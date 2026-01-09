Se dieron a conocer las fechas de las presentaciones de los equipos de la Fórmula 1: el calendario completo

Ya se conoce el calendario de presentaciones de la F1 (Norris REUTERS/Amr Alfiky)

La cuenta regresiva para la revolución técnica de la Fórmula 1 en 2026 ya está en marcha, con un calendario de presentaciones repleto de novedades que anticipan una transformación profunda en la categoría. La temporada marcará el ingreso de Audi como equipo oficial y el debut de Cadillac en la parrilla, mientras los equipos ajustan sus estrategias ante la llegada de nuevos motores y un cambio radical en los monoplazas.

La primera ventana significativa para los anuncios se abrirá el 15 de enero, cuando Red Bull y Racing Bulls desvelen sus nuevas decoraciones en Detroit, Michigan, en un evento estrechamente vinculado al socio principal, Ford, encargado de desarrollar el primer motor propio bajo la marca Red Bull Powertrains. Este acto, que transcurrirá en territorio estadounidense, simboliza el giro tecnológico de la escudería.

El punto álgido de esta serie de presentaciones llegará el 8 de febrero, cuando Cadillac muestre su monoplaza a través de un spot publicitario exclusivo durante la retransmisión del Super Bowl en Estados Unidos. Al día siguiente, el 9 de ese mes, será el turno de Aston Martin, que presentará su primer F1 diseñado bajo la dirección de Adrian Newey, reforzando la competitividad técnica de la grilla.

El calendario de presentaciones de la Fórmula 1

A lo largo de enero se sucederán otros eventos clave. El 20, Audi organizará su acto de presentación en Berlín, Alemania, marcando oficialmente su desembarco como equipo de fábrica. En paralelo, ese mismo día, Honda mostrará desde Tokio su nueva unidad de potencia en conjunto con Aston Martin, consolidando alianzas para enfrentar la nueva era del campeonato. Dos días después, será el turno de Mercedes.

El 23 de enero, la jornada estará cargada de novedades: Alpine desplegará su nuevo vehículo desde Barcelona, mientras Ferrari dará a conocer su monoplaza en Fiorano, posiblemente acompañado de un primer rodaje. En simultáneo, Haas optará por un lanzamiento en línea, aprovechando los canales digitales para alcanzar a la afición global.

El último equipo en confirmar su fecha de presentación fue McLaren. El equipo británico, doble campeón de constructores en 2024 y 2025, presentará su nuevo livery el 9 de febrero en el Circuito Internacional de Bahréin, en un evento que podrá seguirse a través de diversas plataformas digitales.

La escudería anunció que en la pista estarán presentes Andrea Stella, Oscar Piastri, Lando Norris—quien consiguió su primer título mundial a bordo del MCL39—y Zak Brown, jefe del equipo.

La F1 presentará cambios revolucionarios en la temporada 2026 (MOTOR-F1)

El certamen comenzará formalmente con los ensayos de pretemporada, entre el 26 y el 30 de enero, en el circuito de Barcelona, aunque se realizarán a puerta cerrada, en preparación para la aplicación del nuevo reglamento técnico de la categoría. Posteriormente, Baréin albergará otras dos tandas de tests antes del inicio oficial del campeonato en Australia. Dichas pruebas se desarrollarán del miércoles 11 al viernes 13 de febrero, y nuevamente entre el miércoles 18 y el viernes 20 del mismo mes.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 marcará un calendario récord con 30 carreras programadas, distribuidas entre 24 Grandes Premios y seis competencias al formato Sprint, y presentará novedades históricas como el debut del circuito de Madrid y la inclusión de dos carreras principales en sábado.

LOS HORARIOS DE LAS 30 CARRERAS DE LA FÓRMULA 1 EN 2026

1- Gran Premio de Australia: domingo 8 de marzo a la 1.00

2- Sprint del Gran Premio de China: sábado 14 de marzo a las 00.00

3- Gran Premio de China: domingo 15 de marzo a las 4.00

4- Gran Premio de Japón: domingo 29 de marzo a las 2.00

5- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril a las 12.00

6- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril a las 14.00

7- Sprint del Gran Premio de Miami: sábado 2 de mayo a las 13.00

8- Gran Premio de Miami: domingo 3 de mayo a las 17.00

9- Sprint del Gran Premio de Canadá: sábado 23 de mayo a las 13.00

10- Gran Premio de Canadá: domingo 24 de mayo a las 17.00

11- Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio a las 10.00

12- Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10.00

13- Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10.00

14- Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 8.00

15- Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11.00

16- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10.00

17- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10.00

18- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 7.00

19- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10.00

20- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10.00

21- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10.00

22- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 8.00

23- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 6.00

24- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 9.00

25- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17.00

26- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17.00

27- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14.00

28- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 1.00

29- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00

30- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00

* HORARIOS DE ARGENTINA