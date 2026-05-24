River Plate y Belgrano se enfrentarán por el título del Torneo Apertura en Córdoba: hora, TV y formaciones

Posibles formaciones:
River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Lucas Silva, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.
Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López o Agustín Falcón, Adrián Sporle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metili; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
A qué hora jugarán River-Belgrano:
El duelo se pondrá en marcha a las 15.30 y contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez y Leandro Rey Hilfer como encargado del VAR. La transmisión estará a cargo de TNT Sports y ESPN Premium.
Bienvenidos al minuto a minuto de la final del Torneo Apertura que jugarán River Plate y Belgrano en Córdoba.