Con Franco Colapinto como protagonista, Alpine presentó su coche para la temporada 2026 de la Fórmula 1 a bordo de un crucero

Con Franco Colapinto, Pierre Gasly y Flavio Briatore, Alpine presentó el coche para la temporada 2026 de la Fórmula 1 a bordo de un crucero

Ante la creciente expectativa por el debut en la temporada 2026, la cual contará con una revolucionaria normativa técnica, Alpine presentó de manera oficial la decoración de su monoplaza A526. En un evento realizado en las costas de Barcelona, España, la escudería francesa reveló el livery que utilizarán Pierre Gasly y Franco Colapinto en un crucero, el cual se relaciona con uno de los principales sponsors del equipo de Enstone.

Siguiendo las características de los últimos monoplazas, el flamante A526 tiene al color azul como predominante, con algunos tonos en rosa. Una vez que el team francés reveló la decoración del vehículo en el evento en Barcelona, publicaron varias imágenes del vehículo en detalle en sus redes sociales.

(Foto: Alpine oficial)

“Nos preparamos para lo que sin duda será una temporada única en la historia de la Fórmula 1, sobre todo para nosotros con el nuevo reglamento técnico, que nos ofrece una hoja en blanco y una gran oportunidad para ser más competitivos que en campañas anteriores. Han sido unos meses intensos en la fábrica de Enstone preparándonos para la temporada, diseñando y creando el A526 junto con Mercedes-AMG, que suministrará el nuevo motor y la caja de cambios a partir de esta temporada; una colaboración que nos entusiasma mucho”, expresó Flavio Briatore en declaraciones que replicó la gacetilla de prensa.

Cabe recordar que Alpine ya probó el flamante monoplaza en pista en el marco de una sesión privada en Silverstone el pasado miércoles 21 de enero. Flavio Briatore, líder de Alpine, se encargó de publicar una serie de imágenes en las que se encuentra junto a Franco Colapinto y Pierre Gasly, quien fue el encargado de estrenar el nuevo coche en pista.

(@alpinef1team)

El corredor argentino dejó sus primeras sensaciones sobre lo que afrontará en su primera temporada formal como corredor titular de la Máxima: “En primer lugar, estoy muy emocionado. Por primera vez en mi carrera, he tenido una pretemporada adecuada para prepararme para un año completo, desde las pruebas hasta la primera carrera. Para mí, esto es muy importante, ya que me siento parte integrante del proyecto y significa que puedo trabajar duro con todos los miembros del equipo desde el principio”.

“Hemos tenido una buena oportunidad de ver el coche y prepararnos en el simulador. Por supuesto, es muy diferente a todo lo que he experimentado hasta ahora y creo que lo mismo les pasa a la mayoría de los pilotos de la parrilla. Hay nuevos trucos y nuevos retos que aprender para sacar el máximo partido al paquete y lo veo como un reto realmente increíble. Sé que todos los miembros del equipo están muy motivados para tener una buena temporada. Yo intentaré aprender todo lo posible en las primeras carreras, seguir construyendo, seguir creciendo y, con suerte, eso significará que podremos ser competitivos como equipo“, analizó el argentino de 22 años.

(@alpinef1team)

El francés Gasly, en su décima temporada como piloto de F1 y la cuarta con Alpine, reconoció: “Es la primera vez en mi carrera que el coche ha sufrido cambios tan significativos. Por supuesto, todo el mundo se adentra en territorio desconocido, pero, como piloto, lo encuentro muy emocionante. Ha sido un largo camino para el equipo llegar hasta aquí. Hemos trabajado duro en el simulador durante el último año para prepararnos para la nueva normativa y sé que todo el mundo en Enstone ha trabajado muy duro para desarrollar el mejor paquete posible”.

Y planteó: “Lo que veamos en las primeras semanas del año, empezando por la prueba de shakedown de la semana que viene, será interesante, pero no será el producto final, ya que seguiremos aprendiendo y desarrollando todo el paquete cada vez que salgamos a la pista. No me estoy creando ninguna expectativa. Se tratará de trabajar muy duro con el equipo para comprender las áreas que hay que mejorar y lo tomaremos día a día, intentando ser lo más competitivos posible a lo largo del año. Por supuesto, estoy emocionado y soy optimista, pero muy realista en mis ambiciones. En este momento, siento un inmenso orgullo por que el equipo haya alcanzado todos sus objetivos en la preparación del A526″.

