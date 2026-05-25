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Marixa Balli contó por qué no aceptaría el perdón de Carmen Barbieri: “El daño que me hizo no tiene retorno”

La exvedette sostuvo en Infama el motivo por el que no aceptaría un reencuentro con la conductora como el que protagonizaron Moria Casán y Georgina Barbarossa en el Martín Fierro

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La panelista sostuvo en el ciclo de Marcela Tauro que los pedidos de perdón televisivos no le resultan genuinos y vinculó su decisión con un episodio pasado al aire que, según ella, dejó una marca emocional irreversible (Video: Infama/ América TV)

El vínculo entre Marixa Balli y Carmen Barbieri quedó marcado por un episodio que cambió el vínculo entre ambas para siempre y creó una enemistad de casi tres décadas. La panelista de Cortá por Lozano dijo en diálogo con Infama (América TV) que no siente sinceras las disculpas públicas de Barbieri y remarcó: “El daño que me hizo no tiene retorno”.

Marixa fue consultada por el ciclo que encabeza Marcela Tauro por la reconciliación entre Moria Casán y Georgina Barbarossa que se dio en el marco de la última entrega de los Premios Martín Fierro. Al preguntarle si podría vivir una situación similar con Carmen, la exvedette se distanció. “No tengo nada en contra de nadie, pero no lo siento sincero. Entonces, quedan ahí”, aseguró la artista, quien también fue enfática. “No son sinceras porque después vuelve a decir cosas que no son correctas”, dijo, sobre los pedidos de disculpas que tuvo Barbieri en otras oportunidades.

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El conflicto surgió hace más de 25 años cuando Carmen Barbieri en Movete, su programa en vivo, leyó al aire un mensaje que tildaba a Balli de “viuda negra” y “mufa”. Desde entonces, la herida quedó abierta. Al ser consultada por la periodista sobre la posibilidad de una reconciliación, Balli respondió: “Lo que hago es no olvidar. Porque a mí me hizo mucho daño. Ese daño no vuelve atrás”.

Marixa Balli le respondió a Carmen Barbieri
“Sé que no es sincero. Y yo tengo mucha intuición. Es que cuando alguien hiere tanto a otra persona, ¿cómo volvés atrás?", aseguró Marixa Balli

“No se juega con ciertas cosas. No se hace ni en joda, ni por bronca. Vos podés odiar mucho a alguien o que te moleste en tu vida, pero hay cosas que traspasan todo”, enfatizó Balli, quien subrayó: “Lo generó esa persona. Entonces no, no es inocente. No hay olvido”.

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Cuando la periodista del ciclo le preguntó si veía posible un gesto de reconciliación, como el abrazo entre Georgina y Moria Casán, Balli descartó esa opción. “Sé que no es sincero. Y yo tengo mucha intuición. Es que cuando alguien hiere tanto a otra persona, ¿cómo volvés atrás? Yo me remonto a ciertos momentos y no puedo volver atrás. Fue muy doloroso”.

La exparticipante de MasterChef Celebrity (Telefe) dejó claro que la herida no cierra con el paso del tiempo. “El daño ya está hecho. Es un tema que a mí me desagrada porque me remonta de vuelta a recordarla y no tengo ganas”, afirmó. Y agregó: “El tiempo suaviza las cosas cuando no estamos hablando de una gravedad. Acá fue grave. Quizás ella no es consciente. No se jode. Viste, cuando derrapás mal, eso no tiene retorno. En este caso fue un daño muy grande”.

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“No se juega con ciertas cosas. No se hace ni en joda, ni por bronca. Vos podés odiar mucho a alguien o que te moleste en tu vida, pero hay cosas que traspasan todo”, expresó Marixa

Para quienes se preguntan por qué el conflicto sigue vigente y no hay posibilidad de reconciliación, Marixa Balli explicó que la raíz está en la profundidad de la ofensa recibida. Aunque los pedidos de disculpas fueron públicos, Balli nunca los consideró suficientes ni sinceros, y sostiene que el daño emocional supera cualquier intento de acercamiento.

La panelista concluyó: “No hay olvido”. La distancia entre ambas se mantiene firme, mostrando la fortaleza del malestar que generó aquel episodio y cerrando la puerta a una reconciliación en el corto plazo.

El año pasado la conductora de Con Carmen (El Nueve) se refirió al conflicto con Marixa. “Ella dice que las disculpas que pido no son sinceras. Yo no le hice ningún mal, pero si ella cree eso, le vuelvo a pedir disculpas. Si ella dice que mis disculpas no son sinceras, qué voy a hacer, es problema del otro no mío”, aseguró, en Pasa Montagna (Radio Rivadavia). “No puedo obligar a una persona a que me perdone. Porque le voy a hablar si ella no quiere ni verme, que tengo que hacer, ¿arrodillarme?“, lanzó.

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