El Salvador

El Salvador: Un agente municipal falleció tras accidente vial en el centro de San Salvador

El hecho ocurrió en una intersección céntrica, donde un vehículo del transporte colectivo, conducido por un hombre sin licencia, embistió a la víctima y provocó su muerte en el sitio, según indicó la autoridad policial

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La tragedia ocurrió cuando un microbús ignoró la luz roja y embistió al trabajador en plena jornada en el centro capitalino (Foto cortesía PNC)
La tragedia ocurrió cuando un microbús ignoró la luz roja y embistió al trabajador en plena jornada en el centro capitalino (Foto cortesía PNC)

Un agente del Cuerpo de Agentes Metropolitanos murió la mañana de este domingo tras ser embestido por un microbús de la Ruta 11 (que transita desde el distrito de San Marcos hacia el Centro de San Salvador), informó la Policía Nacional Civil. El choque ocurrió en la intersección de la 3ª Avenida Norte y 3ª Calle Poniente, del centro histórico de San Salvador. La víctima falleció en el lugar.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el conductor del transporte público, Luis Enrique H. M., de 34 años, no respetó el semáforo en rojo y no tenía licencia de conducir.

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¿Qué se sabe del conductor y la investigación?

Según las investigaciones preliminares de la Policía Nacional Civil, Hernández Martínez conducía el microbús de la Ruta 11 cuando impactó al agente del Cuerpo de Agentes Metropolitanos. La PNC indicó que el conductor se pasó el semáforo en rojo y que no portaba licencia de conducir al momento del incidente.

Momentos más tarde, la página de prensa de la alcaldía de San Salvador Centro compartió una nota de pésame por el fallecimiento de la víctima, identificada como Julio César Magaña Tobar: “Lamentablemente perdió la vida en el cumplimiento de su labor de proteger a los ciudadanos de San Salvador Centro. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, elevando nuestras oraciones por su eterno descanso”.

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Las autoridades revelaron que el responsable del percance ignoró señales de tránsito y carecía de documentación para conducir (Foto cortesía PNC)
Las autoridades revelaron que el responsable del percance ignoró señales de tránsito y carecía de documentación para conducir (Foto cortesía PNC)

Crecen los fallecimientos en siniestros viales: motociclistas y peatones, los más afectados en 2026

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial reporta un incremento en el número de víctimas fatales en siniestros viales durante los primeros meses de 2026, con un total de 592 fallecidos entre el 1 de enero y el 23 de mayo, siendo los motociclistas y peatones los grupos más vulnerables. Según el informe anual, la Policía Nacional Civil registró 9.292 siniestros viales y 6.280 lesionados en el mismo periodo, lo que representa un aumento de 25% en muertes y 26% en personas heridas respecto al año anterior.

El análisis del Observatorio Nacional de Seguridad Vial indica que los motociclistas encabezan la lista de víctimas fatales entre los usuarios vulnerables, con 259 decesos en lo que va del año. Los peatones también figuran entre los grupos de mayor riesgo, con 216 fallecidos, mientras que los ciclistas suman 13 muertes. Los datos, recogidos por la Policía Nacional Civil, muestran además que la cifra total de fallecidos superó en 117 casos el registro del mismo periodo de 2025.

De acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, la distracción del conductor es la principal causa de muertes, con 202 víctimas fatales. La velocidad excesiva provocó 139 decesos, seguida por la invasión de carril con 78 y la inexperiencia con 42. Entre las causas que generan mayor siniestralidad general también figuran no guardar la distancia reglamentaria y el irrespeto a las señales de tránsito.

El reporte anual señala que los siniestros viales aumentaron en 1.260 casos respecto a 2025, con un promedio diario de 65 incidentes. Las lesiones también crecieron, con 1.284 personas más afectadas y un promedio de 44 lesionados cada día. El tipo de incidente más frecuente corresponde a colisiones, con picos los días viernes y sábados, seguidos por choques y atropellos. Los “siniestros de características especiales” incluyen caídas de pasajeros, incidentes por derrames de aceite o caída de árboles, y hechos provocados por animales en la vía.

El incidente reavivó el debate sobre los controles hacia los conductores en rutas urbanas. La historia detrás del hombre que perdió la vida en una mañana común permanece repleta de preguntas.
El incidente reavivó el debate sobre los controles hacia los conductores en rutas urbanas. La historia detrás del hombre que perdió la vida en una mañana común permanece repleta de preguntas.

Según el informe del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, la cantidad de detenidos por conducción peligrosa alcanzó 892 personas, un aumento del 11% respecto al año anterior. El análisis también muestra que las infracciones vinculadas a la invasión de carril y la distracción al volante son determinantes tanto en lesiones como en fallecimientos.

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