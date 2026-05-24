River Plate y Belgrano se enfrentarán por el título del Torneo Apertura en Córdoba: hora, TV y formaciones

Bienvenidos al minuto a minuto de la final del Torneo Apertura que jugarán River Plate y Belgrano en Córdoba.

El duelo se pondrá en marcha a las 15.30 y contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez y Leandro Rey Hilfer como encargado del VAR. La transmisión estará a cargo de TNT Sports y ESPN Premium .

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