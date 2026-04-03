San Lorenzo venció 1-0 a Estudiantes de La Plata y volvió a puestos de playoffs en el Torneo Apertura

La fecha 13 continúa en la jornada del viernes con tres partidos

La fecha 13 del Torneo Apertura tuvo su continuidad este viernes con duelos que repercutieron en lo alto y en lo bajo de la Zona A. El líder Vélez Sarsfield cayó por 3-2 en su visita a Gimnasia de Mendoza. Luego, Unión de Santa Fe venció como local 2-0 al Deportivo Riestra. En último turno, San Lorenzo derrotó 1-0 a Estudiantes.

SAN LORENZO 1-0 ESTUDIANTES

San Lorenzo le ganó 1-0 a Estudiantes en el primer partido del entrenador Gustavo Álvarez como local en el Estadio Pedro Bidegain y se metió en zona de playoff frente a un contrincante que no pudo treparse a la cima de la Zona A del Torneo Apertura.

La primera parte se destacó por la eficacia del Ciclón, que aprovechó su único remate al arco para romper el cero. Los dirigidos por Álvarez concretaron una excelente combinación en el primer cuarto de hora entre Mathías De Ritis, Manuel Insaurralde y Nahuel Barrios, que finalizó con una devolución del Perrito a Insaurralde y el remate cruzado del volante de 27 años para convertir su primer gol como futbolista profesional.

A partir de ahí, el anfitrión se mostró muy endeble en el plano defensivo y el Pincha del Cacique Medina estuvo cerca del empate en numerosas ocasiones. Una de las acciones más destacadas sucedió a los 34 minutos con una gran intervención de Facundo Farías. El ex Colón se sacó a dos rivales con un movimiento y resolvió con un derechazo que se fue desviado. Instantes después, el atacante quedó mano a mano contra Orlando Gill y lo intentó esquivar, pero se quedó sin ángulo para la definición.

Estudiantes dejó escapar su chance y sus planes se complicaron drásticamente a los 19 minutos de la segunda parte por la correcta expulsión de Tomás Palacios a instancias del VAR por una patada involuntaria a la cabeza de Nicolás Tripichio. El árbitro Sebastián Zunino no había castigado la acción en un principio, pero tras la revisión en el monitor cambió su parecer y dejó a la visita con 10 jugadores.

San Lorenzo logró la primera victoria en el ciclo de Gustavo Álvarez como DT, luego de igualar 1-1 en su presentación ante Riestra (Crédito: Fotobaires)

San Lorenzo buscó liquidar el partido con el ingreso de Rodrigo Auzmendi en lugar de Gregorio Rodríguez y el ex Banfield tuvo cuatro jugadas en una fracción de segundos para liquidar el compromiso, entre ellas un disparo al palo, una salvada rival en el área chica y una atajada del arquero Fabricio Iacovich.

A pesar de esto, el Ciclón se quedó con un valioso triunfo bajo un diluvio torrencial en el Bajo Flores para escalar al octavo lugar de la Zona A con 17 puntos e ingresar en zona de playoff. Buscará seguir por la senda positiva en su debut en la Copa Sudamericana ante Deportivo Recoleta el próximo miércoles 8 de abril desde las 19 en Paraguay.

Por otro lado, el Pincha no pudo aprovechar el traspié de Vélez en Mendoza y permanece en la segunda ubicación con 21 unidades. Tendrá revancha en el corto plazo porque el miércoles a partir de las 21 enfrentará a Independiente Medellín en Colombia en su estreno por la Copa Libertadores.

Formaciones:

Estadio: Pedro Bidegain

Árbitro: Sebastián Zunino

GIMNASIA DE MENDOZA 3-2 VÉLEZ

La jornada del viernes comenzó con una remontada de Gimnasia de Mendoza sobre Vélez Sarsfield por 3-2. El Fortín logró adelantarse 2-0 en 11 minutos, pero el cuadro local revirtió el duelo cerca del final del partido en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie.

