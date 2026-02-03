Williams presentó su coche para la Fórmula 1: la sincera confesión tras la ausencia en las pruebas por los problemas de desarrollo

El nuevo monoplaza FW48 Williams de Fórmula 1 para la temporada 2026 (Foto: @WilliamsF1)

Williams dio a conocer este martes el FW48 con el que saldrá a girar en las dos pruebas de pretemporada en Bahréin de las próximas semanas tras ausentarse de los tests privados en Barcelona por problemas en el “desarrollo” del flamante monoplaza.

La escudería con sede en Grove, que se convirtió en la octava en dar a conocer su modelo 2026, viene de transitar un complejo proceso de construcción del coche para la nueva era. El equipo no llegó a tiempo para salir a girar en Cataluña la semana pasada, donde diez de los once equipos realizaron sus primeros kilómetros, algo clave para probar todos los nuevos componentes.

“El coche que hemos construido este año, solo por poner una cifra, da igual si utilizo el número de horas o el número de componentes, es aproximadamente tres veces más complicado que cualquier otro que hayamos fabricado anteriormente. Para ponerlo en perspectiva, eso significa que la carga que soporta nuestro sistema es aproximadamente tres veces mayor que antes. Y empezamos a quedarnos un poco atrás y a retrasarnos con las piezas. Y, como resultado, hay que hacer concesiones”, explicó el jefe del equipo James Vowles en declaraciones que reprodujo el medio especializado The Race.

A comparación con el coche del 2025, Williams presentó un monoplaza con algunos tonos de celeste (Foto: @WilliamsF1)

Tras no llegar a tiempo para salir a Barcelona, Vowles reconoció: “Además de eso, hemos superado absolutamente los límites de lo que hacemos en ciertas áreas. Y una de ellas es en ciertas pruebas correspondientes que lo acompañan. Pero esas fueron solo, diría yo, una pequeña parte en el gran esquema de las cosas. Así que se trata más de un resultado que de cualquier otra cosa, de superar no solo los límites del diseño, sino también los límites de cuántos componentes se pueden producir en la fábrica en un espacio de tiempo muy corto”.

“El año pasado dije que estábamos sacrificando el 2025 por el 26. Desde el punto de vista aerodinámico, lo hemos conseguido. Lo que se ve es el resultado de asegurarnos de que tomamos decisiones agresivas para mantener el máximo rendimiento posible en el coche”, expresó.

Vowles dijo que ahora el equipo tiene un “tamaño diferente” y que las personas que lo rodean se muestran “tranquilas, serenas y calmadas” que dan “respuestas adecuadas”. Aunque también aceptó los problemas que trajo la nueva estructura: “Tenemos que reconocer que estábamos intentando impulsar más rendimiento a través del sistema del que podíamos alcanzar. Y si lo haces durante una semana, puedes compensarlo. Si lo haces durante varias semanas seguidas, no puedes”.

(@WilliamsF1)

“Hay que cambiar de forma dinámica. Donde no somos lo suficientemente buenos en este momento es en esa agilidad para poder cambiar de forma dinámica. No lo hemos conseguido. Y, sencillamente, eso nos ha hecho quedarnos más atrás de lo que queríamos. Todavía hay elementos en los sistemas de procesamiento que no están al nivel adecuado. Esos son los hechos. Así de simple. Cuando se trata de la cantidad de piezas que tenemos ahora, sigo dependiendo mucho de que los humanos se esfuercen al máximo para asegurarnos de que se construya el coche”, se sinceró.

Luego de la presentación, los que también hablaron fueron los pilotos de uno de los históricos equipos de la Máxima. “El diseño realmente destaca; es atrevido, moderno y, sin lugar a dudas, del equipo Williams F1. No puedo esperar a que los aficionados lo vean en la pista y nos animen en 2026″, dijo Alex Albon. En el caso de Carlos Sainz, mostró su expectativa por salir a pista con el nuevo diseño. “Me emociona correr con esta decoración y compartir la emoción con los aficionados de todo el mundo; su apoyo marca toda la diferencia mientras continuamos nuestro camino juntos”, mencionó el español.

En la previa al shakedown week que se realizó en Barcelona, otras siete escuderías habían dado a conocer sus diseños para la temporada 2026 de la Máxima. Red Bull y su escudería satélite Racing Bulls habían sido los primeros con un evento en Detroit, sede del flamante asociado para la creación de motores, la empresa Ford.

Luego llegó el turno de Haas, que en las últimas horas designó al ex Alpine Jack Doohan como piloto de reserva. La lista se completó con Mercedes, Ferrari, Alpine y Audi, que desde este año ocupará el lugar que dejó vacante la histórica Sauber. Todas estas escuderías salieron a pista del Circuit de Barcelona-Cataluya con sus colores para el 2026, mientras que las otras tres que no presentaron aún optaron por un diseño de camuflaje negro.

La comparación entre el Williams del 2025 y el flamante coche para el 2026

Con Williams ya oficializado, sólo quedan por conocer los liverys de tres equipos de cara a las dos pruebas de pretemporada en Baréin: este domingo 8 de febrero, durante el Super Bowl, Cadillac –flamante escudería 11ª de la grilla– mostrará al mundo su diseño. Luego, el lunes 9, llegarán los últimos dos: el campeón defensor McLaren y Aston Martin, que tendrá una gran expectativa sobre sus espaldas con la motorización de Honda y el diseño de Adrian Newey.

Esas últimas tres escalas servirán como antesala para los esperados tests públicos de Baréin. Girarán primero del miércoles 11 al viernes 13 de febrero en la primera tanda (entre las 4 de la mañana y las 13hs de Argentina) y la experiencia volverá a repetirse del 18 al 20 de febrero en los mismos horarios. El detalle es que la primera semana de prueba, según los registros de F1TV, sólo tendrá transmisión de 1 hora. Por el momento, la segunda será emitida en su totalidad.

LAS 7 ESCUDERÍAS QUE PRESENTARON SU DISEÑOS PARA LA FÓRMULA 1 DEL 2026

La decoración del A526 de Alpine que ya giró en Barcelona

El W17 de Mercedes para la temporada 2026 de Fórmula 1 durante los tests en Barcelona

Audi Revolut F1 Team, que ocupará el lugar de Sauber, presentó el R26 durante las pruerbas privadas

Así luce el nuevo RB22 de Red Bull Racing en este 2026

El diseño del VCARB 03 de Racing Bulls para el 2026 de la F1

Haas presentó el nuevo VF-26 y tuvo sus primeros kilómetros en el Shakedown Week

Ferrari presentó el diseño del flamante SF-26