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River Plate y Belgrano se enfrentarán por el título del Torneo Apertura en Córdoba: hora, TV y formaciones

El equipo de Coudet superó a Rosario Central en la semifinal, mientras que los de Zielinski dejaron en el camino a Argentinos. Desde las 15.30, transmite TNT Sports y ESPN Premium

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10:10 hsHoy

Posibles formaciones:

River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Lucas Silva, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López o Agustín Falcón, Adrián Sporle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metili; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

10:09 hsHoy

A qué hora jugarán River-Belgrano:

El duelo se pondrá en marcha a las 15.30 y contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez y Leandro Rey Hilfer como encargado del VAR. La transmisión estará a cargo de TNT Sports y ESPN Premium.

10:08 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto de la final del Torneo Apertura que jugarán River Plate y Belgrano en Córdoba.

Díptico muestra a jugadores de River Plate con camisetas blancas y rojas abrazándose, y a jugadores de Belgrano con camisetas celestes y verdes celebrando
River Plate vs Belgrano

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