El Fortín se adelantó en el marcador en el amanecer del encuentro. Antes de los tres minutos de partido, Elías Gómez llegó hasta la línea de fondo por el costado izquierdo y lanzó un centro rasante al punto de penal para que Florián Monzón definiera de primera para estampar el 1-0. El equipo de Guillermo Barros Schelotto dominó de forma contundente en la continuidad del juego y a los 11 minutos Manuel Lanzini puso el 2-0 en el marcador después de una notable asociación ofensiva.

Vélez marcó la tónica del enfrentamiento con una superioridad notable. Florián Monzón y Matías Pellegrini estuvieron al borde de aumentar la ventaja antes de los 20 minutos del partido.

Vélez dejó pasar la chance de asentarse como el líder de la zona A (@Velez)

Gimnasia respondió por primera vez con un cabezazo de Agustín Módica y, con el correr de los minutos, logró equiparar levemente la dinámica del desarrollo. Antes del final del primer tiempo, el elenco de Darío Franco descontó con un gol de cabeza de Ezequiel Muñoz tras una pelota parada.

La paridad en el transcurso del juego se replicó en el arranque del complemento. Vélez tuvo grandes dificultades para volver a ser el dominador del encuentro y el Lobo mendocino logró generar buenas situaciones de gol. En el peor momento del cuadro de Liniers apareció el colombiano Álvaro Montero con una serie de atajadas vitales. Sin embargo, el equipo local igualó el duelo otro gol de cabeza a partir de una pelota parada, aunque en esta oportunidad fue Agustín Módica el que marcó.

En el tiempo del descuento Gimnasia concretó la remontada después de un gol en contra de Emanuel Mammana para estampar el 3-2 final. Con este resultado, Vélez no pudo asentarse como el líder de la zona A: marcha primero con 22 unidades y puede ser superado por Estudiantes. En la Tabla Anual está segundo por detrás de Independiente Rivadavia (26). Por su parte, Gimnasia escaló hasta la 11° ubicación con 12 unidades.

El próximo martes el Fortín chocará contra Deportivo Armenio por la Copa Argentina, mientras que recibirá a Central Córdoba por la fecha 14 el lunes 13 de abril. Del otro lado, el Lobo mendocino visitará a Platense el domingo 12.

Formaciones

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: Álvaro Carranza

Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie

UNIÓN 2-0 RIESTRA

Unión de Santa Fe venció 2-0 al Deportivo Riestra en el Estadio 15 de Abril, por la fecha 13 del Torneo Apertura. El partido se definió gracias a los goles de Marcelo Estigarribia en el primer tiempo y el de Cristian Tarragona sobre el final del encuentro.

El Tatengue dominó a su rival y llegó a la apertura del marcador a los 21 minutos del primer tiempo gracias a un penal convertido por Estigarribia. La jugada se dio luego de una infracción de Rodrigo Gallo sobre Lautaro Vargas, la cual el árbitro Darío Herrera sancionó de inmediato.

A Riestra se le complicó aún más el partido, ya que a los 28 minutos fue expulsado Jonatan Goitía por una fuerte infracción contra Vargas. Herrera acudió al monitor tras el llamado del VAR y le mostró la tarjeta roja al defensor visitante, que había ingresado 25 segundos antes en reemplazo de Gallo.

En el complemento, el local desperdició innumerables situaciones para ampliar el marcador, pero no pudo vulnerar a Ignacio Arce. La visita estuvo cerca del empate, pero Matías Mansilla lo evitó en un par de ocasiones. En tiempo de descuento, Tarragona definió el partido al aprovechar que Arce no estaba en su arco y empujó la pelota al fondo del arco tras un pase de Estigarribia.

Con este resultado, Unión trepó transitoriamente al quinto puesto de la Zona A, con 19 puntos, mientras que Riestra continúa sin poder ganar en el torneo y quedó con 7 unidades, comprometido en los últimos puestos de la Tabla Anual.

En la próxima jornada, los dirigidos por Leonardo Madelón visitarán a Estudiantes de La Plata el sábado 11 de abril, mientras que los de Gustavo Benítez recibirán el mismo día a Instituto. Cabe recordar que Riestra debutará en la Copa Sudamericana el miércoles 8/4 frente a Palestino de Chile como local.

Formaciones

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: Darío Herrera

Estadio: 15 de Abril.

LA TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO APERTURA Y LA ANUAL