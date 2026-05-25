Panamá

Rubén Blades entrega en Panamá su legado al Instituto Cervantes durante el cierre del festival Centroamérica Cuenta

La próxima edición del encuentro literario se celebrará en Guatemala en 2027 y regresará a Panamá en 2028

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El artista panameño, Rubén Blades, autografía unas maracas que entregó al Instituto Cervantes, junto al manuscrito de su canción “Patria”, en la clausura del festival Centroamérica Cuenta, realizado en Panamá.
El artista panameño, Rubén Blades, autografía unas maracas que entregó al Instituto Cervantes, junto al manuscrito de su canción “Patria”, en la clausura del festival Centroamérica Cuenta, realizado en Panamá.

Con la entrega a la Caja de las Letras del Instituto Cervantes de unas maracas autografiadas y del manuscrito de su emblemática canción “Patria”, el cantautor panameño Rubén Blades marcó la clausura del festival Centroamérica Cuenta, realizado durante una semana en Panamá.

Durante seis días el país fue escenario de conversaciones, lecturas, talleres y encuentros culturales con voces de 18 países.

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En el acto de clausura, Blades y el escritor estadounidense-dominicano y ganador del premio Pulitzer, Junot Díaz realizaron un coloquio en donde el artista panameño rindió un homenaje al Instituto Cervantes, al reconocer su impacto en la identidad, la crónica urbana y la narrativa de la cultura hispana.

La actividad fue, según sus organizadores, una oportunidad para reflexionar sobre los temas que atraviesan nuestro tiempo y participar en conversaciones que buscan generar intercambio, pensamiento crítico y nuevas miradas.

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Fundado en 2013 por el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, desde sus inicios, el festival apuesta por la diversidad de voces, la pluralidad de miradas y el cruce entre disciplinas, generaciones y territorios, entendiendo la cultura como una forma de leer y pensar el presente.

El escrito nicaragüense, Sergio Ramírez, fundó en el 2013 el festival Centroamérica Cuenta. (Cortesía: Asociación de Academias de la Lengua Española)
El escrito nicaragüense, Sergio Ramírez, fundó en el 2013 el festival Centroamérica Cuenta. (Cortesía: Asociación de Academias de la Lengua Española)

Ramírez destacó lo importante que es el intercambio libre de ideas dentro de este espacio cultural.

Declaró que en “un festival literario como Centroamérica Cuenta, el diálogo libre es esencial. El diálogo sobre la literatura como medio de creación y de comunicación, y sobre todo lo que tiene que ver con ella, porque nada le es ajeno”.

Días atrás, durante la inauguración del evento se entregó el XIV Premio Centroamericano de Cuento Carátula 2026 al escritor guatemalteco Gyan Zetina por su obra “Nacidos con la marca de la Bestia”.

El jurado destacó el tratamiento narrativo y el abordaje de la migración como un tema estrechamente vinculado a la realidad regional.

Creado en 2012 para impulsar el cuento en Centroamérica y reconocer nuevas voces literarias, el XIV Premio Centroamericano de Cuento Carátula incluye una dotación de mil dólares y una residencia de un mes en Monterrey, Nuevo León, como invitado de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Durante una semana Panamá fue el epicentro de la cultura centroamericana, mediante el festival Centroamérica Cuenta 2026.
Durante una semana Panamá fue el epicentro de la cultura centroamericana, mediante el festival Centroamérica Cuenta 2026.

En tanto, la próxima edición del encuentro literario Centro América Cuenta se celebrará en Guatemala en 2027, motivo por el cual también estuvo presente el ministro de Cultura guatemalteco, Luis Méndez. No obstante, el festival regresará a Panamá en 2028.

La participación de nuestros creadores, señaló la ministra de Cultura de Panamá, Maruja Herrera, “demuestra que Centroamérica tiene una voz viva, crítica y profundamente humana. Que este cierre no sea una despedida, sino el inicio de nuevas colaboraciones y nuevas historias por contar”.

Por su parte, Blades, quien ha formado parte del consejo asesor de la National Hispanic Foundation for the Arts, una organización dedicada a aumentar el acceso para artistas y profesionales hispanos y a fomentar la aparición de nuevos talentos hispanos, dijo que el éxito nunca es de una persona.

El éxito “siempre es el resultado de una serie de contribuciones que te llevan hasta este lugar. Hay gente mejor que yo y personas más merecedoras que quizá no tuvieron la oportunidad”.

Por eso, agregó que “uno agradece a toda la gente que lo ayuda, que sabe más que uno y que, con su talento, hizo posible que hoy estemos aquí. Así que hay que recordar y hacer partícipe de este momento a toda esa gente que, durante tantas décadas, me ha ayudado”.

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