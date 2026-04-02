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Boca Juniors le ganó 1-0 a Talleres en Córdoba en la previa de su debut por la Copa Libertadores

El Xeneize se llevó los tres puntos con el único gol de Adam Bareiro. Tomás Aranda fue una de las figuras y Leandro Paredes se perderá el próximo partido del Torneo Apertura por haber llegado a la quinta amarilla

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01:22 hs03/04/2026

¡FINAL DEL PARTIDO!

Boca Juniors logró una valiosa victoria de Córdoba por 1-0 ante Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes por la fecha 13 del Torneo Apertura, escaló al tercer lugar de la Zona A con 20 puntos y llega de la mejor manera a su estreno en la Copa Libertadores.

Luego de una primera parte pareja, el Xeneize desniveló el encuentro con el ingreso de Leandro Paredes y el excelente rendimiento de Tomás Aranda, quien volvió a ser clave para dar esa cuota adicional de fútbol. El juvenil de 18 años registró el único remate al arco de su equipo en el primer tiempo y participó en la jugada del 1-0 con un pase cruzado a Miguel Merentiel, quien le extendió un envío en profundidad a Adam Bareiro para que el paraguayo empuje la pelota a la red a los 70 minutos.

Boca Juniors volverá a jugar el próximo martes desde las 21:30 (hora argentina) contra la Universidad Católica en Chile en su debut por el Grupo D de la Copa Libertadores (zona también integrada por Barcelona de Ecuador y Cruzeiro), mientras que Talleres jugará el lunes 13 de abril a partir de las 16:30 contra Defensa y Justicia en Florencio Varela por la fecha 14 del Apertura.

01:17 hs03/04/2026

89 MINUTOS: ¡LEANDRO PAREDES FUE AMONESTADO!

El volante central llegó a la quinta amarilla, se perderá el próximo partido ante Independiente y podrá regresar para disputar el Superclásico ante River Plate.

01:08 hs03/04/2026

80 minutos: Aranda buscó el segundo gol

La figura de Boca Juniors enganchó desde la banda izquierda al centro y resolvió el ataque con un derechazo que se perdió a varios metros del arco de Herrera.

01:07 hs03/04/2026

79 minutos: Boca Juniors agotó cambios

Lautaro Blanco por Malcom Braida.

01:04 hs03/04/2026

76 minutos: tercera y cuarta modificación en Boca Juniors

Ángel Romero y Milton Giménez entraron por Adam Bareiro y Miguel Merentiel.

01:02 hs03/04/2026

74 minutos: Talleres agotó cambios

Gabriel Báez y Ulises Ortegoza fueron reemplazados por Valentín Depietri y Alexandro Maidana.

Boca vs Talleres
Báez fue uno de los que se retiró en el complemento (X:@BocaJrsOficial)
00:58 hs03/04/2026

70 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Una combinación de pases entre Marco Pellegrino, Tomás Aranda y Miguel Merentiel terminó en el festejo de Adam Bareiro para sellar el 1-0 en Córdoba.

00:57 hs03/04/2026

69 minutos: la respuesta de Talleres llegó a través del juego aéreo

Un testazo cruzado de Matías Catalán terminó en las manos de un buen ubicado Leandro Brey.

00:55 hs03/04/2026

67 minutos: Bareiro le erró al arco

El paraguayo quedó frente a Herrera y ejecutó un remate de primera que salió pegado a uno de los palos. La jugada fue anulada por offside, pero si terminaba en gol y se revisaba, el ex San Lorenzo estaba habilitado.

00:51 hs03/04/2026

63 minutos: doble modificación en Talleres

Valentín Dávila y Diego Valoyes por Ronaldo Martínez y Franco Cristaldo.

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