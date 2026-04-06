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Se cierra la fecha 13 del Torneo Apertura con los partidos entre Argentinos Juniors-Banfield e Instituto-Defensa y Justicia

El equipo dirigido por Nicolás Diez buscará mantener su racha invicta frente al Taladro y la Gloria buscará recuperarse de una derrota ante un Halcón fortalecido

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Previas de los partidos por la fecha 13 del Torneo Apertura
La fecha 13 se cerrará con dos partidos

La jornada de este lunes por el Torneo Apertura ofrecerá dos enfrentamientos: En el Diego Armando Maradona, Argentinos Juniors se juega la permanencia ante Banfield que busca recuperarse para alcanzar la clasificación, mientras que Instituto procura escalar posiciones frente a un Defensa y Justicia que llega fortalecido y sin derrotas en el certamen.

ARGENTINOS JUNIORS-BANFIELD

Argentinos Juniors vs Banfield
Argentinos Juniors recibe a Banfield
                                                 

Las aspiraciones de clasificación de Argentinos Juniors se pondrán a prueba este lunes, cuando reciba a Banfield en el estadio Diego Armando Maradona. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 del Torneo Apertura 2026, se disputará a las 19:00 con transmisión por ESPN Premium, bajo el arbitraje de Pablo Echavarría.

El conjunto local se ubica en el tercer puesto de la zona B, con 20 puntos obtenidos tras 5 victorias, 5 empates y una sola derrota, que se produjo ante Racing en la cuarta jornada. El equipo dirigido por Nicolás Diez mantiene una racha positiva de 7 partidos invictos en el torneo y suma tres triunfos consecutivos. El equipo también viene de imponerse 2-0 ante Aldosivi, resultado que consolidó su posición en la tabla y buscará mantener en este duelo, aunque recientemente quedó eliminado de la Copa Libertadores en una definición por penales ante Barcelona de Ecuador.

Del otro lado, Banfield encara el partido con la urgencia de sumar puntos. Actualmente ocupa el décimo segundo puesto de la zona B, con un total de 13 unidades y seis derrotas acumuladas. En la jornada anterior, el Taladro venció 1-0 a Tigre, lo que alivió parcialmente su situación en la tabla. Además, el equipo de Pedro Troglio sigue en carrera en la Copa Argentina, tras superar a Real Pilar por 3-0 y aseguró su paso a los 16vos de final. Por lo que este partido será una oportunidad para revertir la tendencia negativa y acercarse a la mitad superior de la clasificación.

Posibles formaciones

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Alan Lescano, Emiliano Viveros e Iván Morales. DT: Nicolás Diez.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Tomás Adoryan, Ignacio Pais, David Zalazar, Lautaro Gómez; Mauro Méndez yTiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.

Árbitro: Pablo Echavarría

Hora: 19:00

Estadio: Diego Armando Maradona

TV: ESPN Premium

INSTITUTO-DEFENSA Y JUSTICIA

Instituto vs Defensa y Justicia
Instituto se mide ante Defensa y Justicia

Instituto recibirá a Defensa y Justicia desde las 21:15 en el estadio Monumental Presidente Perón, por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026, con el arbitraje de Andrés Merlos. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

El conjunto cordobés llega golpeado luego de que cayó ante Boca por 2 a 0 en la fecha anterior, de esa manera quedó en el puesto 12 del Grupo A, con 11 puntos. No obstante, logró avanzar a los 16vos de final de la Copa Argentina, luego de superar a Atlanta por 2-0.

Mientras Defensa y Justicia atraviesa un buen momento. En la Copa Argentina, viene de vencer 2-1 a Chaco For Ever, y en su última presentación por el torneo local derrotó 2-0 a Unión de Santa Fe. Esta reciente victoria le permitió ubicarse en el cuarto puesto del Grupo A, con 19 puntos. Además es el único equipo que aún no acumula derrotas.

Posibles formaciones

Instituto: Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Diego Sosa; Gastón Lodico, Gustavo Abregú; Jhon Córdoba, Nicolás Guerra y Alex Luna. DT: Diego Flores.

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; Lucas Souto, Emiliano Amor, David Martínez, Darío Cáceres; Santiago Sosa, Éver Banega; Juan Manuel Gutiérrez, Aarón Molinas, Agustín Hausch y Luciano Gonzalez. DT: Mariano Soso.

Árbitro: Andrés Merlos

Hora: 22:15

Estadio: Monumental Presidente Perón

TV: ESPN Premium

<i>TABLA DE POSICIONES</i>

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