La llamativa respuesta del Cholo Simeone cuando le preguntaron si Julián Álvarez se irá del Atlético de Madrid

El Cholo Simeone dejó el futuro de Julián Álvarez en control del propio futbolista tras finalizar la temporada (REUTERS/Pablo Morano)

El futuro de Julián Álvarez mantiene en vilo a los fanáticos del Atlético de Madrid antes del inicio del Mundial 2026 Tras una derrota abultada 5-1 frente al Villarreal, las especulaciones sobre una posible salida del delantero argentino se intensificaron, mientras los gigantes europeos siguen de cerca sus próximos pasos.

A pesar de los rumores crecientes, Diego Simeone dejó una sugerente frase sobre la situación del Araña, de 26 años. Consultado tras el partido, el entrenador respondió: “No es una pregunta para mí, es una pregunta para Julián. Ya bastante grande es para saber que es lo que va a hacer, y seguramente que tendrá su decisión, me imagino, tomada”. Esta declaración no logró disipar las dudas entre los seguidores colchoneros ante el inminente mercado de pases y dio la sensación de que llevó un grado de presión para su dirigido.

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El Atlético Madrid del Cholo finalizó cuarto en La Liga de España (REUTERS/Pablo Morano)

Las características del delantero, campeón del mundo, provocaron que equipos como Paris Saint-Germain, el Arsenal y el Barcelona comiencen a tantear su fichaje. El club colchonero, sin embargo, sostiene que considera a Julián una pieza “clave e intransferible” para su proyecto. En las últimas jornadas, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, se refirió a la posible llegada de Julián Álvarez al conjunto catalán: “No descartamos a ningún jugador porque el Barça puede hacerle frente a todos”. Esta frase avivó aún más las conjeturas sobre un traspaso inminente.

El interés del Barcelona surge en un contexto de reestructuración ofensiva tras la salida de Robert Lewandowski. Mundo Deportivo aseguró que el club azulgrana ve en Álvarez al candidato ideal para liderar su ataque la próxima temporada. Sin embargo, apareció la irrupción del PSG. Según fuentes cercanas a la negociación le informaron al medio español que el club parisino está dispuesto a presentar una oferta superior a los 100 millones de dólares, cifra que supera la capacidad económica del conjunto catalán y complica la operación. Además, Luis Enrique, orientador del conjunto francés, ya lo habría contactado para tentarlo.

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Julián Álvarez despertó el interés por varios equipos grandes de Europa ante el inminente mercado de pases

El Atlético de Madrid no solo se muestra reservado a negociar con rivales directos en la liga española, sino que además protege sus intereses con un contrato vigente de Julián Álvarez hasta junio de 2030 y una cláusula de rescisión fijada en más 500 millones de dólares. Cualquier avance en las negociaciones dependerá en primer lugar de una manifestación de voluntad por parte del propio futbolista.

Mientras tanto, el mercado de verano se presenta como un escenario incierto: la continuidad del delantero argentino dependerá tanto de su decisión personal como de la capacidad de los clubes europeos para satisfacer las exigencias del Colchonero. La posible venta de Julián Álvarez por 140 millones de euros no solo marcaría un récord para el Atlético de Madrid, sino que lo colocaría como la tercera transferencia más alta en la historia del fútbol europeo. Solo las operaciones de Neymar al PSG por 222 millones y de Kylian Mbappé por 180 millones superan la cifra en cuestión, mientras que la inversión por el argentino quedaría por encima de las pagadas por Philippe Coutinho y Ousmane Dembélé, ambas alrededor de los 135 millones.

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Tras finalizar la temporada crecen los rumores sobre la salida del argentino del Atlético de Madrid (AP Foto/Manu Fernández)

En la temporada finalizada, la destacada actuación del argentino ha sido el motor del Atlético de Madrid en su camino a las semifinales de la Champions League. El delantero de 26 años, sumó 20 goles en 49 partidos. En una campaña donde el Colchonero priorizó la Champions y la Copa del Rey, el Araña resultó decisivo con goles esenciales, especialmente frente al Barcelona. En los últimos cuatro encuentros de la liga no fue considerado, mientras continúa su preparación física tras haber recibido una infiltración en el tobillo izquierdo para poder ser titular en la derrota ante el Arsenal en Inglaterra.

Por otro lado, Álvarez aparece en la prelista de Lionel Scaloni para el Mundial con la selección argentina, como una fija a ocupar la lista definitiva, junto a otros jugadores del Atlético como Juan Musso, Nahuel Molina, Thiago Almada, Nicolás González y Giuliano Simeone. Se espera que todos los convocados se reúnan en el predio de la AFA en Ezeiza len los próximos días, para luego viajar el 1 de junio a Kansas, donde la delegación argentina tendrá su base durante el torneo y disputará amistosos frente a Honduras e Islandia los días 6 y 9 de junio.

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