Red Bull y Racing Bulls presentaron su diseño oficial para la temporada 2026 de la Fórmula 1: las espectaculares fotos

Red Bull y Racing Bulls presentaron su diseño oficial para la temporada 2026 de la Fórmula 1

Red Bull y Racing Bulls presentaron en Detroit sus nuevos diseños para la Fórmula 1 2026, en un evento realizado en colaboración con Ford y celebrado en la sede del fabricante estadounidense. El lanzamiento incluyó la revelación de las decoraciones de los monoplazas para la próxima temporada de la Máxima, junto con el anuncio formal del proyecto conjunto Red Bull Powertrains con Ford.

Esta colaboración marca el inicio de una nueva etapa para la escudería de Milton Keynes, que, tras concluir su relación con Honda a finales de 2025, empleará la creación de sus propios motores y unidades de potencia desarrollados junto a la marca americana a partir de 2026.

Así luce el nuevo diseño de Red Bull para la temporada 2026 de la Fórmula 1

Más allá de que dicha asociación marca un punto de inflexión clave en el futuro de la escudería de los dos toros, el foco del evento estuvo puesto en la revelación de las nuevas liverys oficiales que utilizarán Red Bull Racing y Visa Cash App Racing Bulls a lo largo de las 24 carreras del calendario 2026.

Cabe destacar que el monoplaza que se utilizó para mostrar las decoraciones sería ilustrativo, a pesar de que parte del diseño oficial de cómo serán los nuevos vehículos (más pequeños y ligeros) con el flamante reglamento técnico. Esta es una práctica habitual en las presentaciones de la F1, ya que los equipos no quieren revelar el camino que tomaron a la hora de desarrollar las diferentes piezas del vehículo que usarán en pista.

El nuevo diseño de Red Bull es bastante simular a los anteriores y predominan los colores azul, rojo y naranja

Entre los asistentes figuraron los pilotos de Red Bull, el cuatro veces campeón Max Verstappen e Isack Hadjar, junto al director del equipo, Laurent Mekies. Vale destacar que el francés afrontará su primera temporada con la escudería principal de la marca del energizante al reemplazar a Yuki Tsunoda, quien se quedó sin butaca titular y será reserva. Por parte de Racing Bulls estuvieron Liam Lawson, el debutante Arvid Lindblad y el director Alan Permane.

Además, el joven de 18 años será el único piloto rookie en la temporada 2026 de toda la parrilla. El británico tuvo un ascenso meteórico en las categorías previas a la Máxima. Solo acumuló tres años y medio en el recorrido de fórmulas, destacando con un cuarto puesto en la Fórmula 3, donde fue el mejor debutante, y un sexto lugar en la Fórmula 2. En esta última, sumó tres victorias en 23 carreras durante su única temporada y convenció a los directivos de Red Bull para darle la oportunidad en Racing Bulls.

Racing Bulls también presentó su diseño oficial para la temporada 2026 de la Fórmula 1

Este tendrá la oportunidad de participar en los tres test de pretemporada que realizarán las 11 escuderías de la Fórmula 1 antes del inicio oficial del campeonato el 8 de marzo en el Gran Premio de Australia. Los primeros test están previstos del 26 al 30 de enero en el circuito de Barcelona. Posteriormente, se realizarán otras dos tandas de entrenamientos en Bahréin: del miércoles 11 al viernes 13 de febrero y del miércoles 18 al viernes 20 del mismo mes.

Red Bull y Racing Bulls fueron las primeras escuderías en presentar su diseño. La siguiente será Haas, que revelará su livery el 19 de enero, mientras que Audi hará lo propio el 20 del mismo mes en un acto de presentación en Berlín, Alemania. Por su parte, el 22 enero será el turno de Mercedes y el 23, de Ferrari.

En paralelo al equipo italiano, Alpine presentará la decoración principal que usarán Pierre Gasly y el argentino Franco Colapinto a lo largo de todo el año. Williams, escudería en la que debutó el joven albiceleste, abrirá el 3 de febrero la lista de los equipos que revelarán su livery.

Fiel a su costumbra, en el monoplaza de Racing Bulls predomina el blanco, por sobre los tonos azules, rojos y naranjas

El punto álgido de esta serie de presentaciones llegará el 8 de febrero, cuando Cadillac, que debutará en 2026 como el undécimo equipo, muestre su monoplaza a través de un spot publicitario exclusivo durante la retransmisión del Super Bowl en Estados Unidos. Los últimos equipos en develar el diseño de su monoplaza para el 2026 serán McLaren, último campeón, y Aston Martin, quienes realizarán un evento el 9 de febrero.

Vale recordar que la próxima temporada de la Fórmula 1 generó grandes expectativas después de los revolucionarios cambios en la normativa técnica de la categoría, los cuales son considerados como “los más importantes de toda la historia”. Las mayores novedades se centran en el rediseño de los monoplazas, los cuales son considerablemente más pequeños y ligeros (el chasis será 100 milímetros más estrecho y la distancia entre ejes se reducirá en 200 milímetros, mientras que el peso mínimo estará en 768 kg), además de la integración de la aerodinámica activa en ambos alerones durante las rectas y las curvas.

Así luce el nuevo diseño del Racing Bulls también para la temporada 2026 de la Fórmula 1

Este último sistema permitirá a los pilotos modificar la configuración de los alerones delantero y trasero según las condiciones del circuito, alternando entre modos específicos para rectas y curvas. El objetivo es optimizar la velocidad máxima en las rectas y maximizar la adherencia en las curvas, lo que podría modificar de manera sustancial las estrategias de carrera y los puntos de adelantamiento.

Al mismo tiempo, otros aspectos a resaltar en la nueva normativa técnica se centran en la unidad de potencia (motores a combustión y eléctricos aportarán igual cantidad de potencia, algo que pondrá la gestión de energía como un factor fundamental para los pilotos) y los modos de adelantamiento que comenzarán a regir.