En el final del Super Bowl LX, Cadillac reveló su diseño para la temporada 2026 de la F1: “La misión comienza”

Así es el Cadillac de Fórmula 1

Se terminó la espera: Cadillac, flamante undécima escudería que se unió a la Fórmula 1 para esta temporada 2026, dio a conocer al mundo su diseño para el monoplaza con motor Ferrari que liderarán el mexicano Sergio Checo Pérez y el finlandés Valtteri Bottas.

El equipo de raíces norteamericanas eligió un evento por demás especial para mostrar al mundo los colores que tendrá en la grilla a lo largo del año: si bien estaba anunciado el estreno del diseño del auto durante el Super Bowl LX que protagonizaron los New England Patriots y los Seattle Seahawks en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, por la tarde del domingo en las redes sociales de la escudería estadounidense informaron que se iba a dar a conocer a las 22.30 horario de Nueva York (00.30 del lunes en Argentina). Aunque, al final, en sus redes sociales, terminaron exhibiendo cómo lucirá el auto en los últimos minutos del partido más importante de la temporada del fútbol americano.

La decoración se muestra con el plateado que predomina y en la parte superior de la trompa aparece el color negro, que se extiende sobre el pontón derecho. La marca que pertenece a General Motors publicó varias fotos en sus redes sociales y un video, en el que comparan el estreno en sociedad del aspecto del auto con un lanzamiento de la NASA, si se toma la cuenta regresiva empleada. Además, cuando el auto arranca en pleno desierto, una explosión de fuego en la parte trasera emula a un transbordador: “La misión comienza”, reza en el final del anuncio.

En la parte delantera asoma el color negro (@Cadillac_F1)

Hay que recordar que Cadillac había sido el primer equipo en difundir un video de su flamante monoplaza girando en la pista antes de las pruebas en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Al mismo tiempo, había mostrado el livery provisorio que portaría en esos tests a la espera de esta presentación formal.

A lo largo de la semana de pruebas en España, Cadillac completó 164 giros, apenas por delante de lo hecho por Aston Martin y teniendo en cuenta que Mercedes alcanzó a sumar 500 vueltas a lo largo de los tres días permitidos. “Lo más importante es que estoy orgulloso de todos los que trabajaron tan duro y estuvieron aquí con el auto”, dijo Bottas tras esas sesiones. El team utilizará motores Ferrari hasta 2028, cuando prevén transformarse en fabricante de unidades de potencia.

Sólo resta por conocerse el diseño de dos escuderías para la temporada 2026: este lunes 9 de febrero, el campeón McLaren y el Aston Martin que lidera Adrian Newey revelarán al mundo sus liverys.

Del lado derecho el coche tiene una tonalidad negra (@Cadillac_F1)

El primero en mostrar la decoración del coche para la nueva era fueron Racing Bulls y Red Bull Racing en conjunto durante un evento en Detroit, sede del flamante asociado para la motorización, Ford. Siguieron luego Haas, Mercedes, Audi, Ferrari, Alpine y Williams, equipo que mostró su monoplaza esta semana tras ausentarse a las prácticas de Barcelona.

Cuando todo esté listo, llegará uno de los momentos más esperados con la pretemporada en Baréin que se llevará a cabo durante dos tandas. Girarán primero del miércoles 11 al viernes 13 de febrero en la primera tanda (entre las 4 de la mañana y las 13hs de Argentina) y la experiencia volverá a repetirse del 18 al 20 de febrero en los mismos horarios. El detalle es que la primera semana de prueba, según los registros de F1TV, sólo tendrá transmisión de 1 hora. Por el momento, la segunda será emitida en su totalidad.

Finalmente, viajarán los once equipos a Australia, país que albergará el inicio del calendario. El Gran Premio que se realizará en Melbourne desde el viernes 5 de marzo con la primera práctica libre (desde las 22.30 en Argentina) los coches saldrán a pista para la 1ª fecha que tendrá su carrera principal el domingo 8 de marzo a la 1 de la mañana de Argentina.

LAS 8 ESCUDERÍAS QUE PRESENTARON SU DISEÑOS PARA LA FÓRMULA 1 DEL 2026

La decoración del A526 de Alpine que ya giró en Barcelona

El W17 de Mercedes para la temporada 2026 de Fórmula 1 durante los tests en Barcelona

Audi Revolut F1 Team, que ocupará el lugar de Sauber, presentó el R26 durante las pruerbas privadas

Así luce el nuevo RB22 de Red Bull Racing en este 2026

El diseño del VCARB 03 de Racing Bulls para el 2026 de la F1

Haas presentó el nuevo VF-26 y tuvo sus primeros kilómetros en el Shakedown Week

Ferrari presentó el diseño del flamante SF-26

Tras ausentarse a las prácticas de Barcelona, Williams presentó el diseño del flamante FW48 por redes sociales

La decoración presentada para el monoplaza con el que Cadillac debutará en la F1 (@Cadillac_F1)