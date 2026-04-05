Newell’s venció 3-1 a Central Córdoba en Santiago del Estero y salió del último puesto en su grupo del Apertura

Faltan cuatro fechas para que termine la Fase Regular del Apertura

La fecha 13 del Torneo Apertura continúa este domingo. La presentación de River Plate ante Belgrano en el Monumental se sumó a dos compromisos: Huracán goleó 3-0 a Gimnasia en La Plata y Newell’s venció 3-1 a Central Córdoba en Santiago del Estero.

GIMNASIA (LP) 0-3 HURACÁN

En un duelo de necesitados Huracán venció 3-0 a Gimnasia en La Plata. Fue un partido intenso con llegadas para ambos equipos y el resultado no condice con el trámite, pero el elenco Quemero fue contundente con sus chances y las capitalizó. Con este triunfo el conjunto de Parque Patricios se metió en puestos de playoff en la Zona B del Torneo Apertura.

Luego de un arranque parejo en el que se estudiaron, el Globo se puso en ventaja con un saque lateral que llegó al área y tras el rechazo Ignacio Campo sacó un misil a 90 km/h para romper el cero en el Bosque.

Antes de irse al descanso el Tripero tuvo el empate con un tiro de Nacho Fernández que obligó a una gran intervención de Hernán Galíndez y en el rebote Manuel Panaro remató desviado.

En el complemento el trámite mantudo la intensidad y ambos tuvieron chances. Gimnasia estuvo cerca de igualarlo, pero en una contra el elenco porteño volvió a golpear. Fue una jugada en la que Leonardo Gil abrió para Oscar Cortés y su pase rasante al segundo palo lo conectó a la red Lucas Blondel. Fue el segundo gol para el ex Boca Juniors en cinco partidos con la casaca del Quemero.

No hubo respiro y acto seguido Maximiliano Zalazar reventó el travesaño en lo que era el descuento para el conjunto local ya que Galíndez estaba vencido.

El equipo de Fernando Zaniratto metió en su campo al de Diego Martínez y Agustín Auzmendi tuvo una clara en la que remató a un metro del arco, pero la pelota se fue por arriba del travesaño.

En el final Huracán lo liquidó pues Enzo Martínez dio un pase atrás y el bloqueo de Jordy Caicedo le permitió al ecuatoriano quedarse con la pelota y fusiló a Nelson Insfrán para ampliar diferencias.

Con su cuarta victoria en el campeonato, Huracán se metió en zona de clasificación para los octavos de final y es octavo en la Zona B con 17 puntos, a 9 del líder Independiente Rivadavia. Mientras que Gimnasia ocupa el undécimo puesto con 14 unidades.

En la próxima fecha Huracán recibirá a Rosario Central el domingo desde las 17.30. Gimnasia, por su parte, visitará a Sarmiento en Junín, el lunes desde las 16.30.

Formaciones:

Gimnasia: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Gonzalo Errecalde, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Lucas Castro, Ignacio Miramón, Nicolás Barros Schelotto; Ignacio Fernández, Marcelo Torres y Manuel Panaro. DT: Fernando Zaniratto.

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Facundo Waller, Emmanuel Ojeda, Óscar Romero; Oscar Cortés y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Árbitro: Jorge Baliño.

VAR: Yamil Possi.

Estadio: Juan Carmelo Zerillo.

TV: ESPN Premium.

CENTRAL CÓRDOBA 1-3 NEWELL’S

Newell’s Old Boys logró una victoria fundamental al imponerse 3-1 frente a Central Córdoba en el estadio Único Madre de Ciudades, por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026. El conjunto rosarino, que venía de quedar eliminado de la Copa Argentina y atravesaba una crisis deportiva e institucional, cortó una racha negativa y salió del último puesto de la Zona A. Los goles del equipo dirigido por Frank Darío Kudelka fueron obra de Franco García, Oscar Salomón y Francisco Scarpeccio.

El encuentro se presentó condicionado desde la primera mitad por la expulsión de Juan Pablo Pignani en el local, lo que dejó a Central Córdoba con diez jugadores durante gran parte del partido. García abrió el marcador y poco después Salomón amplió la ventaja. El descuento de Diego Barrera para el equipo santiagueño generó una reacción, aunque la superioridad numérica de Newell’s se reflejó en el desarrollo del juego.

El tercer tanto, convertido por Scarpeccio, selló el resultado y permitió a Newell’s sumar tres puntos vitales en la lucha por la permanencia. El conjunto rosarino venía de una semana complicada tras la eliminación en Copa Argentina frente a Acassuso y se encontraba último en su grupo y antepenúltimo en la tabla anual. La victoria, celebrada por los jugadores y el cuerpo técnico, ofrece un alivio en un contexto de fuerte presión y cambios en la dirigencia.

Por el lado de Central Córdoba, que había sufrido una dura derrota por 5-0 ante Estudiantes en la fecha anterior, la caída ante Newell’s profundiza las dificultades en la pelea por ingresar a la zona de playoffs. El equipo dirigido por Lucas Pusineri quedó relegado a la duodécima posición de su grupo, con 12 unidades, mientras que Newell’s suma ahora 9 puntos.

El arbitraje estuvo a cargo de Hernán Mastrángelo, quien mostró la tarjeta roja a Pignani por juego brusco grave. El encuentro fue televisado por ESPN Premium y contó con la presencia del VAR, a cargo de Fernando Echenique.

Newell’s ahora se encuentra 27° en la tabla anual, solo cuatro puntos por encima de la zona de descenso, y ocupa el puesto 25° en la tabla de promedios.

Formaciones:

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Juan Pablo Pignami, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Fernando Martínez; Matías Vera, Juan José Cardozo, Diego Barreda, Ezequiel Naya y Michael Santos. DT: Lucas Pusineri.

Newell’s: Josué Reinatti; Saúl Salcedo, Bruno Cabrera, Oscar Salomón; Jerónimo Russo, Luca Regiardo, Rodrigo Herrera, Walter Mazzantti; Facundo Guch, Franco García; y Matías Cóccaro. DT: Frank Darío Kudelka.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

VAR: Fernando Echenique.

Estadio: Único Madre de Ciudades.

TV: ESPN Premium.

La tabla de posiciones: