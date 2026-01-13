El equipo que debutará en la Fórmula 1 en 2026 presentó su primer diseño de coche

Cadillac presentó su auto para las pruebas en Barcelona (Foto: @CadillacF1)

El equipo de Cadillac avanza en los preparativos para su debut en la Fórmula 1 y presentó el monoplaza con el que participará por primera vez en la máxima categoría del automovilismo. El diseño fue mostrado públicamente en redes sociales antes de las pruebas privadas en el Circuito de Barcelona-Catalunya, programadas para finales de enero. El detalle es que el flamante livery sólo será para estas citas de preparación, ya que el proyecto oficial para toda la temporada se dará a conocer en un evento del próximo domingo 8 de febrero.

La estructura del vehículo exhibe una carrocería completamente negra, posiblemente de fibra de carbono sin pintura, y destaca el logotipo de la marca estadounidense en la cobertura del motor. En la parte frontal figuran los nombres de todos los integrantes que participaron en la fabricación del auto. El equipo explicó que esta decoración funciona como un camuflaje para proteger detalles técnicos durante las primeras salidas a pista. “El diseño de prueba de edición especial para la Semana de Shakedown del equipo en Barcelona. Diseño monocromático, patrones de precisión y el escudo de Cadillac. Comienza la cuenta atrás para el diseño oficial de la carrera”, escribió el equipo en Instagram junto a las fotos.

Cadillac apostó por una decoración monocromática para los ensayos iniciales en Barcelona, donde se usarán los nombres de Sergio Pérez y Valtteri Bottas en el monoplaza. Estos pilotos tomarán contacto por primera vez con los cambios técnicos implementados para la temporada 2026. La escudería aclaró que esta no será la imagen definitiva para el inicio del campeonato, sino una versión temporal destinada a resguardar los desarrollos aerodinámicos que consideran críticos. “¿Te importa si lo tomo prestado para dar una vuelta?", firmó el finlandés en el posteo del equipo en Instagram.

El proyecto de la escudería norteamericana lleva varios años en desarrollo y está en la etapa final de preparación para su estreno oficial en el Gran Premio de Australia. El chasis fue construido en Inglaterra y, hasta 2028, el motor será provisto por Ferrari, mientras se espera el desarrollo de una unidad de potencia propia.

El sitio oficial de la Fórmula 1 advirtió que “es tradicional que los equipos utilicen estas decoraciones camufladas en las pruebas en un intento de enmascarar los detalles aerodinámicos antes del inicio de la temporada, particularmente antes de una temporada en la que ha habido cambios radicales en las regulaciones”.

Mark Reuss, presidente de General Motors, celebró este primer paso del equipo que se estrenará como undécimo de la grilla de F1 en este 2026. “Nuestra nueva decoración para las pruebas rinde homenaje al legado de diseño de Detroit y al poderío del equipo global Cadillac de Fórmula 1, al tiempo que mantiene en secreto nuestros secretos de diseño. Las pruebas de Barcelona son solo el comienzo: estamos deseando compartir nuestra decoración oficial para la carrera con los aficionados de todo el mundo el mes que viene", expresó.

Cadillac lucirá este formato provisorio en el shakedown que se extenderá por cinco días en Barcelona y servirá como test privado para que los equipos empiecen a familiarizarse con las nuevas reglamentaciones. Luego de esta tanda a puertas cerradas del 26 al 30 de enero en el Circuit de Barcelona-Catalunya, habrá dos ensayos de pretemporada formales en Baréin del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 de febrero.

Cadillac, que se espera que pruebe su coche en los próximos días en Silverstone antes de desembarcar en Barcelona, lanzará su diseño final durante el Super Bowl del 8 de febrero. “El equipo Cadillac de Fórmula 1 está comprometido con la innovación tanto dentro como fuera de la pista. La combinación de TWG y General Motors nos permite replantearnos lo habitual e introducir al equipo de formas nuevas y audaces. Estrenar nuestra decoración de carrera durante una retransmisión televisiva mundial del campeonato desafía las convenciones y lleva a Cadillac Fórmula 1 a una audiencia global. Junto con esta decoración de pruebas de edición especial diseñada por los estudios de diseño de GM, rendimos homenaje al legado automovilístico mientras miramos hacia el futuro y nos preparamos para la temporada 2026″, explicó el director ejecutivo, Dan Towriss.

El proceso de integración de los pilotos ya comenzó. Sergio Pérez realizó un test de adaptación en Italia con un monoplaza de Ferrari para familiarizar a mecánicos e ingenieros. Por su parte, Valtteri Bottas, liberado a finales de 2025 de su vínculo con Mercedes, acudió a las instalaciones de Silverstone para las pruebas de asiento y adaptación al nuevo entorno.

El debut de Cadillac coincide con la introducción de la nueva normativa técnica de la FIA para 2026, que incorpora cambios en los monoplazas y en el desarrollo de motores. Esta temporada, la grilla sumará también a Audi como equipo oficial y presentará nuevos escenarios, como el circuito de Madrid y carreras principales en sábado. El calendario prevé 30 competencias, entre 24 Grandes Premios y seis al formato Sprint.

El calendario de presentaciones de equipos para la temporada 2026 incluye varios hitos. El 15 de enero, Red Bull y Racing Bulls mostrarán sus nuevos diseños en Detroit. El 20 de enero, Audi celebrará su acto inaugural en Berlín y Honda dará a conocer su nueva unidad de potencia junto a Aston Martin en Tokio. El 23 de enero, Alpine y Ferrari presentarán sus vehículos, mientras Haas optará por un lanzamiento digital. El 8 de febrero, Cadillac revelará el diseño definitivo de su monoplaza a través de un anuncio durante el Super Bowl en Estados Unidos. Al día siguiente, Aston Martin presentará su primer auto diseñado bajo la dirección de Adrian Newey y el 9 de febrero, McLaren mostrará su livery en el Circuito Internacional de Bahréin.

La llegada de Cadillac representa la undécima alineación en la parrilla de la Fórmula 1, con Mattia Binotto al frente del equipo y una estrategia enfocada en consolidar la presencia estadounidense en el campeonato.