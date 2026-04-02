Boca Juniors le ganó 1-0 a Talleres en Córdoba en la previa de su debut por la Copa Libertadores

¡FINAL DEL PARTIDO!
Boca Juniors logró una valiosa victoria de Córdoba por 1-0 ante Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes por la fecha 13 del Torneo Apertura, escaló al tercer lugar de la Zona A con 20 puntos y llega de la mejor manera a su estreno en la Copa Libertadores.
Luego de una primera parte pareja, el Xeneize desniveló el encuentro con el ingreso de Leandro Paredes y el excelente rendimiento de Tomás Aranda, quien volvió a ser clave para dar esa cuota adicional de fútbol. El juvenil de 18 años registró el único remate al arco de su equipo en el primer tiempo y participó en la jugada del 1-0 con un pase cruzado a Miguel Merentiel, quien le extendió un envío en profundidad a Adam Bareiro para que el paraguayo empuje la pelota a la red a los 70 minutos.
Boca Juniors volverá a jugar el próximo martes desde las 21:30 (hora argentina) contra la Universidad Católica en Chile en su debut por el Grupo D de la Copa Libertadores (zona también integrada por Barcelona de Ecuador y Cruzeiro), mientras que Talleres jugará el lunes 13 de abril a partir de las 16:30 contra Defensa y Justicia en Florencio Varela por la fecha 14 del Apertura.
89 MINUTOS: ¡LEANDRO PAREDES FUE AMONESTADO!
El volante central llegó a la quinta amarilla, se perderá el próximo partido ante Independiente y podrá regresar para disputar el Superclásico ante River Plate.
80 minutos: Aranda buscó el segundo gol
La figura de Boca Juniors enganchó desde la banda izquierda al centro y resolvió el ataque con un derechazo que se perdió a varios metros del arco de Herrera.
79 minutos: Boca Juniors agotó cambios
Lautaro Blanco por Malcom Braida.
76 minutos: tercera y cuarta modificación en Boca Juniors
Ángel Romero y Milton Giménez entraron por Adam Bareiro y Miguel Merentiel.
74 minutos: Talleres agotó cambios
Gabriel Báez y Ulises Ortegoza fueron reemplazados por Valentín Depietri y Alexandro Maidana.
70 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!
Una combinación de pases entre Marco Pellegrino, Tomás Aranda y Miguel Merentiel terminó en el festejo de Adam Bareiro para sellar el 1-0 en Córdoba.
69 minutos: la respuesta de Talleres llegó a través del juego aéreo
Un testazo cruzado de Matías Catalán terminó en las manos de un buen ubicado Leandro Brey.
67 minutos: Bareiro le erró al arco
El paraguayo quedó frente a Herrera y ejecutó un remate de primera que salió pegado a uno de los palos. La jugada fue anulada por offside, pero si terminaba en gol y se revisaba, el ex San Lorenzo estaba habilitado.
63 minutos: doble modificación en Talleres
Valentín Dávila y Diego Valoyes por Ronaldo Martínez y Franco Cristaldo.