Boca Juniors le ganó 1-0 a Talleres en Córdoba en la previa de su debut por la Copa Libertadores

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¡FINAL DEL PARTIDO!

Boca Juniors logró una valiosa victoria de Córdoba por 1-0 ante Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes por la fecha 13 del Torneo Apertura, escaló al tercer lugar de la Zona A con 20 puntos y llega de la mejor manera a su estreno en la Copa Libertadores.

Luego de una primera parte pareja, el Xeneize desniveló el encuentro con el ingreso de Leandro Paredes y el excelente rendimiento de Tomás Aranda, quien volvió a ser clave para dar esa cuota adicional de fútbol. El juvenil de 18 años registró el único remate al arco de su equipo en el primer tiempo y participó en la jugada del 1-0 con un pase cruzado a Miguel Merentiel, quien le extendió un envío en profundidad a Adam Bareiro para que el paraguayo empuje la pelota a la red a los 70 minutos.