(@alpinef1team)

“El último año ha sido realmente extraordinario en términos de Fórmula 1. Con cambios tan importantes en la normativa, este proyecto ha supuesto un reto muy interesante al que nos hemos dedicado en cuerpo y alma. En última instancia, el coche es más corto y estrecho que en los últimos años, con cierta libertad aerodinámica que explorar. Vuelve la aerodinámica activa, lo que nos permite disponer de alerones delanteros y traseros móviles, algo que la gran mayoría de los pilotos de la parrilla no habrán experimentado antes. Se espera que la reducción de la carga aerodinámica y la resistencia aerodinámica mejore las carreras, lo que sin duda intrigará a todos los aficionados”, detalló el director técnico ejecutivo David Sánchez.

“Por supuesto, también contamos con más potencia eléctrica en las unidades de potencia, ya que nos hemos asociado con Mercedes-AMG para 2026. Ha sido fantástico trabajar en estrecha colaboración con nuestros nuevos colegas de Brixworth en los últimos meses y semanas, ya que todos trabajamos juntos para comprender cómo sacar el máximo partido al paquete. Además del reto de la unidad de potencia y los nuevos combustibles 100% sostenibles, también tendremos que acostumbrarnos a nueva terminología, ya que los términos ‘modo de adelantamiento’, ‘modo de impulso’ y ‘recarga’ entrarán en nuestro vocabulario este año. Todos en Enstone estamos deseando empezar en Barcelona la semana que viene, donde tenemos mucho que aprender y comprender sobre el A526″, agregó.

(@alpinef1team)

Una vez finalizada la presentación de la decoración, el equipo se quedará en Barcelona para afrontar los primeros test de pretemporada oficiales de la Fórmula 1 en el Circuit de Catalunya. Del 26 al 30 de enero se llevarán a cabo las primeras pruebas en las que las 11 escuderías compartirán pista al mismo tiempo. No obstante, cabe resaltar que las autoridades confirmaron que los equipos podrán rodar en el asfalto en tres de los cinco días programados. Además, estos serán privados y no contarán con una transmisión oficial ni con presencia de la prensa.

La actividad seguirá con dos entrenamientos en Bahréin: del 11 al 13 de febrero (televisación limitada) y del 18 al 20 (transmisión completa de todas las sesiones) del mismo mes. El tiempo en pista será clave para las escuderías, ya que computarán importantes registros para desarrollar el monoplaza antes del inicio oficial de la competición el 8 de marzo en el Gran Premio de Australia.

(Foto: Alpine oficial)

La expectativa que rodea a Alpine es alta, ya que el equipo tomó una tajante decisión respecto al desarrollo del vehículo con la nueva era técnica de la F1: comenzó a trabajar en el A526 a inicios de 2025, al punto de dejar de lado el auto de dicha temporada, con el objetivo de maximizar sus esfuerzos en conseguir buenos resultados y escapar de los últimos puestos del campeonato a partir de la nueva era que iniciará en este 2026. Flavio Briatore se animó a prometer podios en este año y a pelear por el título en las siguientes campañas.

Por su parte, Franco Colapinto se encuentra ante un momento trascendental en su carrera. Después de tener que adaptarse a la escudería con la temporada en marcha en 2025, algo que también le sucedió con Williams en 2024, el argentino tendrá la oportunidad de afrontar por primera vez en su carrera sesiones de pretemporada en la Fórmula 1. El pilarense estará a bordo del A526 en las tres pruebas programadas y podrá sumar kilómetros vitales para entender el comportamiento del vehículo.

Tras la presentación de Ferrari en Maranello y la de Alpine en España, todavía resta por develarse la decoración de cuatro escuderías. Williams revelará su livery el miércoles 3 de febrero, Cadillac el domingo 8 y McLaren y Aston Martin harán lo propio el 9 del mismo mes. Hay que tener en cuenta que la flamante undécima escudería de la grilla, Cadillac, ya reveló el diseño que portará sólo en Barcelona. Cabe recordar que Red Bull y Racing Bulls fueron los primeros en presentar su diseño, mientras que unos días más tarde los siguieron Haas y Audi, flamante equipo que ocupará el lugar del histórico Sauber.

(@alpinef1team)

