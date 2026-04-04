Sin Di María, Rosario Central le ganó 2-1 a Atlético Tucumán por la fecha 13 del Torneo Apertura

Ángel Di María no fue convocado para el duelo de Rosario Central ante Atlético Tucumán

El sábado continuó la acción de la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol con dos duelos de la Zona B. Si bien la mayor atracción estuvo en Avellaneda con el clásico entre Independiente y Racing, en el Gigante de Arroyito se presentó Rosario Central ante Atlético Tucumán. En primer turno, Aldosivi empató 0-0 en Mar del Plata contra Estudiantes de Río Cuarto en un duelo clave por la permanencia en Primera División.

ALDOSIVI 0-0 ESTUDIANTES (RÍO CUARTO)

Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto igualaron 0-0 en el estadio José María Minella de Mar del Plata por la fecha 13 de la Zona B del Torneo Apertura en un cruce clave entre dos equipos que pelean por la permanencia en la máxima categoría.

Luego de una primera parte sin acciones destacadas, el inicio del complemento incluyó un increíble fallo en la definición de Gabriel Alanís para el León del Imperio. A los tres minutos del segundo tiempo, el volante de 32 años esquivó al arquero Axel Werner y solo tenía que definir con el arco vacío, pero su derechazo impactó en el palo y se fue afuera.

Esta acción disparó el descontento desde las tribunas con el clásico “Jugadores...”, una muestra de reprobación a los dirigidos por Israel Damonte, que se animaron un poco más, pero no lograron ser eficaces en sus intentos contra el arco de Agustín Lastra y terminaron con 10 futbolistas por la expulsión de Nicolás Zalazar.

El Tiburón es uno de los dos equipos del campeonato que todavía no ganaron en 12 compromisos (el otro es Deportivo Riestra) y está anteúltimo en su grupo con seis unidades. Por otro lado, Estudiantes de Río Cuarto ocupa el último escalón sobre 15 equipos con cinco puntos.

Formaciones:

Estadio: José María Minella

Árbitro: Nicolás Lamolina

VAR: Fernando Espinoza

ROSARIO CENTRAL 2-1 ATLÉTICO TUCUMÁN

Rosario Central le ganó 2-1 a Atlético Tucumán, por la fecha 13 del Torneo Apertura. En el Gigante de Arroyito, el Canalla se quedó con el triunfo y llegó a 21 puntos en la Zona B, a cinco del líder Independiente Rivadavia. El Decano, por su parte, continúa con 9 unidades y permanece en el puesto 13 del grupo. Ángel Di María no fue convocado en el local para disputar el encuentro.

A los seis minutos, el VAR solicitó la presencia del árbitro Nicolás Ramírez por una posible infracción de Javier Domínguez sobre Alejo Véliz dentro del área. El juez así lo consideró y sancionó penal favorable al Canalla. El propio número 9 fue el encargado de ejecutar la pena máxima, aunque el arquero Luis Ingolotti le adivinó la intención y contuvo el remate.

De todos modos, el delantero se tomó revancha a los 30 minutos de juego. Luego de un centro preciso de Jaminton Campaz desde la izquierda, Véliz conectó de cabeza y puso el 1-0 en la noche de Rosario.

El Decano encontró el empate poco tiempo después. Luego de un error de Luca Raffin, que perdió el balón en mitad de la cancha cuando todo Central estaba en ataque, Leandro Díaz aprovechó para mandar el balón al fondo del arco ante la salida de Jorge Broun y decretó el 1-1.

A los 13 minutos del complemento, Fatura Broun se pudo imponer en el duelo ante el Loco Díaz. Luego de un gran pase de Domínguez, el delantero quedó de cara al gol, pero el arquero salió rápido y se arrojó con toda su humanidad para taparle el remate y frustrarle la chance.

Antes de la media hora del segundo tiempo, se repitió la fórmula del primer gol para devolverle la ventaja al elenco rosarino. Campaz tiró un centro, esta vez rasante, y Véliz anticipó para inflar la red y establecer el 2-1.

Tras el partido, el delantero se mostró emocionado y expresó: “Fue para mi abuelo que no la está pasando muy bien, es un momento jodido y le agradezco por todo lo que me da y me dio”.

“Fue duro errar el penal pero escuchar a la gente gritar mi nombre fue algo muy importante, así que se los dedico a ellos. Antes de patear dije ‘para vos nono’, pero no pudo ser”, agregó en diálogo con TNT Sports.

En la próxima fecha, Rosario Central deberá visitar a Huracán, el domingo 12 de abril desde las 17:30. En el mismo día y horario, Atlético Tucumán recibirá a Tigre.

Formaciones:

Estadio: Gigante de Arroyito

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Héctor Paletta

TV: TNT Sports

TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO APERTURA 2026