, mientras que el budismo le permitió organizar su mente y su vida. Consideró que esta práctica constituye un ejercicio útil para alcanzar un estado mental casi impermeable al sufrimiento, aunque reconoció la importancia de este último para comprender el bienestar. Subrayó que se trata de un estilo de vida basado en la empatía y en la capacidad de atravesar las experiencias cotidianas en profundidad, más allá de las apariencias o lo superficial.

Donato concluyó más de una década de protagonismo televisivo en MasterChef Argentina con un anuncio realizado al aire durante la final del certamen, donde expresó que sentía haber cumplido un ciclo y consideraba necesario dejar espacio a nuevos talentos. El chef señaló que, tras años de exposición pública, su decisión responde a la voluntad de priorizar a su familia y cuidar su salud, afirmando: “Soy una persona grande, tengo familia, me quiero dedicar a eso. Personalmente considero haber cumplido un ciclo muy agradecidamente. Pero sentí que era necesario hacer eso también, porque es lo correcto”.

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La conexión espiritual de Donato de Santis

De Santis destacó que su salida no implica un cierre definitivo, sino una apertura a nuevas voces dentro del universo gastronómico televisivo. Aclaró que la relación con el resto del jurado, compuesto por Germán Martitegui y Damián Betular, se mantiene sólida y de amistad, y recordó la importancia de la objetividad en las decisiones del certamen.

Durante su estadía en Puglia, compartió imágenes que reflejan una vida más simple y relajada. “El próximo proyecto es cuidarme, con mi familia y cuidar mi salud”, señaló en diálogo con Teleshow. Aseguró que no se trata de un retiro, sino de una renovación, con planes para un nuevo libro de recetas enfocado en pizzas, proyectos gastronómicos junto a sus hijas y la apertura de dos locales en Corrientes.

“Dar un paso al costado de MasterChef significa abrirme a otras disponibilidades en la vida. Es ponerse en juego nuevamente, porque aunque tenga sesenta y dos años, siento que tengo todavía muchas cosas para dar”, concluyó.

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