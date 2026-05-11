Luis de la Fuente y la prelista de 55 jugadores que tiene que entregar a la FIFA: de ahí saldrán los 26 convocados de la selección española para el Mundial 2026

El seleccionador español, Luis de la Fuente (EFE/Andreu Esteban)

Falta exactamente un mes para que el Mundial 2026 dé el pistoletazo de salida y los seleccionadores están terminando de confeccionar el equipo formado por 26 jugadores con el que aterrizarán en la competición internacional y buscarán alzarse con la copa. De momento, han confeccionado una prelista de 55 jugadores que debe ser entregada a la FIFA este lunes 11 de mayo. La de Argentina incluso se ha hecho pública, mientras que la de Luis de la Fuente, según parece, se conocerá solo internamente y será necesario esperar a la lista oficial.

El número de 26 jugadores que puede convocar cada selección se mantendrá. Una cifra que la FIFA asignó durante la pandemia y que ha decidido mantener. También se mantendrá la modificación del reglamento que obliga a los seleccionadores a emitir una prelista de 55 jugadores. Un documento que debía ser enviado a la FIFA antes del 11 de mayo. De esos 55 futbolistas deben salir los 26 que conformen la lista de convocados definitiva. Además, en caso de lesión de algunos de los jugadores mundialistas, solo se podrá hacer uso de los 55 nombres. Un cambio que solo se podrá realizar hasta 24 horas antes del primer partido de cada selección.

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Con estos requisitos sobre la mesa, Luis de la Fuente ha confeccionado su prelista. Las lesiones son su mayor problema, dado que la lista de bajas dentro de la selección española es larga. Son muchos los que se encuentran en periodo de recuperación y no podrán llegar en plenas condiciones, pero llegarán. La duración del campeonato permite que algunos futbolistas, afectados por lesiones derivadas de la alta exigencia con sus respectivos clubes, tengan margen para recuperarse durante el desarrollo del torneo.

Nico Williams y Lamine Yamal (EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF)

Durante el desembarco en Norteamérica, varios jugadores llegan al límite en lo físico. Entre ellos se encuentran Lamine Yamal y Mikel Merino, a quienes se podrían sumar otros que arrastran molestias desde el tramo final de la temporada. Rodri también entra en este grupo, ya que no ha participado en los últimos tres encuentros del Manchester City y afronta una situación delicada. A ellos se suma también Nico Williams, que se retiró lesionado durante el partido ante el Valencia, aunque ya se ha anunciado que la lesión no reviste gravedad y estará de baja solo tres semanas.

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Víctor Muñoz, quien se incorpora recientemente a la dinámica de Luis de la Fuente, sufrió un golpe que le provocó una pequeña lesión muscular, motivo por el cual se ha optado por la cautela con él. Aunque esta dolencia no pondría en duda su inclusión en la convocatoria, sí podría condicionar su ritmo de trabajo en las primeras sesiones.

El cuerpo técnico ha establecido que quienes presenten molestias físicas se integrarán de forma progresiva, sin forzar retornos prematuros. Esta decisión forma parte de una estrategia para minimizar riesgos y asegurar que todos los convocados lleguen en las mejores condiciones posibles. En este contexto, el seleccionador prevé citar a 26 futbolistas, el máximo autorizado por la FIFA, con la obligación de incluir al menos tres porteros. La composición final de la lista quedará determinada por el criterio del cuerpo técnico en función del estado físico de cada jugador.

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El jugador español Mikel Merino (Reuters/Peter ziborra)

La posible lista de 55 futbolistas

La portería no presenta incógnitas en la prelista que se dará a conocer el próximo lunes. Entre los 55 futbolistas que integrarán esta convocatoria provisional, figurarán cuatro guardametas: Unai Simón, David Raya, Álex Remiro y Joan García estarán confirmados en esta primera selección.

En defensa, el seleccionador Luis de la Fuente cuenta con varios nombres fijos para el Mundial de este verano. En los laterales, Pedro Porro y Marcos Llorente se perfilan como opciones en la banda derecha, mientras que Marc Cucurella y Álex Grimaldo ocupan los puestos en la izquierda. En el eje de la zaga, Aymeric Laporte y Pau Cubarsí parten como la pareja central preferida, y Dean Huijsen tiene prácticamente asegurada una plaza en la lista final para la Copa del Mundo. Otros defensores que podrían tener un hueco entre los convocados son Mosquera, Vivian, Pubill y Robin Le Normand. En cuanto a laterales y defensores que todavía no se conoce si estarán en la lista de Luis de la Fuente son Dani Carvajal, Álex Jiménez, Jon Martín y Asencio.

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El jugador del FC Barcelona expresó en los Laureus su deseo de ser campeón del mundo con España en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

El centro del campo de España destaca por la cantidad de opciones de calidad disponibles. Zubimendi, Pedri, Dani Olmo, Fermín, Fabián Ruiz, Aleix García, Pablo Barrios, Carlos Soler, Pablo Fornals y Gavi. Jugadores como Nico González, Jaureguizar, Casadó o Mendoza aspiran a uno de los puestos de mediocentro. Isco también podría aparecer en esta prelista, aunque sus posibilidades de llegar al Mundial son escasas debido a la lesión que lo ha mantenido apartado gran parte de la temporada. Mientras que Rodri y Mikel Merino están pendientes de evolución.

En la delantera, la situación de Lamine Yamal y Nico Williams es especial, ya que ambos han estado entre algodones durante gran parte de la temporada. El azulgrana buscará llegar en condiciones y ser decisivo a medida que avance el torneo. Yeremy Pino, Álex Baena, Víctor Muñoz y Barrenetxea también formarán parte de la lista provisional, mientras que el exbético Jesús Rodríguez aspira a un lugar entre los atacantes. El puesto de delantero centro parece reservado para Mikel Oyarzabal, con Ferrán Torres y Borja Iglesias como principales alternativas.

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