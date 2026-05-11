Se destacó al lado de Messi, ganó la Copa del Mundo, se retiró a los 31 años y “jugará” el prestigioso torneo desde otro rol

El defensor, con el trofeo de la Copa del Mundo que alzó en Rusia 2018 (REUTERS/Kai Pfaffenbach/File Photo)

Samuel Umtiti volverá a un Mundial, aunque esta vez sin los botines. Ocho meses después de anunciar su retiro del fútbol profesional a los 31 años por lesiones crónicas de rodilla, el campeón del mundo con Francia en 2018 confirmó que se incorpora al equipo de comentaristas de la señal RMC para la cobertura de la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La emisora francesa confirmó que Umtiti formará parte de un denominado “Dream Team” de expertos que acompañará su transmisión del torneo. El grupo incluye a otros tres campeones del mundo: Emmanuel Petit, Christophe Dugarry y Lionel Charbonnier; al Balón de Oro Jean-Pierre Papin; al ganador de la Liga de Campeones Éric Di Meco; y al siete veces campeón de la Ligue 1 Jean-Michel Larqué. También participarán figuras como Benoît Costil, Souleymane Diawara e Younès Belhanda.

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El paso de Umtiti al micrófono -ya se desempeña en RMC- llegó tras una carrera truncada por el cuerpo. El defensor tomó la decisión que marcaría el resto de su vida deportiva antes de que comenzara el Mundial de Rusia 2018: con una lesión de rodilla ya diagnosticada, optó por no operarse para poder disputar el torneo. “Forcé mi rodilla en el Mundial y no me arrepiento. Ahora soy campeón del mundo”, declaró en una entrevista a Canal+ Francia en 2019. La conquista del título fue real, pero el precio físico fue alto: entre 2018 y 2025 acumuló 18 lesiones que le hicieron perder 170 partidos entre clubes y selección.

Formado en el Olympique de Lyon desde 2009, Umtiti llegó al FC Barcelona en 2016 por 25 millones de euros. Con el club catalán ganó dos títulos de LaLiga y tres Copas del Rey, además de consolidarse como uno de los centrales más sólidos de Europa. Su rendimiento en el Barça le abrió las puertas de la selección mayor de Les Bleus, en la que acumuló 31 convocatorias y 4 goles, y donde fue pieza clave en el camino al título mundialista de Rusia —incluido el gol que eliminó a Bélgica en semifinales.

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Tras dejar el Barcelona en 2022, intentó relanzar su carrera en el Lecce italiano, donde disputó 25 partidos en la temporada 2022-23, su mejor registro desde el Mundial. El regreso a Francia llegó en 2023 con el Lille, pero las lesiones volvieron a imponerse: solo pudo jugar 13 partidos, el último el 21 de junio de 2024 en la Coupe de France. En 2024 pasó por dos intervenciones quirúrgicas y no volvió a jugar.

El 15 de septiembre de 2025, Umtiti publicó un video en su cuenta de Instagram con el anuncio de su retiro. “Hoy, estoy orgulloso del camino que he recorrido, en paz con mi carrera. Lo di todo respetando mis valores, y espero que esta sea la imagen que la gente guarde de mí”, escribió. Días antes, las cámaras lo habían captado en las instalaciones del Lyon —su club de formación— para grabar ese mismo video. El club le abrió las puertas.

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Al margen del micrófono, Umtiti tiene otros planes. En octubre de 2025, durante un homenaje de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) en el Parque de los Príncipes con motivo de la victoria de la selección ante Azerbaiyán en la clasificación para el Mundial 2026, el ex defensor anticipó su próximo horizonte: “El entrenador es algo en lo que pienso mucho. Quiero tener responsabilidades, pero necesito formarme. Ser jugador no te convierte en buen entrenador”, dijo a TF1. Y añadió: “Espero estar en los banquillos en unos años”.

Por ahora, le abrió la puerta al Umtiti analista, que jugará el Mundial en otra función.

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